Jatkovalmistelussa esitetään kaivattuja muutoksia huoneenvuokralain irtisanomisaikoihin

Oikeusministeriön nimittämän työryhmän mietintö huoneenvuokralain uudistamisesta oli lausuntokierroksella viime keväänä. Lausuntokierroksen jälkeen ministeriön jatkovalmistelussa on päädytty tekemään vielä lisämuutoksia mietinnön ehdotuksiin. Oikeusministeriö pyytää lausuntoja muun muassa irtisanomisaikoja koskevaan ehdotukseen vielä ennen joulua.

Irtisanomisaikaa koskevaa sääntelyä esitetään muutettavaksi nykyistä tasapainoisempaan suuntaan. Tämänhetkisen esitysluonnoksen mukaan vuokranantajan pidempää irtisanomisaikaa lyhennettäisiin kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Lisäksi se tulisi sovellettavaksi vasta, kun vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta ennen irtisanomista. Mietinnössä vastaavat aikarajat olivat kuusi kuukautta ja kaksi vuotta, kun taas voimassa olevassa laissa ne ovat kuusi kuukautta ja yksi vuosi.

”Ehdotus on liikkunut ehdottomasti parempaan suuntaan. Olemme alusta asti esittäneet, että irtisanomisaikoja tulisi tasapainottaa lähemmäs pohjoismaista tasoa. Nykyinen kuusinkertainen ero irtisanomisajoissa on vuokranantajan näkökulmasta epäoikeudenmukainen ja perusteeton”, Kärkkäinen kertoo.

Sopimusvapautta tulisi lisätä myös irtisanomisaikojen osalta

Uusi ehdotus vastaa pitkälti toimivien vuokramarkkinoiden tarpeita. Suomen Vuokranantajat kuitenkin katsoo, että myös vuokralaisen irtisanomisaikaa olisi voitu pidentää tai ainakin mahdollistaa nykyistä vapaampi sopiminen irtisanomisajoista.

”Uskon, että sopijakumppanit tietävät itse, millaiset irtisanomisajat palvelevat juuri heidän tarpeitaan parhaiten. On sääli, että sopimusvapauden lisääminen on jälleen unohdettu sääntelyvaihtoehtona”, Kärkkäinen summaa.

Muun ohessa irtisanomisaikoja koskeviin ehdotuksiin voi antaa lausunnon 23.12.2025 mennessä. Huoneenvuokralakia koskevaa hallituksen esitystä odotetaan annettavaksi Eduskunnalle viikolla 12.