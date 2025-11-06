Suomen suurimpiin virastoihin kuuluva uusi Lupa- ja valvontavirasto aloittaa 1.1.2026
Uusi monialainen Lupa- ja valvontavirasto aloittaa toimintansa vuoden 2026 alussa. Valviran, aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toiminta päättyy. Lupa- ja valvontavirasto hoitaa jatkossa niitä lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä, joita on tähän asti hoidettu aluehallintovirastoissa, ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilla ja Valvirassa.
Lupa- ja valvontavirastoon siirtyy lakkaavista virastoista noin 2000 työntekijää. Lupa- ja valvontavirastolla on toimipaikkoja 18 paikkakunnalla ympäri Suomen. Viraston päätoimipaikka on Tampere.
Lupa- ja valvontavirastolla on valtakunnallinen toimivalta. Viraston perustamisen tavoitteena on sujuvoittaa palvelua ja varmistaa yhdenmukaiset lupa- ja valvontakäytännöt eri puolella Suomea. Ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistaminen lisää ennakoitavuutta ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta.
Asiakkaan on jatkossa helpompi ottaa yhteyttä oikeaan viranomaiseen, kun useiden nykyisten virastojen palvelut kootaan yhteen. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatehtäviä hoitaa vuodenvaihteen jälkeen yksi virasto nykyisen kuuden aluehallintoviraston ja yhden valtakunnallisen viraston eli Valviran sijaan. Ympäristöön liittyviä lupa- ja valvontatehtäviä hoitaa yksi ympäristöviranomainen nykyisen neljän aluehallintoviraston ja kolmentoista ELY-keskuksen sijaan.
Lupa- ja valvontavirasto hoitaa muun muassa näitä tehtäviä:
- ympäristöasioiden luvitus ja valvonta, ympäristövaikutusten arviointi, alueidenkäyttöön sekä luonnon- ja ympäristönsuojelun liittyviä tehtäviä, vesien- ja merenhoidon ja vesitalousasioiden tehtäviä
- sosiaali- ja terveydenhuoltoon, terveydensuojeluun, alkoholi- ja tupakkahallintoon sekä adoptioasioihin liittyviä tehtäviä
- työsuojeluhallinnon lupien, valvonnan ja ohjauksen tehtäviä
- varhaiskasvatusta, koulutusta ja opetus-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntatoimea koskevia sekä hautaustoimilakiin liittyviä tehtäviä
- pelastustoimen valvonta ja arviointi, varautumisen alueellisen yhteistyön järjestäminen, alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
- kiinteistönvälitysliikkeiden ja perintätoimenharjoittajien rekisteröinti ja valvonta, kuntien työvoimapalvelujen valvonta sekä rahanpesulain mukaisia ohjaus-, rekisteröinti- ja valvontatehtäviä.
Asiointipalveluissa katkoja vuodenvaihteessa
Lupa- ja valvontaviraston perustaminen on viraston aloitushetkellä etupäässä hallinnon rakenteiden uudistamista. Asiakkaille muutos näkyy konkreettisesti lähinnä toimivaltaisen viranomaisen nimen ja yhteystietojen muuttumisena.
Koska rakenteellinen muutos on erittäin mittava, virastouudistus kuitenkin aiheuttaa katkoja ja häiriöitä asiointipalveluihin vuodenvaihteessa. Muutoksesta voi aiheutua häiriöitä myös muuhun toimintaan vuodenvaihteessa ja alkuvuonna 2026. Viraston puhelinpalvelu asiakkaille ja medialle avataan 5.1.2026.
Nykyisissä virastoissa vireille tulleet asiat ja asiakirjat siirtyvät vuodenvaihteessa automaattisesti Lupa- ja valvontavirastoon. Muutos ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä.
Lupa- ja valvontaviraston verkkosivut ovat julki heti vuoden alussa osoitteessa lvv.fi.
Lisätietoja
Lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen hankejohtaja Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 047, mikko.saarinen@gov.fi
Lupa- ja valvontaviraston pääjohtaja Marko Pukkinen (1.1.2026 alkaen), 0295 016 000
Tietoja julkaisijasta
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Myönnämme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaamme aluehallintovirastoja, jotta lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt olisivat yhdenmukaisia koko maassa.
Valviran toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Valviran tehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Uuteen virastoon kootaan kaikki Valviran tehtävät, suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä sekä pääosa ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävistä.
Lue lisää uudistuksesta verkkosivuiltamme.
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
