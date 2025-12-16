Vuoden vapaaehtoiseksi pelastajaksi valittiin Satakunnan pelastuskoiraryhmä
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) valitsi vuoden 2025 vapaaehtoiseksi pelastajaksi Satakunnan pelastuskoiraryhmän, johon kuuluvat ryhmänjohtaja Katja Naskali, koiranohjaaja Hanna Vuorinen, apuohjaaja Marko Kuusikoski ja Vapepa-johtaja Mikko Linnainsaari
Ryhmä palkitaan esimerkillisestä toiminnasta etsintätehtävällä. Ryhmä löysi kadonneen sienestäjän syyskuussa Satakunnan maastosta. Etsintää oli tehty monta tuntia ensin tuloksetta, kunnes ryhmänjohtaja Katja Naskali ehdotti etsintää johtavalle poliisille, että läheiseltä suoalueelta voisi etsiä, koska suolla tuskin on ollut muita kulkijoita ja alueelta oli kuultu huutoja.
Ehdotus hyväksyttiin ja suon reunalta Hanna Vuorisen koira sai kadonneesta jäljen. Koira johdatti Marko Kuusikosken ja Hanna Vuorisen lopulta kadonneen sienestäjän luo. Sienestäjä löytyi olosuhteisiin nähden hyväkuntoisena, mutta väsyneenä. Hän oli ehtinyt olla kateissa yli kymmenen tuntia. Yhteensä etsinnässä oli mukana 55 Vapepaan kuuluvaa etsijää.
– Tällainen tunnustus tietysti tuntuu hyvältä. Tässä tilanteessa puhalsimme kaikki yhteen hiileen ja teimme poliisin kanssa hienoa yhteistyötä, joten on mukavaa, että koko porukka palkitaan, sanoo Katja Naskali.
Auttamishalu ja koiran kanssa harrastaminen sai kaikki ryhmän jäsenet mukaan Vapepan toimintaan.
– Emme halua kilpailla koirien kanssa, mutta halutaan harrastaa sellaista asiaa, mistä on hyötyä muillekin.
Yhteistyöt viranomaisten kanssa toimivat nykyään Satakunnan alueella moitteettomasti.
– Suolla etsintää tehtiin poliisikoiran kanssa rinnakkain. Meidän koiramme lähti tekemään rajausta suon reunaan poliisikoiran tarkastaessa suohon rajoittavaa maa-aluetta. On hienoa, että Poliisi luottaa Vapepan osaamiseen ja arvostaa etsintään liittyviä näkemyksiä.
Tunnustuksen myönsi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun keskustoimikunta kokouksessaan 4.12. Lisäksi palkittiin seuraavat maakunnalliset pelastajat.
Häme: Kalle Hakala
Kalle Hakala on pitkään tehnyt määrätietoista työtä vapaaehtoisten kouluttamisen ja Vapepan kehittämisen saralla. Hänellä on lukuisia luottamustehtäviä, hän osallistuu aktiivisesti Hämeen alueen etsintöihin ja hän järjestää säännöllisesti koulutuksia niin uusille tulokkaille kuin jo kokeneille Vapepan aktiiveille.
Oulu: Sukeltajaryhmä Kalajoen etsinnässä Markus Rasmus, Juho Penttilä, Marko Lastikka, Timo Taari.
Sukeltajaryhmä toimi merkityksellisesti Kalajoen etsintätehtävällä 26.7.2025. Vapaaehtoiset jatkoivat tehtävää viranomaisten luvalla operatiivisen tehtävän päätyttyä. Tuloksena oli kadonneen löytyminen. Sukeltajien aktiivinen toiminta-aika tehtävän aloituksesta tehtävän päättymiseen oli 9 tuntia. Vapaaehtoisten merkitys korostui tehtävällä ja Vapepan toiminnan tunnettavuus lisääntyi viranomaisille ja paikalla olleille.
Uusimaa: Pääkaupunkiseudun Etsintä ry
Pääkaupunkiseudun Etsintä ry esitetään palkittavaksi yhteisönä ansiokkaasta, tuloksellisesta ja Vapepan arvoja erinomaisesti edistävästä toiminnasta vuoden 2025 aikana. Yhdistys on kuluneen vuoden aikana toteuttanut useita vaativia vesietsintäharjoituksia ja operatiivisia tehtäviä erityisesti pienvesistöissä.
Lappi: Jari Pirnes
Pirnes on aktiivinen yhteistyön edistäjä Vapepan ja hyvinvointialueen terveyspalveluiden välillä. Hän on Lapissa vuosittain järjestettävän Pelastuspalveluseminaarin aktiivinen osallistuja ja osallistunut myös seminaarien järjestelyihin vuodesta 2008 alkaen. Pirnes toimi harjoituksen johtajana vuoden 2025 Pelastuspalveluseminaarissa. Harjoituskokonaisuus oli onnistunut ja se on saanut pelkkää hyvää palautetta
