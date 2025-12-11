Logomon Terassikesän odotetut kausikortit tekevät paluun – uusina keikkoina julki Jenni Vartiainen sekä Arppa ja Nössö Nova
Turun kesän odotetuin tapahtumakonsepti, Logomon Terassikesä, täydentyy kesälle 2026 uusilla huippukeikoilla.
Aiemmin julkistetun The Arkin 4.8.2026 rinnalle uusina julkistuksina liittyvät yhteisessä illassa esiintyvät Arppa ja Nössö Nova sekä kotimaisen popin supertähti Jenni Vartiainen. Koko kesän kattaus täydentyy myöhemmin, joten luvassa on vielä paljon lisää musiikillisia elämyksiä useista eri genreistä.
Logomon Terassikesä on vakiinnuttanut asemansa keskeisenä osana Turun kesän kohokohtia. Kahden uuden yksittäisen keikan liput tulevat myyntiin keskiviikkona klo 12.00. Supersuosittu LogomonTerassikesän kausikortti tarjoaa pääsyn koko kauden keikoille yhdellä lipulla. Kausikortit ovat henkilökohtaisia ja niitä on myynnissä pe 19.12. Klo 12.00 alkaen hyvin rajallinen 200 kappaleen erä.
“Matka kohti seitsemättä peräkkäistä Logomon Terassikesää on käynnistynyt upeasti The Arkin harvinaisen keikan myötä ja nyt uusina maistiaisina on hienoa saada julkistaa Jenni Vartiaisen kesän ainut Turun keikka sekä livenä supersuosittu Arppa mahtavan Nössö Novan kera. Odotamme innolla myös alkuvuotta, jolloin pääsemme julkaisemaan myös kovatasoisia raskaan musiikin keikkoja”, myhäilee promoottori Pietu Sepponen.
LOGOMON TERASSIKESÄ 2026
29.7.2026-22.8.2026
Yksittäiset keikat nyt myynnissä
Kausikortit 149,90e (rajattu 200 kpl erä) myynnissä pe 19.12. klo 12.00 alkaen
Liput: lippu.fi/logomon-terassikesa
Ensimmäiset julkistukset:
TI 4.8.2026 THE ARK (SE)
KE 5.8.2026 ARPPA, NÖSSÖ NOVA
PE 7.8.2026 JENNI VARTIAINEN
