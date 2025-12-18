Sarviksen pysäköintiin muutoksia rakennustöiden ajaksi
Tampereella Sarviksen toimipisteessä osoitteessa Hatanpäänkatu 3 pysäköintipaikat vähenevät uuden pysäköinti- ja toimistorakennuksen rakennustöiden ajaksi.
7. tammikuuta 2026 alkaen Sarviksella on hyvinvointialueen palvelujen asiakkaille 15 pysäköintipaikkaa. Näistä 13 sijaitsee niin sanotun Kanta-Sarvis-rakennuksen Hatanpään valtatien puoleisessa päädyssä. Lisäksi Kanta-Sarviksen B-sisäänkäynnin läheisyydessä on kaksi pysäköintipaikkaa liikuntaesteisille.
Asiakkaat voivat käyttää myös Hatanpään sairaalan asiakaspysäköintialuetta, jonne on 200 metrin kävelymatka Sarvikselta.
Sarviksella toimii muun muassa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottoja, äitiys- ja lastenneuvola ja lähitori.
Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilöt tavoitat viestinnän sähköpostin kautta: viestinta@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Asiakasmaksut muuttuvat vuodenvaihteessa - perumatta jääneen ajan maksu nousee18.12.2025 11:03:37 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuja korotetaan vuodelle 2026. Maksut nousevat keskimäärin 6,9 prosenttia. Peruuttamatta jääneestä käynnistä peritään vuodenvaihteesta alkaen 71,30 euroa.
Tays Keskussairaalan alueelle suunnitellaan uutta helikopterikenttää17.12.2025 13:32:18 EET | Tiedote
Tays Keskussairaalan uuden M-rakennuksen katolle suunnitellaan helikopterikenttää. Pirkanmaan hyvinvointialueen konserni- ja toimitilajaosto hyväksyi kenttään liittyvät suunnitelmat 16.12. kokouksessaan. Jaosto päätti myös kliinisen mammografian sijoittamisesta M-rakennukseen. Uuden helikopterikentän rakentaminen ja kliinisen mammografian tilat edellyttävät muutoksia M-rakennuksen rakennuslupaan.
Voiko tekoäly keventää radiologien työtaakkaa rintasyövän seulonnassa? Tutkimusta valmistellaan Taysissa17.12.2025 08:38:14 EET | Tiedote
Kansainväliset tutkimukset viittaavat siihen, että tekoälyn hyödyntäminen rintasyöpäseulonnoissa voi vähentää radiologien työmäärää merkittävästi ja jopa parantaa seulonnan tuloksia ilman ylidiagnostiikkaa. Taysin kuvantaminen valmistelee aiheesta tutkimusta.
Hautausaikojen pidentyminen on kasvattanut vainajasäilytyksen tarvetta – Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa periä maksua vainajasäilytyksestä15.12.2025 11:03:43 EET | Tiedote
Hautausaikojen pidentyminen on lisännyt vainajasäilytyksen tarvetta ja kasvattanut säilytyksestä aiheutuvia kustannuksia Pirkanmaan hyvinvointialueella. Hyvinvointialue alkaa vuoden 2026 alusta alkaen laskuttamaan vainajasäilytyksestä, jotta osa säilytyksen lisääntyneistä kustannuksista saadaan katettua.
Aluehallitus otti käyttöön vainajien säilytysmaksun ja päätti henkilöstöetuuksista uudelleen15.12.2025 10:46:42 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti maanantaina esittää hyvinvointialueen strategiaa ja ensihoidon palvelutasopäätöstä aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Vainajien säilytysmaksu otettiin käyttöön esityksen mukaisesti. Aluehallitus käytti myös otto-oikeuttaan henkilöstöjaoston päätökseen henkilöstöetuuksista. Hallitus muutti etuudet yhteistoimintaelimessakin esillä olleen viranhaltijaesityksen mukaiseksi yksimielisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme