SDP:n Skinnari: Suomen maakuvan rakentaminen on vuosien työ, mutta sen romuttaminen on helppoa
Suomen mainetta maailmalla on rakennettu pitkään ja määrätietoisesti. Suomi nähdään maailmalla fiksuna ja luotettavana maana. Maineen voi kuitenkin pilata nopeasti. Etenkin Aasiassa eleet ja symbolit merkitsevät. Kun suomalainen kansanedustaja käyttäytyy tavalla, jota pidetään rasistisena ja alentavana, ele tulkitaan koko Suomen, ei yksittäisen poliitikon viestinä, muistuttaa ulkoainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Ville Skinnari.
Ville Skinnarin mukaan on vaikea ymmärtää, miksi hallituspuolueen kansanedustaja ovat tietoisesti riskeeranneen Suomen maakuvaa harkitsemattomilla ja rasistisilla somepäivityksillään.
- Pääministeri kantaa hallituksessa kokonaisvastuuta. Hyvä, että hän pyysi anteeksi Japanilta, Korealta ja Kiinalta. Jokainen hallituspuolue vastaa kuitenkin viime kädessä omiensa teoista. Myös eduskunnalla on institutionaalinen vastuunsa. On pakko ihmetellä myös, että miksi puhemies on hiljaa, Skinnari kysyy.
Japanissa asuneena ja työskennelleenä hän muistuttaa, että Suomen ja Japanin suhde ei ole mikä tahansa kahden maan välinen yhteys, vaan se on luonteeltaan poikkeuksellisen aito, lämmin, tiivis ja pitkä.
- Japanin kaupan merkitys Suomen talouskasvulle on ollut suuri vuosikymmeniä. 1990-luvulla Japani auttoi Suomea, kun meillä meni huonosti. Japani lainasi meille rahaa, kun Suomi oli mennä nurin. Kun Japani tarvitsi apua, Suomi oli mukana mm. Koben maanjäristyksen ja Fukushiman onnettomuuden jälkihoidossa. Tätä ei ole unohdettu. Tällaiset asiat painavat Japanissa enemmän kuin moni täällä ymmärtää, Skinnari muistuttaa.
Skinnari huomauttaa, että Finnair elää vaikeinta vaihettaan vuosikymmeniin. Venäjän hyökkäyssota romutti yhtiön Aasia-strategian ja käänsi Suomen sijainnin edusta haitaksi. Euroopan ja Pohjois-Amerikan reiteillä kilpailu on kovaa. Tässä tilanteessa Japani ja muut kaukoyhteydet eivät ole Finnairille vain yksi markkina muiden joukossa – se on kivijalka olemassaololle.
- Finnair on lentänyt suoraan Japaniin vuodesta 1983. Se on harvinainen etu. Ja juuri siksi on täysin käsittämätöntä, että tätä suhdetta vaarannetaan kevyin elein ja huonolla käytöksellä. Samalla tavalla yhteydet Koreaan ja Kiinaan ovat myös tärkeitä, Skinnari ihmettelee.
- Kansanedustaja ei edusta maailmalla vain itseään tai puoluettaan, vaan Suomea. Maailman julkisuudessa ei erotella, kuka on vitsillä ja kuka tosissaan. Kun Suomen maine kärsii, siitä maksavat tavalliset suomalaiset, yritykset, työntekijät ja lopulta koko maa. Eikä tämä ei ole sananvapauskysymys. Tämä on vastuukysymys, Skinnari päättää.
Yhteyshenkilöt
Ville SkinnariKansanedustajaPuh:040 504 8187ville.skinnari@eduskunta.fi
