Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen päätöstiedote

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.12. kokouksen ennakkotiedote 12.12.2025 16:17:32 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on syyskauden viimeinen kokous tiistaina 16. joulukuuta 2025 klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa muun muassa järjestöille vuodelle 2026 myönnettävien avustusten sekä toimialan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin käsittelyä.