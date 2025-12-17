Muutoksia erityisraskausrahaan, luovutuspäivärahaan ja erityishoitorahaan 1.1.2026 alkaen
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka mukaan mahdollisuuksia saada erityisraskausrahaa laajennetaan. Erityisraskausrahan saaminen edellyttää edelleen, että työnantaja selvittää ensin, voidaanko työntekijälle tarjota muuta työtä tai voidaanko työn raskaudelle aiheuttamaa riskiä rajoittaa. Myös luovutuspäivärahan määrä ja erityishoitorahan edellytykset muuttuvat.
Eduskunta on päättänyt täydentää erityisraskausrahaan oikeuttavien vaaratekijöiden luetteloa. Aiemmin on määritelty, että riskejä raskaudelle ovat esimerkiksi tietyt kemialliset aineet ja tarttuvat taudit. Vuoden 2026 alussa luetteloon lisätään useita uusia vaaratekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi melu, iskut, tärinä ja taakkojen käsittely.
Työntekijä voi jäädä ennen raskausvapaata erityisraskausvapaalle, jos työterveyslääkäri arvioi lausunnossaan, että työolot voivat aiheuttaa riskin raskaana olevalle tai sikiölle. Kela maksaa vapaan ajalta erityisraskausrahaa. Työnantajan täytyy ensin selvittää, voidaanko työntekijälle tarjota muuta työtä tai voidaanko vaaratekijää riittävästi rajoittaa. Tästä toimitetaan Kelaan työnantajan ilmoitus erityisraskausrahaa varten.
Erityisraskausrahaa voi vuoden 2026 alusta alkaen saada myös osittaisena. Raskaana oleva työntekijä voi siirtyä tekemään osa-aikatyötä, jos työn aiheuttama riski voidaan siten välttää kokonaan tai sitä voidaan pienentää riittävästi. Osittaiseen erityisraskausrahaan on oikeus, jos päivittäinen työaika on enintään viisi tuntia.
Luovutuspäivärahan määrä ja erityishoitorahan edellytykset muuttuvat
Vuoden 2026 alusta alkaen luovutuspäiväraha korvaa todellisen ansionmenetyksen, joka aiheutuu elimen, kudoksen tai solujen luovutuksesta tai siihen liittyvistä välttämättömistä tutkimuksista. Nykyisin luovutuspäiväraha lasketaan sairauspäivärahan tavoin vuositulon perusteella.
Muutos koskee myös työnantajia silloin, kun työnantaja maksaa palkkaa työstä poissaolon ajalta. Tällöin työnantajalla on oikeus saada luovutuspäiväraha itselleen palkalliselta ajalta. Kela korvaa työnantajan maksaman palkan täysimääräisesti.
Erityishoitorahan myöntämisedellytykset täsmentyvät 1.1.2026 alkaen. Erityishoitorahaa voi saada silloin, kun vanhempi osallistuu lapsensa sairauden tai vamman vuoksi annettavaan erikoissairaanhoidon tasoiseen hoitoon tai kuntoutukseen. Erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa voidaan antaa myös muualla kuin sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla. Muutos täsmentää sitä, että hoitopaikan sijaan keskeistä on hoidon taso.
Myös yrittäjät voivat saada erityisraskausrahaa, luovutuspäivärahaa ja erityishoitorahaa.
Lainmuutos ei vaikuta erityisraskausrahaan, luovutuspäivärahaan tai erityishoitorahaan, jotka on myönnetty ennen 1.1.2026.
Lue lisää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna Aholainenosaamiskeskuksen päällikköKela
Erityisraskausraha
Milla KaitolaetuuspäällikköKela
Luovutuspäiväraha ja erityishoitoraha
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Allmänt stöd ersätter FPA:s arbetslöshetsförmåner i maj 202617.12.2025 10:07:02 EET | Pressmeddelande
Riksdagen har godkänt ett lagförslag om allmänt stöd. Det införs 1.5.2026 och ersätter FPA:s nuvarande arbetslöshetsförmåner, dvs. arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen.
Yleistuki korvaa Kelan työttömyystuet toukokuussa 202617.12.2025 10:07:02 EET | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi). Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen yleistuesta. Uusi yleistuki otetaan käyttöön 1.5.2026, jolloin se korvaa Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan.
General social security benefit to replace Kela-paid unemployment benefits in May 202617.12.2025 10:07:02 EET | Press release
Parliament has approved the government proposal on the general social security benefit. The new general social security benefit will come into force on 1 May 2026. It will replace labour market subsidy and basic unemployment allowance. These are existing unemployment benefits that are currently paid by Kela.
Kelan palvelut Alavudella muuttuvat17.12.2025 10:05:08 EET | Tiedote
Kelan Alavuden palvelupiste suljetaan 31.12.2025. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa, puhelimessa ja lähialueen asiakaspalvelupisteissä sekä Alavuden kaupunginviraston asiointipisteessä.
Kelan palvelut Keuruulla muuttuvat17.12.2025 09:40:05 EET | Tiedote
Kelan Keuruun palvelupiste suljetaan 31.12.2025. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa, puhelimessa, lähialueen palvelupisteissä sekä Keuruun kaupungintalon asiointipisteessä ja etäpalveluna kirjastosta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme