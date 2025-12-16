Mercosur: parlamentti tukee maataloustuotteiden suojamekanismia

Arkojen maataloustuotteiden, mm. siipikarjan ja naudanlihan, kauppaetuudet voidaan peruuttaa

Mepit haluavat, että suojatoimien aktivoinnin kynnysarvot ovat tiukemmat ja tutkimukset nopeampia

Komission tulee seurata markkinatilannetta ja raportoida siitä kolmen kuukauden välein

Parlamentin kanta hyväksyttiin äänin 431–161 (70 tyhjää). Neuvottelut jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa alkavat äänestystä seuraavana päivänä 17.12.2025.

Mekanismin avulla EU voi tilapäisesti keskeyttää tullietuudet Mercosur-maista eli Argentiinasta, Brasiliasta, Paraguaysta ja Uruguaysta tuotaville aroille maataloustuotteille, mikäli tuonti aiheuttaa haittaa EU:n tuottajille. Arkoja tuotteita voivat olla mm. naudanliha ja siipikarja.

Parlamentti toteaa kannassaan, että komission tulisi tutkia suojatoimien tarvetta, kun arkojen tuotteiden tuonti kasvaa keskimäärin 5 % kolmen vuoden aikana (komission esityksessä kynnys oli 10 %). Mepit haluavat myös, että tutkimukset saadaan nopeammin päätökseen (kolmessa kuukaudessa kuuden sijaan yleistapauksissa ja kahdessa kuukaudessa neljän sijaan arkojen tuotteiden tapauksessa). Näin varmistetaan, että suojatoimet saadaan nopeasti käyttöön.

Meppien kannan mukaan suojatoimiin sisältyy myös vastavuoroisuusjärjestelmä. Se tarkoittaisi, että komissio voi aloittaa tutkimuksia ja ottaa käyttöön suojatoimia, jos on näyttöä siitä, että kauppasopimuksen alainen tuonti ei ole EU:n ympäristöä, eläinten hyvinvointia, terveyttä, ruokaturvallisuutta tai työolosuhteita koskevien normien mukaista.



Kommentti



Parlamentin pysyvä Mercosur-esittelijä Gabriel Mato (EPP, Espanja) sanoi: ”Parlamentin poliittiset ryhmät ovat osoittaneet sitoumuksensa vahvaan ja tasapainoiseen kompromissiin. Nämä suojatoimet parantavat säädöstä niin, että viljelijät saavat paremman suojan ja toimeenpano on ennustettavaa. Kompromissi heijastaa myös maatalousvaliokunnan prioriteetteja, mikä oli tärkeää laajan tuen saamiseksi parlamentissa. Tulevissa neuvotteluissa puolustan näitä parannuksia kaikin keinoin, sillä ne ovat oikeudenmukaisia ja olennaisia uskottavan lopputuloksen kannalta.”

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange (S&D, Saksa) sanoi: ”Terve järki on voittanut: myös Mercosur-kauppasopimukseen epäilevästi suhtautuvat jäsenet myöntävät, että lisäsuojatoimet ovat kaikkien etu. Toivottavasti kaikki myös ymmärtävät, että maailma on tänään aivan toisenlainen kuin muutama kuukausi sitten. Ainoa järkevä vastaus Kiinan ja Yhdysvaltojen toimiin on Mercosur-kauppasopimuksen hyväksyminen. Muu olisi geopoliittisesti vastuutonta, taloudellisesti järjetöntä ja voitto niille, jotka pitävät Eurooppaa epärelevanttina. Maaliviiva on nyt näkyvissä, ja meidän tulee saattaa prosessi loppuun.”



Taustaa



Kahdenvälinen suojalauseke sisältyy sekä EU:n ja Mercosur-maiden väliaikaiseen kauppasopimukseen että niiden väliseen kumppanuussopimukseen. Molemmat sopimukset on vielä hyväksyttävä, ennen kuin ne voivat astua voimaan. Kauppasopimuksen osalta tämä tarkoittaa neuvoston ja parlamentin hyväksymismenettelyä, ja kumppanuussopimuksen osalta myös ratifiointia jäsenmaissa.

EU on Mercosur-alueen toiseksi suurin kumppani tavarakaupassa. EU:sta vietiin tavaroita Mercosur-maihin 57 miljardin arvosta vuonna 2024 ja palveluita 29 miljardin arvosta vuonna 2023 (viimeisin vuosi, josta on saatavilla luotettavaa dataa). Tämä tarkoittaa, että EU kattaa neljänneksen kaikesta palvelukaupasta Mercosur-maissa.

