Keski-Suomen hyvinvointialue

Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä

17.12.2025 09:50:40 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä. Myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut sekä kuntouttava työtoiminta muuttavat. Muuttoajankohdista ja osoitteenmuutoksista tiedotetaan tarkemmin, kun muuttoajankohdat varmistuvat.

Pieni lapsi ja aikuinen kävelevät käytävällä, lapsi pitää aikuisen kädestä kiinni.
Neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä. Palvelut ovat siirtymässä entiselle Auvilan kampuksen terveydenhuolto-oppilaitokselle.  

Alkuvuoden aikana myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut muuttavat Keskuskadun Poliisitalolle.  

Myös kuntouttava työtoiminta muuttaa uusiin tiloihin. Uusi osoite on Talvialantie 2. 

Tulevista palvelujen muuttoajankohdista ja osoitteenmuutoksista hyvinvointialue tiedottaa tarkemmin, kun muuttoajankohdat varmistuvat. 

Palveluiden puhelinnumerot säilyvät samoina. Palvelut siirtyvät väistöön siksi aikaa, kunnes uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu. Palveluiden muutot eivät liity sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksiin. Jämsän sairaalalta muutetaan sisäilmaongelmien vuoksi ja Saksalankatu 1:ssä toimiville palveluille löytyi nykyistä edullisemmat tilat. 

Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) palvelevat tuttuun tapaan muun muassa hoitaja- ja lääkärivastaanotot, kiirevastaanotto, osasto, kuvantamisyksikkö, dialyysi, pesula sekä Fimlabin laboratoriotoiminta. Kiirevastaanotto palvelee Jämsässä arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).  

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa, sekä keskustella esimerkiksi suun terveyteen, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen sekä nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkeen liittyvistä kysymyksistä.

Avainsanat

muuttopalvelutjämsäterveyssosiaalityökeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Päivi Kalilainenvastuualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut

Keski-Suomen hyvinvointialue

Puh:050 370 0245paivi.kalilainen@hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta senioreille yhdestä numerosta Keski-Suomessa 2.1.2026 alkaen16.12.2025 11:07:13 EET | Tiedote

Vuoden 2026 alussa toimintansa käynnistävä Seniorineuvonta tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tietoa palveluista senioreille ja heidän läheisilleen hyvän arjen tueksi yhdestä numerosta 014 266 1801 arkisin kello 9-15 koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Numerossa voi tehdä myös huoli-ilmoituksen ikääntyneestä. Tarvittaessa ja kiireellisissä tapauksissa asiakkaan asia ohjataan asiakasohjauksen alkuarviointitiimiin, jossa palvelu, esimerkiksi kotihoito, voidaan käynnistää viipymättä. Seniorineuvonta korvaa nykyisin käytössä olevan huolipuhelimen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye