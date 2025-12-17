Metsäkatoasetus: parlamentti hyväksyi lisäajan ja yksinkertaistamistoimet

Kaikille yrityksille vuoden lisäaika sääntöjen soveltamiseen

Kevyemmät jäljitettävyysvelvoitteet EU:ssa

Pienille toimijoille yksinkertaistettu huolellisuusvelvoite

Painopaperi rajataan pois lain soveltamisalasta

Keskiviikkona Euroopan parlamentti hyväksyi äänin 405 puolesta, 242 vastaan ja 8 tyhjää kohdennetut muutokset EU:n metsäkatoasetukseen. Niistä päästiin alustavaan yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa 4.12.2025.



Lisäaikaa yrityksille



Yritykset saavat vuoden lisäaikaa panna toimeen metsäkadon vastaiset säännöt. Suurten toimijoiden ja jälleenmyyjien on noudatettava säädöstä 30.12.2026 alkaen, kun taas pienten toimijoiden (alle 50 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto liittyen sääntöjen alaisiin tuotteisiin alle 10 miljoonaa euroa) on noudatettava sitä 30.6.2027 alkaen. Lisäajan on tarkoitus varmistaa, että siirtymä tapahtuu hallitusti ja että sen aikana voidaan vahvistaa IT-järjestelmää, jonka kautta yritykset tekevät lain edellyttämät ilmoitukset.



Kevyemmät raportointivelvoitteet



Pienille toimijoille riittää jatkossa yhden yksinkertaistetun ilmoituksen tekeminen, minkä on tarkoitus yksinkertaistaa lain toimeenpanoa tinkimättä sen tavoitteista.

Lisäksi yritysten metsäkatoa koskeva huolellisuusvelvoite koskee vain yritystä, joka ensimmäisenä tuo tuotteen EU-markkinoille, ei toimitusketjun myöhempiä toimijoita.

Komission on myös tarkasteltava uudelleen säädöksen yksinkertaistamista 30.4.2026 mennessä ja arvioitava sen hallinnollista taakkaa erityisesti pk-yritysten näkökulmasta sekä muita vaikutuksia.

Painopaperi poistuu samalla asetuksen piiristä.



Kommentti



Esittelijä Christine Schneider (EPP, Saksa) sanoi: ”Metsäkatoasetuksen ydin säilyy ennallaan. Suojelemme metsiä, joihin kohdistuu aito metsäkadon riski. Samalla vältämme tarpeettomia velvoitteita sektoreilla, joissa tätä riskiä ei ole. Lain lopullinen muoto ottaa vakavasti viljelijöiden, metsänomistajien ja yritysten huolenaiheet ja varmistaa, että asetuksen toimeenpano tapahtuu käytännöllisesti ja realistisesti.”



Seuraavaksi



Jotta muutokset ehtivät astua voimaan ennen alkuperäisen lain voimaantuloa, on uuden lain saatava myös neuvoston hyväksyntä ja se on julkaistava EU:n virallisessa lehdessä ennen kuluvan vuoden loppua.



Taustaa



Parlamentti hyväksyi alkuperäisen metsäkatoasetuksen 19. huhtikuuta 2023. Säädöksen on tarkoitus torjua ilmastonmuutosta ja luontokatoa estämällä metsäkatoa, jota aiheutuu EU:n kaakaon, kahvin, palmuöljyn, soijan, puun, kumin, puuhiilen, paperin ja nautakarjan kulutuksesta.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvioi, että vuosien 1990 ja 2020 välillä metsäkadolle menetettiin 420 miljoonaa hehtaaria metsää - eli EU:ta suurempi alue. Kulutus EU:ssa on aiheuttanut maailmanlaajuisesta metsäkadosta noin 10 prosenttia. Palmuöljyn ja soijan osuus tästä on yli kaksi kolmasosaa.

