Jarmo Laakso: Tietoturvakartoitus on yrityksesi menestyksen ja vastuullisuuden perusta

"Kattava tietoturvakartoitus sisältää tietojärjestelmien ja verkkoympäristön teknisen arvioinnin, henkilötietojen käsittelyn ja suojaamisen tarkastelun, tietoturvapoikkeamien ja -uhkien kartoituksen, organisaation tietoturvaosaamisen ja -tietoisuuden arvioinnin sekä toimintatapojen ja käytäntöjen dokumentoinnin tarkistamisen", sanoo tietoturva-asiantuntija Jarmo Laakso 3NFocus -tietoturvayhtiöstä.

"Tietoturvakartoitus ei ole pelkästään hyvä käytäntö, vaan se on monille yrityksille myös lakisääteinen velvoite", Laakso korostaa. "Suomessa ja Euroopan unionissa toimivien yritysten on noudatettava useita säädöksiä, jotka asettavat vaatimuksia tietoturvan hallinnalle.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, edellyttää, että organisaatiot toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Tietoturvalaki ja NIS2-direktiivi asettavat erityisiä vaatimuksia tietoturvan hallinnalle, poikkeamien raportoimiselle ja säännöllisille auditoinneille.

”Tietoturvakartoitus on keskeinen työkalu näiden pakollisteen toimenpiteiden tunnistamisessa ja toteuttamisessa. Ne vaativat myös säännöllistä riskienarvioinnin päivittämistä, mikä tekee kartoituksesta jatkuvan prosessin", Laakso kuvaa.

Keskeinen osa vastuullisuutta

”Tietoturva on nykyään keskeinen osa yrityksen yhteiskuntavastuuta. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja sijoittajat odottavat yrityksiltä vastuullista toimintaa myös digitaalisessa ympäristössä. Tietoturvakartoitus osoittaa, että yritys ottaa vastuun sidosryhmiensä tietojen ja liiketoiminnan suojaamisesta", Laakso painottaa.

"Tietoturvakartoitus on myös paljon enemmän kuin pelkkä lakisääteinen velvoite. Se on strateginen työkalu, joka auttaa yritystä tunnistamaan riskinsä, suojaamaan liiketoimintaansa ja rakentamaan kestävää kilpailuetua", Laakso sanoo.

Laakson mukaan yrityksille, jotka eivät ole vielä toteuttaneet tietoturvakartoitusta, suositus on selvä: aloita nyt. Digitaalinen ympäristö muuttuu nopeasti, ja tietoturvariskit kasvavat jatkuvasti. Mitä aikaisemmin yritys tarttuu tietoturvan hallintaan, sitä paremmin se on valmistautunut tulevaisuuden haasteisiin.

”Tietoturvakartoitus ei ole vain sisäinen työkalu, vaan se on myös tehokas väline viestintään. Yrityksillä, jotka voivat osoittaa vahvan sitoutumisensa tietoturvaan, on merkittävä kilpailuetu markkinoilla", Laakso sanoo.