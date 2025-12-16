KHO:n ennakkopäätös, joka koskee hallitustunnustelijalle luovutettujen asiakirjojen julkisuutta
Asiassa oli kysymys siitä, minä ajankohtana valtiovarainministeriössä laaditut hallitustunnustelijalle ennen hallitusneuvottelujen alkamista luovutetut asiakirjat olivat tulleet julkisiksi.
Asiakirjat oli annettu vastauksina hallitustunnustelijan esittämiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin käytettäväksi hallitusneuvottelujen tausta-aineistona. Asiakirjoja oli pidettävä yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman, tässä tapauksessa hallitusohjelman, laadinnassa esillä olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia kuvaavina itsenäisen kokonaisuuden muodostavina selvityksinä siitäkin huolimatta, että myös hallitusohjelma muodosti kokonaisuuden.
Koska asiakirjat oli laadittu vastauksina hallitustunnustelijan esittämiin kysymyksiin, niiden oli katsottava olleen valmiita käyttötarkoitukseensa siinä vaiheessa, kun ne oli hallitustunnustelijalle luovutettu.
Asiakirjojen julkiseksi tulemisen ajankohtaa koskevassa arvioinnissa ei ollut merkitystä sillä seikalla, että hallitusneuvottelut on perustuslakiin perustuva poliittinen prosessi, johon julkisuuslakia ei sinänsä sovelleta.
Asiakirjat olivat tulleet julkisuuslain 6 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella julkisiksi siinä vaiheessa, kun ne oli luovutettu ministeriön ulkopuolelle, tässä tapauksessa hallitustunnustelijalle.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
