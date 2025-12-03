Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän uudistuksella on vaikutuksia ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintoihin
Rikosseuraamuslaitos uudistaa koulutusjärjestelmäänsä osana organisaatiouudistusta. Muutokset näkyvät jo ensi lukuvuoden opinnoissa. Opintoja siirretään verkkoon ja aiempi kokemus huomioidaan opintoja hyväksilukemalla.
Rikosseuraamuslaitos jätti ehdotuksensa organisaation ja koulutusjärjestelmän uudistamisesta oikeusministeriölle maaliskuussa 2025. Muutosten arvioidaan tulevan voimaan vuoden 2027 alussa. Osa koulutusjärjestelmää koskevista muutoksista vaikuttaa opintoihin jo vuonna 2026.
Joustavuutta opintoihin
Joustavuutta lisätään monimuoto-opetuksella ja työssäoppimisen merkitystä korostetaan. Ensi lukuvuonna opintoja suoritetaan aikaisempaa enemmän verkko-opintoina. Rikosseuraamuslaitos on esittänyt, että jatkossa rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen olisi kaksi väylää. Nykyistä väylää, rikosseuraamusalan perustutkintoon johtavaa koulutusta, kehitettäisiin työelämälähtöisemmäksi ja joustavammaksi.
Toinen väylä rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen olisi tarkoitettu määräaikaisessa vartijan virkasuhteessa toimiville henkilöille. Uusi koulutuspolku mahdollistaisi opintojen suorittamisen omalla työpaikalla vankilassa entistä paremmin. Tämä mahdollistettaisiin opintojen viemisellä verkkoon ja kokemuksen hyväksilukemisella sekä osaamisen osoittavia näyttöjä kehittämällä. Uudistus mahdollistaisi entistä paremmin yksilölliset opintopolut.
– On tärkeää, että koulutuksen kehittäminen tukee sekä alan osaamistarpeita että opiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita. Joustavammat opintopolut, verkko-opintojen lisääminen ja aiemman osaamisen parempi tunnistaminen ovat oikeansuuntaisia ratkaisuja. Muutosten keskellä on varmistettava, että koulutuksen laatu ja yhdenvertaisuus toteutuvat. Työssäoppimisen vahvistaminen on tervetullut muutos. Opiskelijoille halutaan jatkossakin taata mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen ympäristössä, joka tukee oppimista ja tarjoaa tarvittavan tuen, sanoo Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko.
Kasvava henkilöstötarve
Rikosseuraamuslaitoksen koulutusjärjestelmää koskevan uudistuksen tavoitteena on, että Rikosseuraamuslaitos saa riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ohjauksen ja valvonnan tehtäviin. Kasvavan vartijatarpeen vuoksi vuosittaista sisäänottomäärää on nostettu 120 opiskelijasta 160 opiskelijaan.
Vankimäärä on kasvanut viime vuosina ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Tämä lisää tarvetta uusille työntekijöille Rikosseuraamuslaitoksessa. Koulutusuudistuksen valmistelussa on arvioitu, että vuoden 2030 loppuun mennessä tarvitaan useita satoja uusia vartijoita tulevien lisävankipaikkojen sekä luonnollisen alalta poistuman vuoksi.
Lisätietoja:
Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualueen johtaja Pauli Nieminen
p. 029 56 83770
etunimi.sukunimi@om.fi
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen yksikönpäällikkö Johanna Huusko
p. 029 56 65024
etunimi.sukunimi@om.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Uleåborgs nya fängelse invigdes3.12.2025 13:15:34 EET | Pressmeddelande
I Uleåborg firades invigningen av det nya fängelset. Fängelset tas i reguljär drift i januari 2026. Tillsammans med huvudpolisstationen och tingsrättens rättssal bildar fängelset ett unikt säkerhetscentrum där myndigheterna medverkar på en och samma tomt.
Oulun uusi vankila vihittiin käyttöön3.12.2025 13:15:34 EET | Tiedote
Oulussa vietettiin uuden vankilan vihkiäisiä. Vankila otetaan varsinaiseen käyttöön tammikuussa 2026. Vankila muodostaa yhdessä pääpoliisiaseman ja käräjäoikeuden istuntosalin kanssa ainutlaatuisen turvallisuuskeskittymän, jossa viranomaiset toimivat samalla tontilla.
Verksamhetsstället i Åbo vid samhällspåföljdsbyrån i sydvästra Finland flyttar till Finlandsdisken på statens ämbetshus i Åbo3.12.2025 08:03:28 EET | Pressmeddelande
Åbofilialen till samhällspåföljdsbyrån i sydvästra Finland flyttar den 15 december 2025. Den nya adressen är Kulturgränden 1. Lokalerna finns på statens ämbetshus i Åbo. Den nya adressen är både besöksadress och postadress.
Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston Turun toimipaikka muuttaa Turun virastotalolla sijaitsevaan Suomi-pisteeseen3.12.2025 08:03:28 EET | Tiedote
Rikosseuraamuslaitoksen Lounais-Suomen yhdyskuntaseuraamustoimiston Turun toimipaikka muuttaa 15.12.2025 osoitteeseen Kulttuurikuja 1, 20800 Turku. Tilat sijaitsevat Turun virastotalolla. Uusi osoite on sekä käynti- että postiosoite.
Vankien terveystutkimus palkittiin kansainvälisellä tutkimuspalkinnolla30.10.2025 09:07:30 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vankiterveydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteinen Vankien terveys ja hyvinvointi 2023-tutkimus (Wattu IV) sai rikosseuraamusalan maailmanjärjestö ICPAn vuoden 2025 tutkimuspalkinnon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme