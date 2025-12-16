Jämsän neuvolapalvelut, kuntoutus ja mielenterveys- ja päihdepalvelut muuttavat tammikuun puolessa välissä
Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä. Myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut sekä kuntouttava työtoiminta muuttavat. Muuttoajankohdista ja osoitteenmuutoksista tiedotetaan tarkemmin, kun muuttoajankohdat varmistuvat.
Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän neuvolapalvelut, puheterapia ja kuntoutus- sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyvät Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta uusiin tiloihin tammikuun puolessa välissä. Palvelut ovat siirtymässä entiselle Auvilan kampuksen terveydenhuolto-oppilaitokselle.
Alkuvuoden aikana myös lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut muuttavat Keskuskadun Poliisitalolle.
Myös kuntouttava työtoiminta muuttaa uusiin tiloihin. Uusi osoite on Talvialantie 2.
Tulevista palvelujen muuttoajankohdista ja osoitteenmuutoksista hyvinvointialue tiedottaa tarkemmin, kun muuttoajankohdat varmistuvat.
Palveluiden puhelinnumerot säilyvät samoina. Palvelut siirtyvät väistöön siksi aikaa, kunnes uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu. Palveluiden muutot eivät liity sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksiin. Jämsän sairaalalta muutetaan sisäilmaongelmien vuoksi ja Saksalankatu 1:ssä toimiville palveluille löytyi nykyistä edullisemmat tilat.
Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) palvelevat tuttuun tapaan muun muassa hoitaja- ja lääkärivastaanotot, kiirevastaanotto, osasto, kuvantamisyksikkö, dialyysi, pesula sekä Fimlabin laboratoriotoiminta. Kiirevastaanotto palvelee Jämsässä arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).
Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa voi asioida muun muassa sairaanhoitajan, sosiaaliohjaajan tai fysioterapeutin kanssa, sekä keskustella esimerkiksi suun terveyteen, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen sekä nuorten, lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkeen liittyvistä kysymyksistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Titta Frantsilavastuualuejohtaja, terveydenhuollon palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Päivi Kalilainenvastuualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja aikuisten sosiaalipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Eija Arvajakiinteistökehityspäällikkö, tilapalvelu
Keski-Suomen hyvinvointialue
