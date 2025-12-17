Kelan palvelut Alavudella muuttuvat

Kelan palvelupiste Alavudella on palvellut asiakkaita ajanvarauksella, ja asiakaskäyntien määrä on ollut vähäinen. Suurin osa asiakkaista hoitaa Kela-asiansa verkossa tai puhelimessa. Henkilökohtaista neuvontaa Kela-asioissa saa jatkossakin Alavudella kaupunginviraston asiointipisteessä osoitteessa Torikatu 1. Asiointipisteessä on voinut hoitaa Kela-asioita 1.12. alkaen.

Alavuden asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä yleistä neuvontaa Kelan palveluista. Sinne voi myös jättää Kelan hakemuksia ja liitteitä. Asiointipisteessä on käytettävissä myös Kelan etäpalvelu, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa paikan päältä saa opastusta sen käyttämiseen. Asiointiin tarvitaan henkilötodistus ja mukaan kannattaa ottaa tarvittavat tiedot tai asiakirjat.

– Etäpalvelun kautta voimme tarjota asiakkaille laajemmilla aukioloajoilla palvelua. Etäpalvelu sopii erityisesti asiakkaille, jotka haluavat hoitaa Kela-asioitaan kasvokkain tai joilla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkopalveluja itsenäisesti, kertoo Kelan asiakaspalvelukeskuksen päällikkö Pia Härkönen.

Kela palvelee myös lähialueella

Lähin Kelan palvelupiste sijaitsee Seinäjoella osoitteessa Kalevankatu 17 A. Palvelupiste on avoinna tiistaista perjantaihin klo 12–16 ja ajanvarauksella. Ajan voi varata Kelan puhelinpalvelusta.

Kela-asioita voi myös hoitaa Töysän kirjaston asiointipisteessä osoitteessa Rantatie 2. Asiointipisteestä saa Kelan hakemuslomakkeita sekä yleistä neuvontaa Kelan palveluista. Töysän kirjastossa saa myös 1.12. alkaen etäpalvelua, jossa asiakas saa videoyhteyden Kelan palveluasiantuntijaan ja voi hoitaa kaikkia Kela-asioita.

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös verkossa tai puhelimessa

Kelan henkilöasiakkaille tarkoitetussa asiointipalvelussa eli OmaKelassa voi hakea etuuksia, lähettää liitteitä ja ilmoittaa muutoksista. OmaKelassa voi myös tarkistaa oman hakemuksen tilanteen ja etuuksien maksupäivät. OmaKelaan kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Puhelinpalvelussa asiakas saa henkilökohtaista neuvontaa verkkoasiointiin ja hakemuksen tekemiseen. Kelan puhelinpalvelu on avoinna joka arkipäivä klo 9–16. Tarvittaessa puhelinpalvelussa voi myös jättää suullisen hakemuksen, jos mikään muu asiointitapa ei ole mahdollinen.

Asiakas voi soittaa puhelinpalveluun myös tunnistautuneena OmaKelassa. Tunnistautuminen tapahtuu tilaamalla kertakäyttöinen koodi OmaKelassa. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta etukäteen tunnistautuminen nopeuttaa ja turvaa asiointia.

Asiakas voi myös jättää soittopyynnön puhelinpalveluun OmaKelassa. Soittopyynnön voi jättää kuluvalle tai seuraavalle arkipäivälle. Kelan asiantuntija soittaa puolen tunnin kuluessa valitusta ajasta.

Lue lisää

Kelan asiakaspalvelu

Alavuden asiointipiste