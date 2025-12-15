Espoon kaupunki - Esbo stad

Vuoden 2026 taiteilija-apuraha myönnettiin sirkustaiteilija Kalle Niolle

17.12.2025 10:10:12 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti vuoden viimeisessä kokouksessaan toiminta- ja vuosiavustuksista aluenuorisojärjestöille, ammatillisille taide- ja kulttuuriyhteisöille, taiteen perusopetuksen oppilaitoksille, taide- ja kulttuuriyhdistyksille sekä kotiseutuyhdistyksille vuodelle 2026. Vuoden 2026 taiteilija-apuraha myönnettiin ensimmäistä kertaa sirkustaiteilijalle.

Kaksi sellistiä takaa kuvattuna sellokotelot selässä.

Kaupunginvaltuuston talouspäätösarvioon nojaten 14 ammatilliselle taide- ja kulttuuriyhteisölle myönnetään 3–4 % korotus toiminta-avustukseen. Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset pysyvät vuoden 2025 tasossa. Ammatillisten taide- ja kulttuuriyhteisöjen ja taiteen perusopetuksen oppilaitosten välttämättömiin tilakustannuksiin tehdään vuodelle 2026 määrärahalisäys, koska toimitilat ja kiinteistökulut ovat kasvaneet edelleen voimakkaasti. 

Espoossa on aktiivinen järjestökenttä. Vuosiavustusta myönnetään 103 kotiseutuyhdistykselle ja taide- ja kulttuuriyhdistykselle, jotka toimivat eri puolilla kaupunkia.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää aluejärjestöavustusta seitsemälle espoolaiselle aluenuorisojärjestölle erityiskohdeavustus mukaan lukien.

Lisäksi joulukuun kokouksessaan kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi Helmet-kirjastojen päivitetyt käyttösäännöt 1.1.2026 alkaen.

Vuoden 2026 taiteilija-apurahan saajaksi sirkustaiteilija Kalle Nio


Kulttuuri- ja nuorisolautakunta valitsi vuoden 2026 taiteilija-apurahan saajaksi sirkustaiteilija Kalle Nion. Hän on järjestyksessään 10. apurahan saaja ja ensimmäinen sirkustaiteilija, jolle apuraha myönnetään.

Taiteilija-apurahaa haki yhteensä 46 henkilöä. Hakijamäärä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta, jolloin apurahaa haki 26 taiteilijaa. Vuoden taiteilija-apuraha myönnetään vuoden kestoiseksi apurahaksi yhdelle taiteilijalle kerrallaan. Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, joiden kotipaikka on Espoo. Taiteilija-apuraha 1.1.2026 alkaen on 2249,02 euroa kuukaudessa ja se maksetaan kuukausittain.  

Muut asiat


Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki

Avainsanat

päätöksentekolautakuntakulttuurikulttuuri- ja nuorisolautakuntanuoriespoo

Yhteyshenkilöt

Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216

Kuvat

Kaksi sellistiä takaa kuvattuna sellokotelot selässä.
Lataa

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Facebook

Instagram

LinkedIn

YouTube

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo vahvistaa asemaansa Suomen startup-keskuksena15.12.2025 14:39:16 EET | Tiedote

Tuore selvitys paljastaa Espoon startup-ekosysteemin olevan Suomen kansainvälisin ja kilpailukykyisin. Kaupungissa on poikkeuksellisen vahva tutkimuksesta kaupallistamiseen ja skaalaamiseen ulottuva polku, mikä näkyy yksityisten sijoitusten suuressa määrässä, nopeassa liikevaihdon kasvussa sekä laajassa teknologiakirjossa kvanttitekniikasta avaruusteknologiaan. Syksyllä 2025 tehty startup-selvitys julkaistiin 15. joulukuuta 2025.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye