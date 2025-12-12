Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen päätöstiedote

16.12.2025

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli syyskauden viimeinen kokous tiistaina 16. joulukuuta 2025. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.

Lautakunnan kevätkauden 2026 kokousajat ovat kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnan vuoden 2026 ensimmäinen kokous on 13.1.

