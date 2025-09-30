Teatterimuseo liittyi Finna.fi-palveluun
Teatterimuseo liittyi Finna.fi-palveluun ja julkaisi siellä ensimmäisen, lähes 750 valokuvaa sisältävän aineistokokonaisuuden 9.12.2025. Julkaisu tuo osan museon arvokkaasta valokuvakokoelmasta kaikkien esittävistä taiteista kiinnostuneiden saataville ja käytettäväksi.
Teatterimuseon tietä Finnaan avasi uuden kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotto vuonna 2024. Disec Oy:n Yksa, joka Teatterimuseossa sai nimen Spotti, sisälsi valmiuden Finna.fi-palveluun liittymiseen. Kuvien julkaisun mahdollisti tämän vuoden huhtikuussa käynnistynyt digitointihanke, jonka tuloksia voi nyt nähdä ja selata palvelussa.
Joulukuussa julkaistu kokonaisuus kattaa koko maan ja ulottuu 1880-luvulta 1980-luvulle. Valtaosa valokuvista on teatterikuvia, mutta joukossa on myös tanssi- ja oopperakuvia. Kuvia on eri puolilta Suomea, Helsingistä ja Tampereelta Rovaniemelle ja Turusta Savonlinnaan. Mukana on myös ruotsinkielisiä teattereita ja rajan taakse jäänyt Viipuri.
Esityskuvien lisäksi Finnassa julkaistiin reilun sadan kuvan kokoelma rooli- ja henkilökuvia tanssitaiteilijoista ja näyttelijöistä. Tanssijoista mukana ovat mm. suomalaisen tanssitaiteen varhainen uranuurtaja Hilma Liiman, balettimestarit Alexander Saxelin ja Elsa Sylvestersson sekä baletin tanssijat Iris ja Klaus Salin. Näyttelijöistä henkilökuvia on mm. Emmi Jurkasta, Tauno Palosta ja Elli Tompurista.
Valokuvien julkaisu tuo osan museon arvokkaasta valokuvakokoelmasta kaikkien esittävistä taiteista kiinnostuneiden saataville ja käytettäväksi. Kuvat avaavat näkymän suomalaisten teattereiden ohjelmistoihin lähes sadan vuoden ajalta. Finna-julkaisu on osa museon valtakunnallista vastuumuseotehtävää, ja tulevina vuosina julkaisemme museon aineistoja Finnassa säännöllisesti. Seuraava erä julkaistaan vuoden 2026 alussa.
Valokuvien digitoinnissa on noudatettu Museoviraston laatustandardeja. Suuri osa valokuvista on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä, ja ne ovat käytettävissä sen sallimissa puitteissa. Osa aineistosta julkaistaan RightsStatements.org-käyttöoikeuskuvauksella ”Tekijänoikeuden piirissä”. Kuvien käyttöoikeuskuvaukset selviävät kunkin aineiston tiedoista.
Teatterimuseon digotointihanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Niilo Helanderin säätiö. Lisäksi yksityishenkilöt ovat tukeneet kuvien digitointia ja luettelointia osallistumalla pienkeräykseen.
Finna on koti Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistoille. Finna.fi kokoaa satojen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen osoitteeseen, jossa niiden äärelle pääsee helposti ja nopeasti. Palvelua kehitetään Kansalliskirjastossa, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Teatterimuseo – ainoa alallaan
Teatterimuseo on esittävien taiteiden valtakunnallinen vastuumuseo, jonka tallennusvastuualueeseen kuuluvat teatteri, tanssi, ooppera, sirkus ja esitystaide. Museota ylläpitää yksityinen Teatterimuseon säätiö.
Teatterimuseon näyttelyt ovat Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa ja tutkijasali palvelee Vallilassa.
Teatterimuseon esinekokoelmat ja arkisto vaalivat kansallisesti merkittäviä esittävien taiteiden aineistoja, joista vanhimmat ovat peräisin 1830-luvulta. Kokoelmat palvelevat museon omaa toimintaa, suurta yleisöä, tiedotusvälineitä ja erikoisalan tutkimusta. Museo keskittyy ensisijaisesti ammatillisen toiminnan sekä alan järjestöjä ja ammattilaisia koskevan aineiston keruuseen.
