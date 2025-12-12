Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Englanninkielisten tutkinto-ohjelmien haku alkaa – uusina hakukohteina sairaanhoitajan ja energiavarastoinnin koulutukset

7.1.2026 07:19:00 EET | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote

Jaa

Korkeakoulujen kevään 1. yhteishaussa 7.-21.1.2026 Vaasan ammattikorkeakoulussa on haussa kahdeksan englanninkielistä tutkintokoulutusta tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalalla. Haussa on yhteensä 150 aloituspaikkaa syksyllä alkaviin alempiin (AMK) ja ylempiin (YAMK) ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmiin. 

VAMKin opiskelijat keskustelevat pöydän ääressä, taustalla näkyy pingispöytä.
Tammikuun yhteishaussa VAMKissa on tarjolla kaksi uutta tutkintokoulutusta; englanninkielinen sairaanhoitajan AMK-tutkinto ja YAMK-tasoinen energiavarastointi. Kuva: Kasper Dalkarl/ VAMK

Vaasan ammattikorkeakoulussa on haussa tammikuun yhteishaussa kolme AMK-tasoista englanninkielistä tutkintokoulutusta sekä viisi englanninkielistä maisteritasoista YAMK-tutkintokoulutusta. Kaikki opinnot ovat työelämälähtöisiä ja AMK-tason opintoihin kuuluu runsaasti yritysyhteistyötä erilaisten kurssiprojektien ja harjoittelujen muodossa. Ylemmät ammattikorkeakouluopinnot on suunniteltu toteutettavaksi työn ohessa ja niissä opiskelu on joustavaa.

Aloituspaikkoja VAMKiin on haussa 150. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta 7.-21.1. kello 15:00 asti. Opinnot alkavat syksyllä 2026.

Työelämäsuuntautuneita opintoja

Täysin uutena hakukohteena on englanninkielinen 3,5 vuotta kestävä sairaanhoitajan AMK-tutkintokoulutus Nursing, Bachelor of Health Care. Opintoihin kuuluu tärkeänä osana intensiivistä suomen kielen opiskelua, jotta opiskelija saa valmistuttuaan valmiudet työskennellä sekä suomeksi että englanniksi. Opintojen aikana tuutorit ovat ulkomailta tulevien opiskelijoiden tukena suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa.

Tekniikassa haussa on tietotekniikan nelivuotinen englanninkielinen insinööritutkinto, Bachelor of Engineering in Information Technology (B. Eng). Koulutusohjelmassa opiskellaan ohjelmistotekniikkaa ja sulautettuja järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää vaikkapa energian säästöön, tuotantoon ja jakeluun liittyvissä tehtävissä.

Liiketalouden 3,5 vuotta kestävä englanninkielinen tradenomintutkinto, Bachelor of Business Administration (BBA)  perehdyttää opiskelijat kansainvälisen kaupan saloihin. Tutkinto sisältää monipuolisesti kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin, logistiikan, yrittäjyyden ja taloushallinnon opintoja. Opintoihin voi sisällyttää vaihto-opintoja tai työharjoittelun ulkomailla. 

Työelämälähtöistä kehittämistä

Uutena hakukohteena YAMK-tutkinnoissa on vuoden pituinen energiavarastoinnin koulutusohjelma, Energy Storage Systems. Muut haussa olevat tekniikan YAMK-tutkinnot ovat Cloud-Based Software Engineering sekä projektin johtaminen, Project Management in Engineering. Molempien tutkintojen kesto on yhden vuoden.

Liiketaloudessa on haussa kaksi YAMK-tutkintoa, joiden molempien kesto on 1,5 vuotta. Kansainvälisen kaupan johtamisen International Business Management -tutkinto-ohjelmassa syvennytään kansainvälisen kaupan kehittämiseen ja johtamiseen. Projektin johtamisen tutkinto, Project Management in Business, kouluttaa IPMA C-tason ammattitaitoisia projektin johtajia.

Opetus kaikissa ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa on joustavaa ja sisältää niin luentoja, itsenäistä työtä, omatoimista opiskelua ja työskentelyä kuin kehitystehtäviä. Painotus on ryhmässä oppimisessa ja opinnot on mahdollista linkittää omiin työtehtäviin. Erityisesti kehitystehtävänä toteutettava opinnäytetyö antaa mahdollisuuden kehittää omaa työpaikkaa, organisaatiota tai projektia.

Lisätietoja hakukohteista löytyy VAMKin verkkosivulta.

Avainsanat

yhteishakuvaasan ammattikorkeakouluenglanninkielinen koulutusamk-tutkintoyamk-tutkintovaasa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

VAMKin opiskelijat keskustelevat pöydän ääressä, taustalla näkyy pingispöytä.
Tammikuun yhteishaussa VAMKissa on tarjolla kaksi uutta tutkintokoulutusta; englanninkielinen sairaanhoitajan AMK-tutkinto ja YAMK-tasoinen energiavarastointi.
Kuva: Kasper Dalkarl/ VAMK
Lataa

Linkit

Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.

Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye