Tays Keskussairaalan alueelle suunnitellaan uutta helikopterikenttää

17.12.2025 13:32:18 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tays Keskussairaalan uuden M-rakennuksen katolle suunnitellaan helikopterikenttää. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi kenttään liittyvät suunnitelmat 16.12. kokouksessaan. Jaosto päätti myös kliinisen mammografian sijoittamisesta M-rakennukseen. Uuden helikopterikentän rakentaminen ja kliinisen mammografian tilat edellyttävät muutoksia M-rakennuksen rakennuslupaan.

Uudella helikopterikentällä varmistetaan kriittisesti sairaiden potilaiden nopea ja mutkaton siirto kentältä Tays Päivystys Acutaan myös tulevaisuudessa, kun Acuta muuttaa uuteen M-rakennukseen. Uudelta helikopterikentältä on Acutaan suora hissiyhteys. Vaihtoehtoina tarkasteltiin myös erilaisia käytäväreittejä sekä ilmasiltaratkaisuja, joista ei löydetty toiminnallisesti sopivaa korvaavaa ratkaisua.

Ilmateitse kuljetettavien potilaiden määrän odotetaan tulevaisuudessa kasvavan. Uusi kenttä ei poista nykyisen kentän tarvetta D-rakennuksen katolla, sillä D-rakennuksen kentältä on sujuva yhteys niin Sydänsairaalaan kuin synnytysyksikköönkin. Toisella kentällä myös parannetaan Tays Keskussairaalan varautumista, sillä nykyiselle kentälle ei ole tällä hetkellä varalaskeutumispaikkaa sairaalan alueella.

Lisäksi konserni- ja toimitilajaosto päätti kliinisen mammografian sijoittamisesta M-rakennukseen, jonne myös rintasyöpäkirurgia aiemmin hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti siirtyy. Kliininen mammografia on leikkaustoiminnan tärkeä tukitoiminto, jonka vuoksi toimintojen on sijaittava lähekkäin. Rintasyöpäkirurgian ja kliinisen mammografian fyysinen läheisyys muun muassa lyhentää potilaan nukutuksen kestoa, sillä rinnasta poistettu kudospala kuljetetaan mammografiaan kuvannettavaksi potilaan ollessa nukutettuna. Kliinisen mammografian toiminta saadaan sijoitettua kuvantamisen palveluiden yhteyteen korottamalla M-rakennuksen E-lohkoa.

Uuden M-rakennuksen katolle sijoitettavan helikopterikentän kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa ja kliinisen mammografian tilojen rakentamisen kustannukset noin 9 miljoonaa euroa. Kustannukset eivät vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin. Uuden helikopterikentän rakentaminen ja M-rakennuksen E-lohkon korottaminen kliinisen mammografian tiloja varten edellyttävät rakennusluvan muutosta.

Tays Keskussairaalan suuri M-rakennuskokonaisuus rakennetaan Teiskontien ja B-rakennuksen väliselle alueelle. M-rakennukseen sijoittuu päivystys Acutan ja kuvantamisyksiköiden lisäksi monia sairaalan keskeisiä toimintoja, kuten leikkaussaleja, tehohoidon tiloja, vuodeosastoja ja poliklinikoita. Rakentaminen on jo käynnistynyt valmistelevilla työvaiheilla ja rakennuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2032.

Konserni- ja toimitilajaosto päätti myös esittää aluehallitukselle Hoitajantien pysäköintihallin toteuttamista oman taseen investointina, joka on hankkeen kokonaistaloudellisin toteuttamistapa. Hyvinvointialueen henkilöstöpysäköintiin tarkoitetun hallin rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2026, jolloin valmis halli voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2027.

