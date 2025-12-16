Teillä tulet, Rautatieasemalla omput – MTK:n joulutervehdykset suomalaisille
Maaseutunuorten perinteiset Joulutulet syttyvät jälleen teiden varsille lauantaina 20.12.2025. Tapahtuma on vakiintunut yhdeksi maaseutunuorten tärkeimmistä ja rakkaimmista joulun ajan perinteistä. Joulutulet juhlistavat kotimaista alkutuotantoa ja maaseudun elinvoimaa sekä kiittävät kuluttajia, jotka valinnoillaan arvostavat suomalaista ruokaa ja sen tuottajia. Joulutulien lisäksi MTK ilahduttaa kaupunkilaisia jakamalla kotimaisia jouluomenoita Helsingin Rautatieasemalla 19.12.
Teiden varsille syttyvät Joulutulet toivottavat matkailijat tervetulleiksi maaseudulle ja muistuttavat siitä, että maaseudulla tehdään tärkeää työtä joka päivä – myös joulun alla. Samalla ne ovat lämmin ele yhteisöllisyydelle ja suomalaisen ruuantuotannon arvostukselle. Tänä vuonna poikkeuksellisen monilla joulutulipaikoilla järjestetään myös oheistapahtumia, jotka tuovat lisätunnelmaa ja kannustavat pysähtymään.
“On ilo nähdä Joulutulien jälleen ilahduttavan joulun matkalaisia. Syksy on ollut monin paikoin lumeton ja valoton, joten pienikin valonpilkahdus on tervetullut. Toivon, että mahdollisimman moni pysähtyy tulien äärelle ja nauttii hetken maaseudun rauhasta osana omaa joulunviettoaan,” sanoo Maaseutunuorten puheenjohtaja Matias Muhonen.
Joulutulien sanoma ei ole vuosien varrella muuttunut – päinvastoin sen merkitys on kasvanut.
"Olemme yhä riippuvaisempia siitä, että kotimainen ruuantuotanto on kannattavaa ja että suomalaiset tekevät arvovalintoja suomalaisen tuotantotavan, eläinten hyvinvoinnin ja elävän maaseudun puolesta”, Muhonen sanoo.
Joulutulia sytytetään noin sadalla paikkakunnalla
Joulutulien paikat löytyvät päivittyvästä luettelosta sekä kartasta, joita päivitetään 19.12. asti. Niistä voi helposti tarkistaa oman alueen tapahtumat ja lähteä mukaan joulun tunnelmaan.
Luettelo yhteyshenkilöineen: https://www.maaseutunuoret.fi/-/maaseutunuorten-joulutulet
Kartta: https://tinyurl.com/Joulutulet2025
Ompputempaus Helsingin Rautatieasemalla
MTK näkyy joulun alla myös Helsingin keskustassa. MTK:n väki jalkautuu Helsingin Rautatientorille perjantaina 19.12. klo 12–15 jakamaan kotimaisia jouluomenoita. Hyvän mielen tempauksen tarkoituksena on ilahduttaa joulunviettoon matkaavia ja toivottaa heille hyvää matkaa kohti joulun rauhaa maaseudulla. Jaossa on 700 kotimaista omenaa.
Toivotamme kaikille turvallista matkaa ja rauhallista joulun aikaa!
---------
Maaseutunuoret
- Maaseutunuoriin kuuluu noin 10 000 MTK:n jäsenrekisterissä olevaa jäsentä.
- Maaseutunuorten valtakunnallinen toiminta alkoi vuonna 1985.
- Maaseutunuorilla on ollut paikka MTK:n johtokunnassa vuodesta 1992.
- Maaseutunuorten näkyvimpiin kuuluva vuosittainen tapahtuma, Joulutulet, sai alkunsa Etelä-Pohjanmaalta vuonna 1994.
--------
Lisätiedot:
Matias Muhonen, Maaseutunuorten puheenjohtaja, 044 2541 255, matias.muhonen(at)suursaimaa.com
Sami Nivala, Maaseutunuorten valiokunnan jäsen, 040 0531 834
sami.nivala(at)mtk.fi
Meri Remes, Maaseutunuorten toiminnan asiantuntija, MTK, p. 040 5329 636,
meri.remes (at) mtk.fi 040 5329 636, meri.remes(at)mtk.fi
Lisätietoja ompputempauksesta MTK:n viestinnästä https://www.mtk.fi/yhteystiedot/-/categories/11219236#11219187
