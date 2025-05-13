Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Teemu Hankamäki YTN:n puheenjohtajaksi

17.12.2025 12:59:31 EET | Ylemmät Toimihenkilöt YTN | Tiedote

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n syyskokous on valinnut Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäen neuvottelujärjestön puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2026–2027. Nykyinen YTN:n puheenjohtaja Samu Salo luopuu tehtävästä kuluvan vuoden lopussa.

Hankamäki on aiemmin toiminut YTN:n puheenjohtajana vuosina 2018–2023 sekä pääsihteerinä 2014–2017.

– Viime kevään vaikean neuvottelukierroksen tuloksena solmittiin työehtosopimukset lähtökohtaisesti kolmen vuoden ajalle. Nyt on hyvä hetki keskittyä trimmaamaan toimintaamme vastaamaan työmarkkinoiden ja sopimustoiminnan muutoksia, osana strategian uudistamistyötä ensi kevään aikana, Hankamäki sanoo.

– Keskeisten työehtosopimusosapuolien tulisi myös miettiä, miten viimeistään syksyllä 2027 alkavaa neuvottelukierrosta voidaan sujuvoittaa. Meiltä on valitettavasti purettu kokonaan sellaiset rakenteet, jossa suhteellisen laajalla joukolla haettaisiin yhteistä ymmärrystä siitä, millainen sopimusten kustannustaso kehittää palkansaajien ostovoimaa, huomioi yritysten tilanteen ja mikä on koko Suomen talouden myönteisen kehityksen kannalta optimaalista, hän jatkaa.

Neuvottelujärjestön varapuheenjohtajiksi valittiin johtava lakimies Kati Hallikainen Insinööriliitosta, työmarkkinajohtaja Riku Salokannel Suomen Ekonomeista ja edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula Tradenomeista.

Lisäksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannele Aikio (TEK), Kimmo Koskinen (TEK), Jyrki Kopperi (IL), Lasse Laurikainen (IL), Kosti Hyyppä (Ekonomit), Olli Kaure (Akavan Erityisalat), Sirpa Leppäluoto (ASIA), Mikko Salo (Vakava) ja Nuutti Pursiainen (YKA).

– YTN:n perustehtävä ei uuden strategian myötä muutu. Neuvottelemme ja solmimme jatkossakin valtakunnalliset ja yrityskohtaiset työehtosopimukset jäsentemme hyödyksi, mikä tarkoittaa vuosittaisia palkankorotuksia ja perustyöehtoja sekä sitä, että työpaikoilla on osaavia luottamushenkilöitä.

– Aloitamme perustehtävän äärellä heti vuoden vaihteen jälkeen, sillä muusta sopimuskentästä poiketen ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.3.2026. Neuvottelut sopimuksen uudistamisesta alkavat Sivistysala ry:n kanssa tammikuun aikana, Hankamäki sanoo.

YTN:llä on 19 jäsenliittoa, joilla on yksityisellä sektorilla yli 180 000 jäsentä. Yrityksissä ja työpaikoilla heitä edustaa noin 1 700 YTN:n luottamushenkilöä.

www.ytn.fi

