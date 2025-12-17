Muutoksia erityisraskausrahaan, luovutuspäivärahaan ja erityishoitorahaan 1.1.2026 alkaen

Eduskunta on päättänyt täydentää erityisraskausrahaan oikeuttavien vaaratekijöiden luetteloa. Aiemmin on määritelty, että riskejä raskaudelle ovat esimerkiksi tietyt kemialliset aineet ja tarttuvat taudit. Vuoden 2026 alussa luetteloon lisätään useita uusia vaaratekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi melu, iskut, tärinä ja taakkojen käsittely.

Työntekijä voi jäädä ennen raskausvapaata erityisraskausvapaalle, jos työterveyslääkäri arvioi lausunnossaan, että työolot voivat aiheuttaa riskin raskaana olevalle tai sikiölle. Kela maksaa vapaan ajalta erityisraskausrahaa. Työnantajan täytyy ensin selvittää, voidaanko työntekijälle tarjota muuta työtä tai voidaanko vaaratekijää riittävästi rajoittaa. Tästä toimitetaan Kelaan työnantajan ilmoitus erityisraskausrahaa varten.

Erityisraskausrahaa voi vuoden 2026 alusta alkaen saada myös osittaisena. Raskaana oleva työntekijä voi siirtyä tekemään osa-aikatyötä, jos työn aiheuttama riski voidaan siten välttää kokonaan tai sitä voidaan pienentää riittävästi. Osittaiseen erityisraskausrahaan on oikeus, jos päivittäinen työaika on enintään viisi tuntia.

Luovutuspäivärahan määrä ja erityishoitorahan edellytykset muuttuvat

Vuoden 2026 alusta alkaen luovutuspäiväraha korvaa todellisen ansionmenetyksen, joka aiheutuu elimen, kudoksen tai solujen luovutuksesta tai siihen liittyvistä välttämättömistä tutkimuksista. Nykyisin luovutuspäiväraha lasketaan sairauspäivärahan tavoin vuositulon perusteella.

Muutos koskee myös työnantajia silloin, kun työnantaja maksaa palkkaa työstä poissaolon ajalta. Tällöin työnantajalla on oikeus saada luovutuspäiväraha itselleen palkalliselta ajalta. Kela korvaa työnantajan maksaman palkan täysimääräisesti.

Erityishoitorahan myöntämisedellytykset täsmentyvät 1.1.2026 alkaen. Erityishoitorahaa voi saada silloin, kun vanhempi osallistuu lapsensa sairauden tai vamman vuoksi annettavaan erikoissairaanhoidon tasoiseen hoitoon tai kuntoutukseen. Erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa voidaan antaa myös muualla kuin sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla. Muutos täsmentää sitä, että hoitopaikan sijaan keskeistä on hoidon taso.

Myös yrittäjät voivat saada erityisraskausrahaa, luovutuspäivärahaa ja erityishoitorahaa.

Lainmuutos ei vaikuta erityisraskausrahaan, luovutuspäivärahaan tai erityishoitorahaan, jotka on myönnetty ennen 1.1.2026.

