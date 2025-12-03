Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän uudistuksella on vaikutuksia ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintoihin

17.12.2025 10:36:04 EET | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote

Jaa

Rikosseuraamuslaitos uudistaa koulutusjärjestelmäänsä osana organisaatiouudistusta. Muutokset näkyvät jo ensi lukuvuoden opinnoissa. Opintoja siirretään verkkoon ja aiempi kokemus huomioidaan opintoja hyväksilukemalla.

Rikosseuraamuslaitoksen logo ulkoseinässä.
Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitos jätti ehdotuksensa organisaation ja koulutusjärjestelmän uudistamisesta oikeusministeriölle maaliskuussa 2025. Muutosten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2027 alussa. Osa koulutusjärjestelmää koskevista muutoksista vaikuttaa opintoihin jo vuonna 2026.  

Joustavuutta opintoihin

Joustavuutta lisätään monimuoto-opetuksella ja työssäoppimisen merkitystä korostetaan. Ensi lukuvuonna opintoja suoritetaan aikaisempaa enemmän verkko-opintoina. Rikosseuraamuslaitos on esittänyt, että jatkossa rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen olisi kaksi väylää. Nykyistä väylää, rikosseuraamusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta, kehitettäisiin työelämälähtöisemmäksi ja joustavammaksi.

Toinen väylä rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen olisi tarkoitettu määräaikaisessa vartijan virkasuhteessa toimiville henkilöille. Uusi koulutuspolku mahdollistaisi opintojen suorittamisen omalla työpaikalla vankilassa entistä paremmin. Tämä mahdollistettaisiin opintojen viemisellä verkkoon ja kokemuksen hyväksilukemisella sekä osaamisen osoittavia näyttöjä kehittämällä. Uudistus mahdollistaisi entistä paremmin yksilölliset opintopolut.

– On tärkeää, että koulutuksen kehittäminen tukee sekä alan osaamistarpeita että opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita. Joustavammat opintopolut, verkko-opintojen lisääminen ja aiemman osaamisen parempi tunnistaminen ovat oikeansuuntaisia ratkaisuja. Muutosten keskellä on varmistettava, että koulutuksen laatu ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Työssäoppimisen vahvistaminen on tervetullut muutos. Opiskelijoille halutaan jatkossakin taata mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ympäristössä, joka tukee oppimista ja tarjoaa tarvittavan tuen, sanoo Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko.

Kasvava henkilöstötarve

Rikosseuraamuslaitoksen koulutusjärjestelmää koskevan uudistuksen tavoitteena on, että Rikosseuraamuslaitos saa riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ohjauksen ja valvonnan tehtäviin. Kasvavan vartijatarpeen vuoksi vuosittaista sisäänottomäärää on nostettu 120 opiskelijasta 160 opiskelijaan.

Vankimäärä on kasvanut viime vuosina ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Tämä lisää tarvetta uusille työntekijöille Rikosseuraamuslaitoksessa. Koulutusuudistuksen valmistelussa on arvioitu, että vuoden 2030 loppuun mennessä tarvitaan useita satoja uusia vartijoita tulevien lisävankipaikkojen sekä luonnollisen alalta poistuman vuoksi.

Lisätietoja:

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualueen johtaja Pauli Nieminen
p. 029 56 83770
etunimi.sukunimi@om.fi

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko
p. 029 56 65024
etunimi.sukunimi@om.fi

Avainsanat

rikosseuraamuslaitosrikosseuraamusalan koulutusjärjestelmäorganisaatiouudistus

Tietoja julkaisijasta

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye