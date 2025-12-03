Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän uudistuksella on vaikutuksia ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintoihin

Rikosseuraamuslaitos jätti ehdotuksensa organisaation ja koulutusjärjestelmän uudistamisesta oikeusministeriölle maaliskuussa 2025. Muutosten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2027 alussa. Osa koulutusjärjestelmää koskevista muutoksista vaikuttaa opintoihin jo vuonna 2026.

Joustavuutta opintoihin

Joustavuutta lisätään monimuoto-opetuksella ja työssäoppimisen merkitystä korostetaan. Ensi lukuvuonna opintoja suoritetaan aikaisempaa enemmän verkko-opintoina. Rikosseuraamuslaitos on esittänyt, että jatkossa rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen olisi kaksi väylää. Nykyistä väylää, rikosseuraamusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta, kehitettäisiin työelämälähtöisemmäksi ja joustavammaksi.

Toinen väylä rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen olisi tarkoitettu määräaikaisessa vartijan virkasuhteessa toimiville henkilöille. Uusi koulutuspolku mahdollistaisi opintojen suorittamisen omalla työpaikalla vankilassa entistä paremmin. Tämä mahdollistettaisiin opintojen viemisellä verkkoon ja kokemuksen hyväksilukemisella sekä osaamisen osoittavia näyttöjä kehittämällä. Uudistus mahdollistaisi entistä paremmin yksilölliset opintopolut.

– On tärkeää, että koulutuksen kehittäminen tukee sekä alan osaamistarpeita että opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita. Joustavammat opintopolut, verkko-opintojen lisääminen ja aiemman osaamisen parempi tunnistaminen ovat oikeansuuntaisia ratkaisuja. Muutosten keskellä on varmistettava, että koulutuksen laatu ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Työssäoppimisen vahvistaminen on tervetullut muutos. Opiskelijoille halutaan jatkossakin taata mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ympäristössä, joka tukee oppimista ja tarjoaa tarvittavan tuen, sanoo Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko.

Kasvava henkilöstötarve

Rikosseuraamuslaitoksen koulutusjärjestelmää koskevan uudistuksen tavoitteena on, että Rikosseuraamuslaitos saa riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ohjauksen ja valvonnan tehtäviin. Kasvavan vartijatarpeen vuoksi vuosittaista sisäänottomäärää on nostettu 120 opiskelijasta 160 opiskelijaan.

Vankimäärä on kasvanut viime vuosina ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Tämä lisää tarvetta uusille työntekijöille Rikosseuraamuslaitoksessa. Koulutusuudistuksen valmistelussa on arvioitu, että vuoden 2030 loppuun mennessä tarvitaan useita satoja uusia vartijoita tulevien lisävankipaikkojen sekä luonnollisen alalta poistuman vuoksi.

Lisätietoja:

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualueen johtaja Pauli Nieminen

p. 029 56 83770

etunimi.sukunimi@om.fi

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko

p. 029 56 65024

etunimi.sukunimi@om.fi