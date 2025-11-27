Kansainvälinen BREEAM Excellent -luokitus Frenckellin konttorille

Frenckellin konttori on saavuttanut kansainvälisesti arvostetun BREEAM In-Use Excellent -ympäristöluokituksen (73,7 %). Luokitus osoittaa, että rakennuksen ympäristösuorituskyky on huipputasoa sen todellisessa käytössä. Tason saavuttaminen on äärimmäisen poikkeuksellista 1840-luvulla rakennetulle arvokiinteistölle.

BREEAM In-Use tarkastelee rakennuksen vastuullisuutta laajasti kokonaisuutena. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa sisäympäristö, vedenkäyttö, liikkuminen, materiaalit, saasteiden hallinta sekä rakennuksen toimintavarmuus ja varautuminen riskeihin.

Frenckellin konttorin Excellent-tason luokitus on saavutettu Meijou Oy:n toteuttaman, pitkäjänteisen saneerauksen ja määrätietoisen taloteknisen kehitystyön tuloksena. Rakennuksen tekniset ratkaisut, ohjaus ja mittarointi toimivat tehokkaasti yhdessä, mikä tukee matalaa ostoenergiankulutusta ja sujuvaa arkea kiinteistön käyttäjille.

”Tämä on suomalaisessa korjausrakentamisessa poikkeuksellinen hetki”, kertoo Meijou Oy:n talotekniikkajohtaja Tomas Salonen.

Arvioinnissa korkeat pistemäärät saavutettiin useilla osa-alueilla. Erityisen vahvoja olivat saasteiden hallinta sekä resurssitehokkuus ja kiertotalous, jotka näkyvät harkituissa materiaalivalinnoissa ja ratkaisuissa, jotka tukevat rakennuksen pitkää elinkaarta.

Saavutus osoittaa, että myös suojellut ja historialliset rakennukset voivat vastata nykypäivän vastuullisuusvaatimuksiin, kun kehitystyötä tehdään pitkäjänteisesti ja rakennuksen historiaa kunnioittaen.