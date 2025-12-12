Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haku alkaa – uusina hakukohteina sairaanhoitajan ja energiavarastoinnin koulutukset
Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaussa 7.-21.1.2026 Vaasan ammattikorkeakoulussa on haussa kahdeksan englanninkielistä tutkintokoulutusta tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla. Haussa on yhteensä 150 aloituspaikkaa syksyllä alkaviin alempiin (AMK) ja ylempiin (YAMK) ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmiin.
Vaasan ammattikorkeakoulussa on haussa tammikuun yhteishaussa kolme AMK-tasoista englanninkielistä tutkintokoulutusta sekä viisi englanninkielistä maisteritasoista YAMK-tutkintokoulutusta. Kaikki opinnot ovat työelämälähtöisiä ja AMK-tason opintoihin kuuluu runsaasti yritysyhteistyötä erilaisten kurssiprojektien ja harjoittelujen muodossa. Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa ja niissä opiskelu on joustavaa.
Aloituspaikkoja VAMKiin on haussa 150. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta 7.-21.1. kello 15:00 asti. Opinnot alkavat syksyllä 2026.
Työelämäsuuntautuneita opintoja
Täysin uutena hakukohteena on englanninkielinen 3,5 vuotta kestävä sairaanhoitajan AMK-tutkintokoulutus Nursing, Bachelor of Health Care. Opintoihin kuuluu tärkeänä osana intensiivistä suomen kielen opiskelua, jotta opiskelija saa valmistuttuaan valmiudet työskennellä sekä suomeksi että englanniksi. Opintojen aikana tuutorit ovat ulkomailta tulevien opiskelijoiden tukena suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.
Tekniikassa haussa on tietotekniikan nelivuotinen englanninkielinen insinööritutkinto, Bachelor of Engineering in Information Technology (B. Eng). Koulutusohjelmassa opiskellaan ohjelmistotekniikkaa ja sulautettuja järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää vaikkapa energian säästöön, tuotantoon ja jakeluun liittyvissä tehtävissä.
Liiketalouden 3,5 vuotta kestävä englanninkielinen tradenomintutkinto, Bachelor of Business Administration (BBA) perehdyttää opiskelijat kansainvälisen kaupan saloihin. Tutkinto sisältää monipuolisesti kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin, logistiikan, yrittäjyyden ja taloushallinnon opintoja. Opintoihin voi sisällyttää vaihto-opintoja tai työharjoittelun ulkomailla.
Työelämälähtöistä kehittämistä
Uutena hakukohteena YAMK-tutkinnoissa on vuoden pituinen energiavarastoinnin koulutusohjelma, Energy Storage Systems. Muut haussa olevat tekniikan YAMK-tutkinnot ovat Cloud-Based Software Engineering sekä projektin johtaminen, Project Management in Engineering. Molempien tutkintojen kesto on yhden vuoden.
Liiketaloudessa on haussa kaksi YAMK-tutkintoa, joiden molempien kesto on 1,5 vuotta. Kansainvälisen kaupan johtamisen International Business Management -tutkinto-ohjelmassa syvennytään kansainvälisen kaupan kehittämiseen ja johtamiseen. Projektin johtamisen tutkinto, Project Management in Business, kouluttaa IPMA C-tason ammattitaitoisia projektin johtajia.
Opetus kaikissa ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa on joustavaa ja sisältää niin luentoja, itsenäistä työtä, omatoimista opiskelua ja työskentelyä kuin kehitystehtäviä. Painotus on ryhmässä oppimisessa ja opinnot on mahdollista linkittää omiin työtehtäviin. Erityisesti kehitystehtävänä toteutettava opinnäytetyö antaa mahdollisuuden kehittää omaa työpaikkaa, organisaatiota tai projektia.
Lisätietoja hakukohteista löytyy VAMKin verkkosivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juha Vierolaopiskelijapalveluiden päällikköVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 773 8119juha.vierola@vamk.fi
Maria Miettinen-Battistiniasiantuntija, viestintä ja markkinointiVAMK Vaasan ammattikorkeakouluPuh:+358 40 586 6444maria.miettinen-battistini@vamk.fi
Kuvat
Linkit
Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.
VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.
Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.
Muut kielet
