Finlands Akademi

Finlands Akademi: finansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning

17.12.2025 13:39:00 EET | Finlands Akademi | Tiedote

Jaa

Finlands Akademi har fattat finansieringsbeslut om utlysningen Specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning. Tolv projekt beviljas sammanlagt 6,4 miljoner euro i finansiering för perioden 2026–2028.

Finansieringen grundar sig på Finlands strategiska internationella partnerskap med amerikanska, brittiska, japanska och kanadensiska partner inom områden som digitalisering, artificiell intelligens, hållbar utveckling och grön ekonomi.

Genom finansieringen stöds utnyttjandet av EuroHPC:s beräkningsresurser och LUMI-superdatorn (på finska) för internationellt forskningssamarbete. Finansieringen kommer att användas för att utveckla ett mångsidigt ekosystem för framtida databehandling och för att utöka den databehandlingsexpertisen både nationellt och internationellt.

De finansierade projekten är särskilt inriktade på beräkningsvetenskap och beräkningsbaserad dataanalys. Akademin beviljade dessutom finansiering för projekt som undersöker frågor relaterade till exempelvis geovetenskap, astronomi, materialvetenskap, fysik, kemi, klimatforskning och farmaci. I projekten utnyttjas även områden som rör artificiell intelligens, såsom maskininlärning och djupinlärning. 38 procent av de finansierade projektens ansvariga ledare är kvinnor.

Projekten främjar vetenskaplig förnyelse och mångfald samt forskningens kvalitet. ”De finansierade projekten höll hög standard och visar hur högpresterande beräkning kan användas i forskningsfrågor inom många olika vetenskapliga discipliner. Det är mycket positivt att projekten representerar en stor del av de finländska universiteten och andra forskningsorganisationer. Högpresterande beräkning är ett dynamiskt område och det kan förväntas fortsätta att växa”, säger professor Kimmo Nuotio, ordförande för Akademiens allmänna sektion, som fattade finansieringsbesluten.

Mer information

Avainsanat

forskningforskningfinansiering

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finlands Akademi

Bidragsbeslut om utlysningar av FoU-tilläggsfinansiering: Finlands Akademi öppnar nya vägar för högklassig och genomslagskraftig forskning8.12.2025 13:22:17 EET | Tiedote

Finlands Akademis sektion för tematisk forskning har fattat finansieringsbesluten om fyra tematiskt riktade utlysningar. Finansieringen uppgår sammanlagt till cirka 37 miljoner euro. Utlysningarna grundade sig på 2025 års statsbudget, som också anvisade finansiering för genomförandet av den fleråriga planen för statlig forsknings- och utvecklingsfinansiering. Den finansierade forskningen stärker genomslagskraftig forskning och utveckling, kunskapsutnyttjande och samarbete mellan olika aktörer.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye