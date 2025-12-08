Finlands Akademi: finansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning

Finansieringen grundar sig på Finlands strategiska internationella partnerskap med amerikanska, brittiska, japanska och kanadensiska partner inom områden som digitalisering, artificiell intelligens, hållbar utveckling och grön ekonomi.

Genom finansieringen stöds utnyttjandet av EuroHPC:s beräkningsresurser och LUMI-superdatorn (på finska) för internationellt forskningssamarbete. Finansieringen kommer att användas för att utveckla ett mångsidigt ekosystem för framtida databehandling och för att utöka den databehandlingsexpertisen både nationellt och internationellt.

De finansierade projekten är särskilt inriktade på beräkningsvetenskap och beräkningsbaserad dataanalys. Akademin beviljade dessutom finansiering för projekt som undersöker frågor relaterade till exempelvis geovetenskap, astronomi, materialvetenskap, fysik, kemi, klimatforskning och farmaci. I projekten utnyttjas även områden som rör artificiell intelligens, såsom maskininlärning och djupinlärning. 38 procent av de finansierade projektens ansvariga ledare är kvinnor.

Projekten främjar vetenskaplig förnyelse och mångfald samt forskningens kvalitet. ”De finansierade projekten höll hög standard och visar hur högpresterande beräkning kan användas i forskningsfrågor inom många olika vetenskapliga discipliner. Det är mycket positivt att projekten representerar en stor del av de finländska universiteten och andra forskningsorganisationer. Högpresterande beräkning är ett dynamiskt område och det kan förväntas fortsätta att växa”, säger professor Kimmo Nuotio, ordförande för Akademiens allmänna sektion, som fattade finansieringsbesluten.

