Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä
Demarinaiset, joka on Suomen vanhin poliittinen naisjärjestö, juhlii tänä vuonna 125-vuotista historiaansa. Juhlavuoden aikana on muisteltu Demarinaisten historiaa ja juhlittu aikaisempia saavutuksia. Samalla Demarinaiset ovat pitäneet esillä tämän päivän epäkohtia ja tavoitteita, sillä työ tasa-arvon eteen Suomessa ei ole vielä valmis.
”Suomi tunnetaan kansainvälisestikin tasa-arvon mallimaana. Nyt kuitenkin kansainväliset tilastot kertovat toista, kun Suomen sijoitus on heikentynyt vertailussa. Esimerkiksi Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) listauksessa Suomi on pudonnut Pohjoismaista hännille, sijalle kahdeksan, kun naapurimaa Ruotsi pitää kärkipaikkaa vertailussa”, muistuttaa Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Miina-Anniina Heiskanen.
Demarinaisten juhlavuosi onkin saanut synkän sävyn, kun tasa-arvo ei ole edennyt, vaan ottanut merkittäviä askelia taaksepäin. Orpon hallituksen politiikka on kiihdyttänyt tasa-arvon väärää kehitystä. Hallitusohjelman monet toimet ovat sukupuolittuneita ja iskevät erityisesti naisvaltaisiin aloihin.
”Lista Orpon hallituksen toimista tasa-arvon ja hyvinvointivaltion murentamiseksi on pitkä: irtisanomisia helpotetaan, vakituisen työn saaminen vaikeutuu, etenkin naisten työttömyys on kasvanut ja sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset ovat osuneet erityisen rajusti yksinhuoltajaperheisiin ja matalapalkka-alalla työskenteleviin naisiin”, kertoo Demarinaisten 1. varapuheenjohtaja Tawar Salari.
Hallituksen päätösten negatiiviset vaikutukset kasaantuvat samoille yksittäisille ihmisille ja ihmisryhmille, jotka ovat usein nuoria ja naisia. Demarinaiset eivät hyväksy tasa-arvon murentamista, vaan vaativat päättäväisiä tekoja tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi. Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä.
”Demarinaiset ovat olleet merkittäviä suomalaisen hyvinvointivaltion rakentajina. Juhlavuoden aikana olemme marssineet naisten oikeuksien puolesta, nostaneet esiin naisten terveyteen, työhön ja toimeentuloon liittyviä epäkohtia sekä vaatineet konkreettisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Pitkä historiamme on voimamme, kun jatkamme kohti uusia taisteluita tasa-arvon puolesta,” päättää Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tawar SalariDemarinaisten 1. varapuheenjohtajatawar.salari@outlook.com
Miina-Anniina HeiskanenDemarinaisten 2. varapuheenjohtaja, Oulun kaupungin Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja varakansanedustajaPuh:0443236300miina.anniina.heiskanen@gmail.comwww.miina-anniina.fi
Demarinaiset
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
