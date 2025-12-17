Kelan palvelut Keuruulla muuttuvat

Kelan palvelupiste Keuruulla on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista on hoitanut Kela-asiansa verkossa ja puhelimessa. Henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossakin Keuruulla kaupungin asiointipisteessä ja etäpalveluna.

Keuruun kaupungintalon asiointipiste, Multiantie 5 . Kela-asioita voi hoitaa 1.1.2026 alkaen tiistaisin klo 12–15. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä yleistä neuvontaa Kelan palveluista. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Pisteessä ei ole asiakastietokonetta.

. Kela-asioita voi hoitaa 1.1.2026 alkaen tiistaisin klo 12–15. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä yleistä neuvontaa Kelan palveluista. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Pisteessä ei ole asiakastietokonetta. Keuruun kaupunginkirjaston etäpalvelupiste, Pitäjäntuvantie 5. Etäpalvelussa asiakas saa tietokoneella videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia samoja asioita kuin Kelan palvelupisteessä. Asiointiin tarvitaan henkilötodistus ja mukaan kannattaa ottaa myös tarvittavat tiedot tai asiakirjat. Etäpalvelusta voi tiedustella kirjaston henkilökunnalta.

Kela palvelee myös lähialueen palvelupisteissä

Keuruuta lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Mänttä-Vilppulassa osoitteessa Seppälän puistotie 15. Palvelupiste on auki ajanvarauksella. Ajan voi varata Kelan puhelinpalvelusta.

Kelan Jyväskylän palvelupiste osoitteessa Vapaudenkatu 40-42 palvelee ma–ti klo 12-16, to – pe klo 12-16.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Lue lisää

Kelan asiakaspalvelu