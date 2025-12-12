Nimitys Telassa: Irja Kivijärvi johdon assistentiksi

Kivijärvi työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajan assistenttina Helsingin seudun liikenne kuntayhtymässä (HSL). Hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa toimitusjohtajan kalenterinhallinta, kokous- ja matkajärjestelyt sekä asiakirjanhallinta ja sidosryhmäyhteistyön koordinointi. Lisäksi hän on avustanut muita johtoryhmän jäseniä ja asiantuntijoita.

Aiemmin Kivijärvi on työskennellyt vastaavissa tehtävissä muun muassa Veronmaksajain Keskusliitossa, Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä Rakennusteollisuus RT:ssä.

Kivijärven vastuulla Telan johdon assistenttina on johdon työtä tukevien asioiden organisointi ja toteuttaminen. Hänen työnsä sisältää muun muassa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokousten, tapaamisten ja aikataulujen järjestelyjä.