Koulutuksen lisärahoituksesta päätökset Helsingissä: uusia erityisluokkia, lisää erityisopettajia peruskouluihin ja sijaisia varhaiskasvatukseen, uimaopetusta ja oppikirjoja

“Oppimisen tuki vahvistuu ensi vuonna noin 12 miljoonalla eurolla. Perustamme Helsinkiin uusia erityisluokkia ja palkkaamme erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia oppimisen tuen uudistuksen toteuttamiseksi. Lasten kuuluu saada tarvitsemansa tuki omassa luokassa tai pienryhmässä”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.

Oppimisen tuen lisärahoitus kohdentuu suurimmilta osin peruskouluihin. 8,4 miljoonalla perustetaan uusia erityisluokkia ja vahvistetaan ryhmäkohtaisia tukitoimia palkkaamalla erityisopettajia ja koulunkäynninohjaajia. Loput rahoituksesta käytetään oppimisen tuen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa ja toisella asteella sekä opettajien täydennyskoulutukseen. Lisäksi ensi syksynä toteutuvat kaupunkistrategian mukaiset panostukset 1.–2. luokkalaisten ryhmäkokojen pienentämiseksi ja äidinkielen opetuksen lisäämiseksi. Tarveperusteista rahoitusta kasvatetaan eriytymisen ehkäisemiseksi. Myös opiskeluhuolto vahvistuu ensi vuonna. Koulupsykologien ja -kuraattorien virat on saatu täyteen ja määrärahat kasvavat 4 miljoonalla eurolla.

“Olen kiertänyt kauteni alusta alkaen yli 40 päiväkodissa, koulussa, leikkipuistossa, lukiossa ja StadinAOn kampuksella. Päiväkodeista on tullut vahva viesti ja toive työrauhan takaamisesta arkeen. Vahvistamme varhaiskasvatuksen resursseja yli 30 uudella sijaisella”, sanoo apulaispormestari Vanhanen.

Ammatillisessa koulutuksen lisärahoituksella turvataan ihmisten mahdollisuus hakeutua kouluttautumaan – 1,7 miljoonaa euroa mahdollistaa noin 2 000 opiskelijavuotta yli perusmäärän. Helsingin vaikeassa työttömyystilanteessa on erityisen tärkeää panostaa ammatilliseen koulutukseen. Loput lisärahoituksesta kohdennetaan nopeasti työllistäviin koulutuksiin jatkuvan haun kautta ja oppivelvollisten lähiopetusta vahvistetaan.

“Helsingin oppikirjatilanne on puhuttanut julkisuudessa pitkin syksyä. Käsittelimme lautakunnassa valtuutettujen tekemiä aloitteita koulujen oppikirjatilanteesta. Selvitykset osoittivat, että meillä on Helsingissä monessa oppiaineessa merkittäviä vajeita painettujen oppikirjojen saatavuudessa. Tilanteen parantamiseksi lisäämme tässä budjetissa 1,5 miljoonaa euroa painettuihin oppikirjoihin, mikä kasvattaa koulukirjojen rahoitusta yli 25 prosentilla”, sanoo apulaispormestari Vanhanen.

Uimaopetuksen uusi 300 000 euron rahoitus kohdistetaan keväällä esiopetuksessa olevien lasten uimaopetuksen pilotoimiseen sekä kaupunkiuudistusalueiden 6. luokkalaisten uimakertoihin. Myös viestintää ja yhteistyötä lasten uimataidosta vahvistetaan perheiden kanssa. Syksyllä 2026 lisätään esiopetuksen ja 1.–2.luokkalaisten uintikertoja. On tärkeää, että uimaopetusta saadaan lisättyä pienille koululaisille. Uimahallien allasaikaa on kuitenkin saatava koululaisuinneille lisää.