Teemu Hankamäki YTN:n puheenjohtajaksi
Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n syyskokous on valinnut Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäen neuvottelujärjestön puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2026–2027. Nykyinen YTN:n puheenjohtaja Samu Salo luopuu tehtävästä kuluvan vuoden lopussa.
Hankamäki on aiemmin toiminut YTN:n puheenjohtajana vuosina 2018–2023 sekä pääsihteerinä 2014–2017.
– Viime kevään vaikean neuvottelukierroksen tuloksena solmittiin työehtosopimukset lähtökohtaisesti kolmen vuoden ajalle. Nyt on hyvä hetki keskittyä trimmaamaan toimintaamme vastaamaan työmarkkinoiden ja sopimustoiminnan muutoksia, osana strategian uudistamistyötä ensi kevään aikana, Hankamäki sanoo.
– Keskeisten työehtosopimusosapuolien tulisi myös miettiä, miten viimeistään syksyllä 2027 alkavaa neuvottelukierrosta voidaan sujuvoittaa. Meiltä on valitettavasti purettu kokonaan sellaiset rakenteet, jossa suhteellisen laajalla joukolla haettaisiin yhteistä ymmärrystä siitä, millainen sopimusten kustannustaso kehittää palkansaajien ostovoimaa, huomioi yritysten tilanteen ja mikä on koko Suomen talouden myönteisen kehityksen kannalta optimaalista, hän jatkaa.
Neuvottelujärjestön varapuheenjohtajiksi valittiin johtava lakimies Kati Hallikainen Insinööriliitosta, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel Suomen Ekonomeista ja edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula Tradenomeista.
Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannele Aikio (TEK), Kimmo Koskinen (TEK), Jyrki Kopperi (IL), Lasse Laurikainen (IL), Kosti Hyyppä (Ekonomit), Olli Kaure (Akavan Erityisalat), Sirpa Leppäluoto (ASIA), Mikko Salo (Vakava) ja Nuutti Pursiainen (YKA).
– YTN:n perustehtävä ei uuden strategian myötä muutu. Neuvottelemme ja solmimme jatkossakin valtakunnalliset ja yrityskohtaiset työehtosopimukset jäsentemme hyödyksi, mikä tarkoittaa vuosittaisia palkankorotuksia ja perustyöehtoja sekä sitä, että työpaikoilla on osaavia luottamushenkilöitä.
– Aloitamme perustehtävän äärellä heti vuoden vaihteen jälkeen, sillä muusta sopimuskentästä poiketen ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.3.2026. Neuvottelut sopimuksen uudistamisesta alkavat Sivistysala ry:n kanssa tammikuun aikana, Hankamäki sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu HankamäkipuheenjohtajaPuh:040 709 6681teemu.hankamaki@ytn.fi
Linkit
Ylemmät Toimihenkilöt YTN on yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, ja vastaamme ylempien toimihenkilöiden työehtosopimustoiminnasta teollisuudessa, palvelualoilla, järjestöissä ja ammattikorkeakouluissa. YTN:llä on 19 jäsenliittoa, joilla on yksityisellä sektorilla yli 180 000 jäsentä. Yrityksissä ja työpaikoilla heitä edustaa noin 1 700 YTN:n luottamushenkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ylemmät Toimihenkilöt YTN
Arkkitehdit valmistautuvat lakkoon ensimmäistä kertaa13.5.2025 13:49:38 EEST | Tiedote
Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry antoi 13.5.2025 lakkovaroituksen arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työtehtäviin vauhdittaakseen umpikujaan joutuneita työehtosopimusneuvotteluja. Arkkitehtitoimistoissa työskentelevien arkkitehtien työehtosopimus päättyi jo 30.11.2024, ja neuvottelut ovat jatkuneet tuloksetta yli puoli vuotta.
Tietotekniikan palvelualalle uusi valtakunnallinen työehtosopimus8.4.2025 13:04:26 EEST | Tiedote
YTN, Tietoala ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry ovat neuvotelleet uuden valtakunnallisen työehtosopimuksen tietotekniikan palvelualalle. Sopimus astuu voimaan tänään tiistaina 8.4.2025.
YTN suunnittelualalle on syntynyt uusi työehtosopimus7.4.2025 15:53:05 EEST | Tiedote
YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry ovat hyväksyneet perjantaina saavutetun neuvottelutuloksen suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukseksi.
YTN:n neuvottelusuma liikkeelle4.4.2025 16:46:24 EEST | Tiedote
Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ssä toivotaan, että neuvottelujärjestön ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n teknologiateollisuuden ylemmille toimihenkilöille sopima työehtosopimus antaa vauhtia myös muiden sopimusalojen neuvotteluille.
YTN suunnittelu- ja konsulttialalle neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta4.4.2025 16:36:13 EEST | Tiedote
YTN ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry ovat saaneet aikaan neuvottelutuloksen suunnittelualan ylempien toimihenkilöiden uudeksi työehtosopimukseksi. Sopimuksen piirissä on noin 25 000 ylempää toimihenkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme