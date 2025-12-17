EU lopettaa venäläisen kaasun tuonnin vaiheittain

Mepit hyväksyivät vaiheittaisen putkikaasun ja nesteytetyn maakaasun tuontikiellon vuodesta 2026 alkaen

Komissio valmistelee öljyn tuontikieltoa vuodeksi 2027

Yhdenmukaistetut enimmäisseuraamukset rikkomustapauksissa

Venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) spot-markkinat kielletään EU:ssa, kun asetus astuu voimaan alkuvuodesta 2026. Putkikaasun tuonti taas lopetetaan vaiheittain 30. syyskuuta 2027 mennessä. Neuvotteluissa neuvosto ja parlamentti päättivät aikaistaa useimpien tuontisopimusten kieltoja. Asetuksessa määrätään myös seuraamuksista, joita jäsenvaltiot asettavat yrityksille, jos ne rikkovat kieltoa.



Valmistautuminen öljyn tuontikiellon voimaantuloon



Mepit vaativat neuvoston puheenjohtajavaltio Tanskan kanssa käydyissä neuvotteluissa, että myös venäläisen öljyn tuonti kielletään kokonaan. Komissio sitoutui tekemään esityksen kiellosta alkuvuodesta 2026, jotta kielto voi tulla voimaan mahdollisimman pian ja viimeistään vuoden 2027 lopulla.

Mepit vaativat myös tiukempia ehtoja, joiden perusteella tuontikielto voidaan väliaikaisesti keskeyttää EU:n energiaturvallisuuteen liittyvissä hätätilanteissa.

Laki vähentää sääntöjen kiertämisen riskiä, sillä jatkossa yritysten on toimitettava tulliviranomaisille aiempaa yksityiskohtaisempaa näyttöä kaasun tuotantomaasta ennen kaasun tuontia tai varastointia.



Kommentit



”Tämä on historiallinen hetki: EU ottaa isoja askeleita kohti aikaa ilman kaasun ja öljyn tuomista Venäjältä. Jatkossa Venäjä ei enää voi käyttää fossiilienergian vientiä aseena Eurooppaa vastaan. Parlamentin prioriteetit neuvotteluissa olivat putkikaasun tuontikiellon aikaistaminen, LNG-sopimusten kieltäminen vuotta aiemmin kuin komission esityksessä ja toimet, joilla estetään sääntöjen kiertäminen. Seuraavaksi käännämme katseemme öljyn tuontiin ja varmistamme, että komissio pitää lupauksensa tehdä sitä koskeva esitys alkuvuodesta 2026”, sanoi teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) esittelijä Ville Niinistö (Vihreät/EVA, Suomi).

”Tämä äänestystulos sisältää tärkeän viestin: Eurooppa ei ole enää koskaan riippuvainen venäläisestä kaasusta. Tämä on merkittävä saavutus EU:lle ja käännekohta Euroopan energiapolitiikassa. Vahvistimme komission esitystä avaamalla tien kohti öljyn ja sen jalostustuotteiden kieltoa, aikaistamalla pitkien sopimusten kieltoa ja lisäämällä rangaistuksia sääntöjä rikkoville”, totesi kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) esittelijä Inese Vaidere (EPP, Latvia).



Seuraavaksi



Neuvoston kanssa alustavasti sovittu lainsäädäntö hyväksyttiin äänin 500 puolesta, 120 vastaan ja 32 tyhjää. Se on vielä vahvistettava virallisesti neuvostossa ennen julkaisemista virallisessa lehdessä.



Taustaa



Esitys on vastaus Venäjän tapaan käyttää systemaattisesti energiatoimituksia geopoliittisena aseena. Tämä tilanne on jatkunut vuosikymmeniä ja kärjistynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022. Hyökkäyksen yhteydessä maa manipuloi tahallaan markkinoita mm. niin, että valtiollinen energiayhtiö Gazprom alitäytti EU:ssa sijaitsevia kaasuvarastoja. Tämä sai energian hinnat nousemaan jopa kahdeksankertaisiksi verrattuna aiempaan.

Lisätietoa