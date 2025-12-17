Yleistuki korvaa Kelan työttömyystuet toukokuussa 2026

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen yleistuesta.

Yleistuki on uusi taloudellinen tuki Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Se on tarkoitettu työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt. Yleistukea haetaan Kelasta.

Ensimmäisessä vaiheessa yleistuki korvaa nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa 2026. Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautetaan samalla.

Myöhemmin yleistukea on tarkoitus laajentaa niin, että se korvaisi myös muita tukia. Yleistuen seuraavista vaiheista ei ole vielä tehty päätöksiä.

Palkkatulot sovitellaan yhteen yleistuen kanssa

Yleistuen määrä on sama kuin nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä eli 37,21 euroa päivässä (keskimäärin 800 euroa kuukaudessa) vuonna 2026.

Jos yleistuen saajalla on myös palkkatuloja, yleistuki sovitetaan yhteen palkan kanssa samalla tavalla kuin nykyisin työttömyystuissa.

Osa-aikatyöstä saadusta bruttopalkasta puolet vähennetään yleistuesta. Tämä tarkoittaa, että jos työtön saa palkkaa esimerkiksi 1 000 euroa kuukaudessa, yleistuen määrä pienenee 500 euroa.

Pääomatulot vaikuttavat yleistuen määrään

Työttömille maksettava yleistuki on tarveharkintainen tuki, eli sen saaminen edellyttää taloudellisen tuen tarvetta.

Yleistuen tarveharkinta tarkoittaa, että muut kuin palkkatulot, esimerkiksi pääomatulot, voivat pienentää tuen määrää.

Pääomatulojen lisäksi esimerkiksi nämä tulot voivat pienentää yleistuen määrää tarveharkinnassa:

omaishoidon tuki

osittainen varhennettu vanhuuseläke

perhehoitajan palkkiot

tekijänoikeuskorvaukset.

Jos pääomatuloja tai muita kuin palkkatuloja saa yli 311 euroa kuukaudessa, näistä tuloista puolet vähennetään yleistuesta.

Säästöt tai omaisuus, kuten asunto, auto tai tilillä olevat rahat eivät vaikuta yleistuen määrään. Tuen määrään eivät vaikuta myöskään puolison tulot tai kämppäkaverin tulot.

Vanhempien tulot voivat vaikuttaa yleistukeen

Jos yleistuen saaja asuu vanhempiensa kanssa, vanhempien tulot voivat vaikuttaa yleistuen määrään samalla tavalla kuin nykyisin työmarkkinatuessa.

Yleistuki ei pienene, jos tuen saajan vanhempien tulot ovat yhteensä enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Tuloraja nousee 106 eurolla jokaista samassa taloudessa asuvaa alaikäistä lasta kohden.

Jos vanhempien tulot ovat yhteensä yli 2 500 euroa, yleistuesta vähennetään puolet 2 500 euroa ylittävästä summasta.

Yleistuen saaja saa kuitenkin aina vähintään 35 prosenttia täysimääräisestä yleistuesta.

Kela siirtää työttömyystukea saavat yleistuelle

Jos saat yleistuen käyttöönoton aikaan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa, Kela siirtää sinut yleistuen saajaksi.

Jos työttömyytesi jatkuu, pidä työnhakusi työllisyyspalveluissa edelleen voimassa ja lähetä työttömyysajan ilmoitus OmaKelassa säännöllisesti neljän viikon välein. Työmarkkinatukesi tai peruspäivärahasi lakkautetaan, ja Kela alkaa maksaa sinulle yleistukea toukokuusta 2026 alkaen.

Jos ansiopäivärahasi on päättymässä, voit saada Kelasta yleistukea heti ansiopäivärahan perään. Pidä työnhakusi työllisyyspalveluissa edelleen voimassa ja hae yleistukea OmaKelassa.

Yleistuki on osa sosiaaliturvauudistusta

Kela on maksanut peruspäivärahaa vuodesta 1985 lähtien ja työmarkkinatukea vuodesta 1994 lähtien.

Kela maksoi vuonna 2024 työttömyysturvaa yhteensä 1 912 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 aikana peruspäivärahaa sai yhteensä 80 726 ihmistä ja työmarkkinatukea 241 449 ihmistä.

Yleistuki on osa hallituksen laajempaa sosiaaliturvauudistusta. Petteri Orpon hallituksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää sosiaaliturvaa sekä parantaa työnteon kannattavuutta.

Laki yleistuesta tulee voimaan 1.5.2026. Kela tiedottaa asiakkaitaan yleistuesta Työttömyys-sivuilla ja ohjaa yleistuen hakemisessa OmaKelassa.

Lisätietoja