Luovutuspäivärahan määrä ja erityishoitorahan edellytykset muuttuvat
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Eduskunta on hyväksynyt sairausvakuutuslain muutokset, jotka koskevat luovutuspäivärahan määrää ja erityishoitorahan myöntämisperusteita.
Lakimuutoksen myötä luovutuspäiväraha korvaa jatkossa todellisen ansionmenetyksen, joka aiheutuu elimen, kudoksen tai solujen luovutuksesta tai siihen liittyvistä välttämättömistä tutkimuksista. Nykyisin luovutuspäiväraha lasketaan sairauspäivärahan tavoin vuositulon perusteella. Vuonna 2024 luovutuspäivärahaa sai 41 henkilöä.
Erityishoitorahan myöntämisedellytykset täsmentyvät
Erityishoitorahan myöntämisedellytykset täsmentyvät 1.1.2026 alkaen siten, että jatkossa keskeistä on hoitopaikan sijaan hoidon taso. Erityishoitorahaa voi saada silloin, kun vanhempi osallistuu lapsensa sairauden tai vamman vuoksi annettavaan erikoissairaanhoidon tasoiseen hoitoon tai kuntoutukseen. Erikoissairaanhoidon tasoista hoitoa voidaan antaa myös muualla kuin sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla. Vuonna 2024 erityishoitorahaa sai 4 840 henkilöä.
Muutokset tulevat voimaan 1.1.2026. Ne eivät vaikuta luovutuspäivärahaan tai erityishoitorahaan, jotka on myönnetty ennen 1.1.2026.
