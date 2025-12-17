Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden walk in -vastaanottotoiminta päättyy 18.12. – muut nuorten palvelut jatkuvat normaalisti
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminta walk in -palveluna Jyväskylän Nuorten talolla päättyy 18.12. Muut Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut jatkuvat normaalisti. Muutoksen myötä pystytään vastaamaan paremmin lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotakuuseen.
Jyväskylän nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottotoiminta walk in -palveluna Jyväskylän Nuorten talolla (Asemakatu 4) päättyy 18.12.2025. Muut Nuorten talon walk in -palvelut sekä muut Keski-Suomen hyvinvointialueen nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuten ajanvarauksella toimivat vastaanotot, jatkuvat normaalisti.
– Nuorten mielenterveys- ja päihdehoidon palvelua on kehitetty työnjakoa ja hoidon sisältöjä kirkastamalla. Muutoksen myötä pystymme vastaamaan paremmin lasten ja nuorten mielenterveyden hoitotakuuseen sekä lasten ja nuorten terapiatakuulain mukaisiin psykososiaalisten menetelmien toteuttamiseen, toteaa palvelupäällikkö Hanna Hämäläinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Joutsan, Jyväskylän, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten 13–22-vuotiaat saavat yhteyden nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin arkipäivisin kello 8–14 puhelimitse numerosta 014 266 0150. Käytössä on takaisinsoittopalvelu.
Nuorten talolla edelleen jatkavasta Nuorten talon walk in -palvelusta saa neuvontaa, ohjausta ja tukea erilaisiin asioihin joka arkipäivä. Palvelu on suunnattu 13–29-vuotiaille ja se on täysin maksutonta. Nuorten talolla voi tulla käymään ilman ajanvarausta arki-iltapäivisin. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://nuortentalo.jyvaskyla.fi/nuorten-talo/tutustu-nuorten-taloon/walk-palvelu.
Lisäksi koululaisille ja opiskelijoille on saatavilla koulupäivän aikana ajanvarauksettomia vastaanottoaikoja oppilaitoksissa. Jyväskylän toisen asteen opiskelijoilla on mahdollisuus asioida keskitetyssä opiskeluterveydenhuollon palvelussa ajanvarauksettomilla vastaanottoajoilla.
Yli 23-vuotiaiden nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteydenotot tapahtuvat aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kautta, johon on soittoaika maanantaista torstaihin kello 8–16, perjantaisin kello 8–15, p. 014 266 9038.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö, nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanna.k.hamalainen@hyvaks.fi, p. 040 480 6010
Tavoitettavissa ke 17.12.20205, pe 19.12.2025 ja ma 22.12.2025, seuraavan kerran 5.1.2026 alkaen.
Päivi Nevalainen, palvelupäällikkö, lasten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, paivi.nevalainen@hyvaks.fi, p. 050 412 1310
Tavoitettavissa 29.12.2025–2.1.2026.
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen@hyvaks.fi, p. 050 564 3679
