Teatterimuseo

Teatterimuseo liittyi Finna.fi-palveluun

17.12.2025 12:11:19 EET | Teatterimuseo | Tiedote

Jaa

Teatterimuseo liittyi Finna.fi-palveluun ja julkaisi siellä ensimmäisen, lähes 750 valokuvaa sisältävän aineistokokonaisuuden 9.12.2025. Julkaisu tuo osan museon arvokkaasta valokuvakokoelmasta kaikkien esittävistä taiteista kiinnostuneiden saataville ja käytettäväksi.

Vanhoja teatteri- ja tanssivalokuvia kollaasimaisesti lomittain.
Muutamia kuvia Teatterimuseon ensimmäisestä Finna.fi-palvelussa julkaistusta valokuvakokonaisuudesta. Kuvat: Teatterimuseon arkisto

Teatterimuseon tietä Finnaan avasi uuden kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotto vuonna 2024. Disec Oy:n Yksa, joka Teatterimuseossa sai nimen Spotti, sisälsi valmiuden Finna.fi-palveluun liittymiseen. Kuvien julkaisun mahdollisti tämän vuoden huhtikuussa käynnistynyt digitointihanke, jonka tuloksia voi nyt nähdä ja selata palvelussa.

Joulukuussa julkaistu kokonaisuus kattaa koko maan ja ulottuu 1880-luvulta 1980-luvulle. Valtaosa valokuvista on teatterikuvia, mutta joukossa on myös tanssi- ja oopperakuvia. Kuvia on eri puolilta Suomea, Helsingistä ja Tampereelta Rovaniemelle ja Turusta Savonlinnaan. Mukana on myös ruotsinkielisiä teattereita ja rajan taakse jäänyt Viipuri.

Esityskuvien lisäksi Finnassa julkaistiin reilun sadan kuvan kokoelma rooli- ja henkilökuvia tanssitaiteilijoista ja näyttelijöistä. Tanssijoista mukana ovat mm. suomalaisen tanssitaiteen varhainen uranuurtaja Hilma Liiman, balettimestarit Alexander Saxelin ja Elsa Sylvestersson sekä baletin tanssijat Iris ja Klaus Salin. Näyttelijöistä henkilökuvia on mm. Emmi Jurkasta, Tauno Palosta ja Elli Tompurista.

Valokuvien julkaisu tuo osan museon arvokkaasta valokuvakokoelmasta kaikkien esittävistä taiteista kiinnostuneiden saataville ja käytettäväksi. Kuvat avaavat näkymän suomalaisten teattereiden ohjelmistoihin lähes sadan vuoden ajalta. Finna-julkaisu on osa museon valtakunnallista vastuumuseotehtävää, ja tulevina vuosina julkaisemme museon aineistoja Finnassa säännöllisesti. Seuraava erä julkaistaan vuoden 2026 alussa.

Valokuvien digitoinnissa on noudatettu Museoviraston laatustandardeja. Suuri osa valokuvista on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä, ja ne ovat käytettävissä sen sallimissa puitteissa. Osa aineistosta julkaistaan RightsStatements.org-käyttöoikeuskuvauksella ”Tekijänoikeuden piirissä”. Kuvien käyttöoikeuskuvaukset selviävät kunkin aineiston tiedoista.

Teatterimuseon digotointihanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Niilo Helanderin säätiö. Lisäksi yksityishenkilöt ovat tukeneet kuvien digitointia ja luettelointia osallistumalla pienkeräykseen. 

Finna on koti Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Finna.fi kokoaa satojen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen osoitteeseen, jossa niiden äärelle pääsee helposti ja nopeasti. Palvelua kehitetään Kansalliskirjastossa, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Avainsanat

valokuvatteatteritanssiteatterihistoriatanssihistoriaooppera

Yhteyshenkilöt

Linkit

Teatterimuseo – ainoa alallaan

Teatterimuseo on esittävien taiteiden valtakunnallinen vastuumuseo, jonka tallennusvastuualueeseen kuuluvat teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide. Museota ylläpitää yksityinen Teatterimuseon säätiö.

Teatterimuseon näyttelyt ovat Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa ja tutkijasali palvelee Vallilassa.

Teatterimuseon esinekokoelmat ja arkisto vaalivat kansallisesti merkittäviä esittävien taiteiden aineistoja, joista vanhimmat ovat peräisin 1830-luvulta. Kokoelmat palvelevat museon omaa toimintaa, suurta yleisöä, tiedotusvälineitä ja erikoisalan tutkimusta. Museo keskittyy ensisijaisesti ammatillisen toiminnan sekä alan järjestöjä ja ammattilaisia koskevan aineiston keruuseen. 

Teatterimuseo
Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3, 00180 Helsinki
Avoinna: ti–pe klo 11–19, la–su klo 11–18
Liput: 16/8/6 € tai Museokortti

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teatterimuseo

Keikalla. Näyttely Kajaanin kaupunginteatterin kiertuearjesta27.2.2025 07:25:00 EET | Tiedote

Teatterimuseossa avautuu 4.3. Minna Hyvösen valokuvanäyttely Keikalla – Kajaanin kaupunginteatterin alueryhmä esittää. Näyttely on oodi teatterille sen aidoimmassa muodossaan. Päiväkodit, vanhusten palveluyksiköt, koulujen jumppasalit ja kulttuuritalot muuttuvat näyttämöiksi, kun Kajaanin teatterin alueteatteriporukka saapuu paikalle ja avaa pienen matkalaukun kannen tai ison kuorma-auton peräluukun, kantaa tavarat pirttiin ja alkaa esittää.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye