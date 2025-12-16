KHO:n ennakkopäätös, joka koskee hallitustunnustelijalle luovutettujen asiakirjojen julkisuutta

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista 28.11.2025 09:14:33 EET | Päätös

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt loma- ja virkistyskohdetta koskevan ranta-asemakaavan. Kaavassa oli osoitettu ranta-alueen edustalle vesialueelle alueen osa, jolle sai sijoittaa kelluvia tai paalujen päälle sijoitettavia loma-asuntoja (w-ra). Merkintään liittyvän kaavamääräyksen mukaan asuntojen lukumäärä sai olla korkeintaan kuusi kappaletta ja yksittäisen loma-asunnon pinta-ala korkeintaan 100 kerrosneliömetriä. Kyseinen alueen osa sijoittui alueelle, joka oli alueella voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu kulttuuriympäristön ja/tai maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti merkittäväksi alueeksi sekä paikallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.