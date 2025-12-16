Keskuskauppakamari: EU:n metsäkatoasetuksen lykkäys varmistui – sääntelyn heikko ennustettavuus kuormittaa yrityksiä
EU:n metsäkatoasetuksen soveltamisen toistuvat lykkäykset ja viime hetken muutokset aiheuttavat Keskuskauppakamarin vastuullisuuspäällikkö Jussi Hakasen mukaan merkittävää epävarmuutta yrityksille. Keskuskauppakamari vaatii selkeää ja ennakoitavaa sääntelyä.
“EU:n metsäkatoasetuksen oli alun perin tarkoitus tulla voimaan viime vuoden lopussa. Jo vuosi sitten nähtiin farssimainen tilanne, jossa vielä marras-joulukuussakaan yritykset eivät tienneet, minkä sisältöisenä asetusta aletaan soveltaa ja milloin, vaikka yritykset olivat tehneet jo valmisteluja asetusta varten. Tämä oli täysin kohtuutonta ja aiheutti yrityksille paljon ylimääräisiä kustannuksia ja epävarmuutta”, sanoo Hakanen.
Hakasen mukaan on ikävä nähdä, että vanhat virheet toistuvat.
“Sen sijaan, että vuoden takaisista virheistä olisi otettu oppia ja yritykset saisivat hyvissä ajoin selkeitä ohjeita, on surullista todeta, että samat virheet toistetaan uudestaan. Jälleen yritykset ovat joutuneet sietämään epävarmuutta asetuksen soveltamisen alkamisesta ja sisällöstä vain viikkoja ennen kuin soveltamisen piti alkaa”, sanoo Hakanen.
Hakasen mukaan prosessi on ollut ala-arvoinen ja kohtuuton yrityksille – erityisesti ottaen huomioon, että tänä vuonna EU:ssa painopisteenä on ollut sääntelyn yksinkertaistaminen. Yritykset tarvitsevat selkeitä ja ajoissa annettuja ohjeita, eivät viime hetken veivauksia.
”Pienemmät yritykset eivät voi jatkuvasti muuttaa toimintojaan ja varautua eri skenaarioihin. Tarvitaan selkeää ja sujuvaa sääntelyä”, Hakanen sanoo.
