Perinnemaisemien hoitosopimusten korvaukset nousevat vuonna 2026

17.12.2025 09:04:52 EET | Varsinais-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Perinnemaisemien hoidosta maksettavia korvauksia nostetaan vuoden 2026 alusta.

Perinnemaisemien hoitosopimukset eli maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimukset ovat viisivuotisia maatalouden ympäristösopimuksia. Korotuksen tavoitteena on nostaa tuki vastaamaan paremmin vaadittavien toimenpiteiden kustannuksia ja saada siten lisää perinnebiotooppeja Suomeen.

Uudet tukitasot vuodesta 2026 lähtien:

  • arvokkaat perinnebiotoopit 650 €/ha
  • luonnonlaitumet ja muut sopimuskohteet 550 €/ha.

Korotettua korvausta maksetaan ensi vuodesta lähtien myös vanhoille ympäristösopimuslohkoille, ei ainoastaan uusille sopimuslohkoille.

Varsinais-Suomessa ympäristösopimusaloja on noin 4 400 hehtaaria noin 250 tilalla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön ryhmäpäällikkö Teija Nielsen kertoo, että tänä vuonna on haettu mukavasti lisäaloja sopimuksiin, joten sopimusalojen määrä on lähtenyt hallittuun nousuun rahoituskauden alun notkahduksen jälkeen.

– Tilallisten kannattaa vilkaista ympäristöään. Siellä saattaa olla ympäristösopimukseen sopivaa alaa, esimerkiksi vanhoja laidunmaita ja jokinotkoja, joille voidaan tehdä hoitosopimus, hän muistuttaa.

Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimukseen hyväksyttävien alueiden tulee olla luontoarvoiltaan monimuotoisia tai maisemaltaan merkittäviä. Sopimusten avulla säilytetään tai edistetään tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja, jotka hyötyvät sopimuksen mukaisesta laidunnuksesta tai niitosta sekä raivaushoidosta.

Teija Nielsen kannustaa varsinaissuomalaisia jatkamaan tärkeää työtä maatalousluonnon ja maiseman hoidossa. Esimerkiksi laiduntamalla saadaan aikaan hyviä tuloksia.

– Uhanalaiset perinnebiotoopit säilyvät, kun eläimet laiduntavat niitä. Laiduntaminen tuo tilaa esimerkiksi alkuperäisille tai uhanalaisille niittykasveille. Eläinten lanta houkuttelee paikalle myös lisää hyönteisiä ja hyönteiset puolestaan lintuja. Lisäksi laiduntavat eläimet pitävät perinteisiä maalaismaisemia avoimina. Varsinais-Suomessa laidunnetaan myös kansallismaisemissa.

Tukea myös perinnebiotooppien kunnostukseen

Maatalouden ympäristösopimuksessa on myös yksivuotisia toimenpiteitä, joista voi hakea tukea perinnebiotooppien kunnostukseen ja aitaukseen. Niistä maksettavat korvaukset pysyvät ennallaan:

  • kunnostusraivaus 450 €/ha
  • aitaus 1 500 €/ha
  • petoaitaus 2 400 €/ha.

Sopimusalueiden pysyville nurmille on lisäksi mahdollista saada perustulotukea ja luonnonhaittakorvausta.

Ensi vuodesta lähtien maatalouden ympäristösopimuksia haetaan elinvoimakeskuksesta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön toiminta siirtyy 1.1.2026 Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen.

Maisemakuva joenvarresta.
Perinnemaisema Halikossa.
Martina Motzbäuchel Maaseutuverkosto
