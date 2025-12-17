Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen tempoileva politiikka jarruttaa kasvua ja investointeja
Hallituksen tempoileva elinkeino- ja veropolitiikka jarruttaa kasvua ja investointeja, kun nyt tulisi päinvastoin luoda vakautta ja ennustettavuutta sekä rohkaista yrityksiä investoimaan ja kasvamaan, sanovat talousvaliokunnan SDP:n jäsenet Matias Mäkynen, Lotta Hamari, Miapetra Kumpula-Natri ja Timo Harakka.
-Suomessa kasvuennusteita vain lasketaan ja taantuma pitkittyy, kun muu Eurooppa kasvaa ja työllisyys nousee. Hallitus vetoaa milloin suhdanteeseen ja milloin edelliseen hallitukseen, mutta tulostaulu kertoo Orpo hallituksen ajaneen Suomen omaan ”erillistaantumaansa”. Kun hallitus on laiminlyönyt todelliset kasvutoimet ovat tuloksena vain 2000-luvun ennätyslukemiin nousseet konkurssit, Mäkynen moittii.
Yritysten taseet ovat monin paikoin vahvistuneet ja investointiaikeet ovat olleet varovaisessa kasvussa, mutta hallituksen oma tempoileva politiikka on estänyt kuokan maahan lyönnin ja hankkeiden liikkeelle lähdön.
-Tuulivoimaa rakennettaisiin maahamme täysin markkinaehtoisesti merkittävästi lisää, mutta alan rohkaisemisen sijaan hallitus on ajanut kaikki epätietoisuuteen jäämällä perussuomalaisten panttivangiksi voimaloiden etäisyyssäädöksistä ja vie kuntien valtaa lähienergian ratkaisuissa. Suomalaisista 90 % toivoisi lisää aurinkovoimaa, mutta hallitus seisoo tumput suorina jättäen käyttämättä mahdollisuuden tukea alalle kotimainen alihankintaketju kasvua ja työpaikkoja luomaan, Kumpula-Natri jatkaa.
-Hallitus vaarantaa sekoilullaan miljardien datakeskusinvestoinnit. Sijoittajille pitäisi viestiä vakautta, ja vaatia etujen ehdoksi tutkimus- ja kehityspanostuksia. Suomella ei valitettavasti ole teknologiastrategiaa, Harakka toteaa.
-Yritykset tarvitsevat nyt kipeästi ennakoitavuutta ja luottamusta, jotta investoinnit uskalletaan laittaa liikkeelle ja talous ja työllisyys voivat vahvistua. Vihreä siirtymä tulee nähdä mahdollisuutena, eikä uhkana. Nyt tarvitaan vakautta ja näkymää tulevaisuuteen, Hamari päättää.
Yhteyshenkilöt
Lotta HamariKansanedustajaPuh:0504784414lotta.hamari@eduskunta.fi
Matias MäkynenKansanedustaja - riksdagsledamotPuh:040 509 4409
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
