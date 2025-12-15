Vuoden 2026 taiteilija-apuraha myönnettiin sirkustaiteilija Kalle Niolle
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan toiminta- ja vuosiavustuksista aluenuorisojärjestöille, ammatillisille taide- ja kulttuuriyhteisöille, taiteen perusopetuksen oppilaitoksille, taide- ja kulttuuriyhdistyksille sekä kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2026. Vuoden 2026 taiteilija-apuraha myönnettiin ensimmäistä kertaa sirkustaiteilijalle.
Kaupunginvaltuuston talouspäätösarvioon nojaten 14 ammatilliselle taide- ja kulttuuriyhteisölle myönnetään 3–4 % korotus toiminta-avustukseen. Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset pysyvät vuoden 2025 tasossa. Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten välttämättömiin tilakustannuksiin tehdään vuodelle 2026 määrärahalisäys, koska toimitilat ja kiinteistökulut ovat kasvaneet edelleen voimakkaasti.
Espoossa on aktiivinen järjestökenttä. Vuosiavustusta myönnetään 103 kotiseutuyhdistykselle ja taide- ja kulttuuriyhdistykselle, jotka toimivat eri puolilla kaupunkia.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää aluejärjestöavustusta seitsemälle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle erityiskohdeavustus mukaan lukien.
Lisäksi joulukuun kokouksessaan kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi Helmet-kirjastojen päivitetyt käyttösäännöt 1.1.2026 alkaen.
Vuoden 2026 taiteilija-apurahan saajaksi sirkustaiteilija Kalle Nio
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi vuoden 2026 taiteilija-apurahan saajaksi sirkustaiteilija Kalle Nion. Hän on järjestyksessään 10. apurahan saaja ja ensimmäinen sirkustaiteilija, jolle apuraha myönnetään.
Taiteilija-apurahaa haki yhteensä 46 henkilöä. Hakijamäärä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta, jolloin apurahaa haki 26 taiteilijaa. Vuoden taiteilija-apuraha myönnetään vuoden kestoiseksi apurahaksi yhdelle taiteilijalle kerrallaan. Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, joiden kotipaikka on Espoo. Taiteilija-apuraha 1.1.2026 alkaen on 2249,02 euroa kuukaudessa ja se maksetaan kuukausittain.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
