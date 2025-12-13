Vaikka raportointisääntely kevenee, ei finanssiyhtiöiden tarve kestävyystiedolle ole katoamassa mihinkään
- Finanssiala ry (FA) pitää pääosin tervetulleena virtaviivaistusta kestävyysraportointiin ja siihen liittyvään sääntelyyn.
- EU-parlamentti pääsi 16.12.2025 sopuun Omnibus I:ksi nimetystä paketista, joka väljentää kestävyysraportoinnin vaatimuksia.
- Kevennyksestä huolimatta yritysten kannattaa edelleen raportoida kestävyystiedoistaan.
- Finanssialan yhtiöt tarvitsevat edelleen kestävyystietoa vihreiden rahoitustuotteiden tarjoamiseksi sekä oman kestävyysraportointinsa ja riskienhallintansa tueksi.
- Pk-yritykset ovat keskeisessä roolissa EU:n ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden saavuttamisessa.
Kestävyyssääntelyä ja -raportointia uudistava komission Omnibus I -paketti yksinkertaistaa sääntelyä ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa. EU-parlamentti pääsi Omnibus I -paketista sopuun 16.12.2025. Sääntelyn virtaviivaistaminen on tervetullutta: vaikuttavaa politiikkaa on mahdollista tehdä myös muilla tavoin kuin kuormittamalla yrityksiä raportoinnilla.
”Vaarana on, että hyvää tarkoittava raportoinnin purkaminen tekeekin sääntelystä lopulta ennalta-arvaamatonta ja epätasa-arvoista, mikä lopulta lisää yritysten taakkaa”, huomauttaa ry:n (FA) johtava asiantuntija Teija Rehn.
Jatkossa esimerkiksi kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) velvoitteet koskisivat vain yli 1000 työntekijän yrityksiä. Suomen Yrittäjien tilaston mukaan yli 250 ihmistä työllistäviä yrityksiä on Suomessa vain 0,1 prosenttia (682 kappaletta). Yli tuhannen ihmisen yritysten osuus on vielä pienempi.
Samaan aikaan finanssiyhtiöitä vaaditaan kestävyystietoa sekä rahoituksen kohteista että koko arvoketjusta.
”Rahoittajien näkökulmasta vastuullisuustiedon tarve ei siis ole katoamassa mihinkään. Esimerkiksi Euroopan pankkiviranomainen (EBA) ja Euroopan Keskuspankki (EKP) ja edellyttävät paljon ESG-tietoa, mikä heijastuu suoraan rahoituksen hakijalta tarvittaviin tietoihin.”
On vastuullista toimia vastuullisesti
Rahoittajat ja sijoittajat arvioivat yrityksen vastuullisuutta osana päätöksentekoaan, ja vastuullinen toiminta voi parantaa sekä rahoituksen saatavuutta että ehtoja. Kestävyystoimistaan kannattaa siis kerätä tietoa, vaikkei sääntely sitä edellyttäisikään.
”On syytä muistaa, että vastuullinen toiminta ei ole vain lain kirjaimen noudattamista vaan tärkeää ihan sellaisenaan. Vastuullinen toiminta ja siitä raportointi auttaa myös yritystä hahmottamaan erilaisia riskejä ja parantamaan resilienssiään”, Rehn muistuttaa.
Finanssialan toiveet pk-yritysten raportointia kohtaan ovat erilaisia, ja eri yhtiöt toivovat asiakkailtaan ja arvoketjuistaan erilaisia tietoja. Yleisellä tasolla tärkeintä on tunnistaa aidosti olennaiset ESG-teemat ja raportoida niistä. Minimitasona voidaan pitää esimerkiksi jonkinasteisia päästötietoja, ihmisoikeuksien huomiointia ja muuta riskienhallintaa.
”Vastuullisuusteemojen arvioinnin ei tarvitse olla täydellistä tai välttämättä vuosittaistakaan. Sen tulisi kuitenkin olla riittävän kattavaa ja perustua yrityksen toiminnan muutoksiin. Raportoinnin ei varsinkaan alkuvaiheessa tarvitse olla laajaa, kunhan se on laadukasta ja läpinäkyvää.”
