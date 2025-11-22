Jatkovalmistelussa esitetään kaivattuja muutoksia huoneenvuokralain irtisanomisaikoihin
Huoneenvuokralain uudistamisen jatkovalmistelussa ehdotetaan suurempia muutoksia irtisanomisaikoihin, kuin mitä aiemmassa työryhmämietinnössä oli esitetty. Jatkovalmistelussa ehdotetut muutokset toisivat toivottua tasapainoa vuokralaisen ja vuokranantajan irtisanomisaikoihin, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Juho Kärkkäinen.
Oikeusministeriön nimittämän työryhmän mietintö huoneenvuokralain uudistamisesta oli lausuntokierroksella viime keväänä. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriön jatkovalmistelussa on päädytty tekemään vielä lisämuutoksia mietinnön ehdotuksiin. Oikeusministeriö pyytää lausuntoja muun muassa irtisanomisaikoja koskevaan ehdotukseen vielä ennen joulua.
Irtisanomisaikaa koskevaa sääntelyä esitetään muutettavaksi nykyistä tasapainoisempaan suuntaan. Tämänhetkisen esitysluonnoksen mukaan vuokranantajan pidempää irtisanomisaikaa lyhennettäisiin kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Lisäksi se tulisi sovellettavaksi vasta, kun vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta ennen irtisanomista. Mietinnössä vastaavat aikarajat olivat kuusi kuukautta ja kaksi vuotta, kun taas voimassa olevassa laissa ne ovat kuusi kuukautta ja yksi vuosi.
”Ehdotus on liikkunut ehdottomasti parempaan suuntaan. Olemme alusta asti esittäneet, että irtisanomisaikoja tulisi tasapainottaa lähemmäs pohjoismaista tasoa. Nykyinen kuusinkertainen ero irtisanomisajoissa on vuokranantajan näkökulmasta epäoikeudenmukainen ja perusteeton”, Kärkkäinen kertoo.
Sopimusvapautta tulisi lisätä myös irtisanomisaikojen osalta
Uusi ehdotus vastaa pitkälti toimivien vuokramarkkinoiden tarpeita. Suomen Vuokranantajat kuitenkin katsoo, että myös vuokralaisen irtisanomisaikaa olisi voitu pidentää tai ainakin mahdollistaa nykyistä vapaampi sopiminen irtisanomisajoista.
”Uskon, että sopijakumppanit tietävät itse, millaiset irtisanomisajat palvelevat juuri heidän tarpeitaan parhaiten. On sääli, että sopimusvapauden lisääminen on jälleen unohdettu sääntelyvaihtoehtona”, Kärkkäinen summaa.
Muun ohessa irtisanomisaikoja koskeviin ehdotuksiin voi antaa lausunnon 23.12.2025 mennessä. Huoneenvuokralakia koskevaa hallituksen esitystä odotetaan annettavaksi Eduskunnalle viikolla 12.
Juho Kärkkäinen
Juho KärkkäinenYhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen Vuokranantajat ryPuh:050 300 1408juho.karkkainen@vuokranantajat.fi
Suomen Vuokranantajat ry on valtakunnallinen vuokranantajien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Teemme vuokraustoiminnasta palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Jäsenenämme on noin 34 000 vuokranantajaa. Järjestö edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia, jotka vuokraavat yhteensä noin 40 prosenttia kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisiä vuokranantajia on Suomessa noin 360 000 ja yksittäinen vuokranantaja omistaa keskimäärin 1-3 asuntoa.
