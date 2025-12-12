Nimitys Telassa: Irja Kivijärvi johdon assistentiksi
Tradenomi Irja Kivijärvi (57) on nimitetty Työeläkevakuuttajat Telan johdon assistentiksi. Kivijärvi aloittaa tehtävässään 26.1.2026.
Kivijärvi työskentelee tällä hetkellä toimitusjohtajan assistenttina Helsingin seudun liikenne kuntayhtymässä (HSL). Hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa toimitusjohtajan kalenterinhallinta, kokous- ja matkajärjestelyt sekä asiakirjanhallinta ja sidosryhmäyhteistyön koordinointi. Lisäksi hän on avustanut muita johtoryhmän jäseniä ja asiantuntijoita.
Aiemmin Kivijärvi on työskennellyt vastaavissa tehtävissä muun muassa Veronmaksajain Keskusliitossa, Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä Rakennusteollisuus RT:ssä.
Kivijärven vastuulla Telan johdon assistenttina on johdon työtä tukevien asioiden organisointi ja toteuttaminen. Hänen työnsä sisältää muun muassa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten kokousten, tapaamisten ja aikataulujen järjestelyjä.
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
