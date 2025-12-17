SDP:n Suhonen: Hallituksen työllisyyspolitiikka on rikkonut työmarkkinoiden tasapainon
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen kritisoi hallituksen työllisyyspolitiikkaa kovin sanoin. Hallituksen työllisyyspolitiikka nojaa yksipuoliseen työntekijöiden kurittamiseen. Työttömiltä leikkaaminen, työsuhdeturvan heikentäminen ja koulutusmahdollisuuksien rapauttaminen ovat horjuttaneet työelämän tasapainon vaarallisesti.
Suhosen mukaan hallituksen linja on jo pitkään rakentunut kolmen toistuvan ja vahingollisen toimen varaan: työttömien toimeentulon heikentämiseen, työntekijöiden irtisanomissuojan ja työsuhdeturvan rapauttamiseen sekä työntekijöiden kouluttautumisen ja osaamisen kehittämisen vaikeuttamiseen.
– Hallituksen työllisyyspolitiikka on jakautunut hyvin selkeästi kolmeen osaan: ensin leikataan työttömiltä, sitten heikennetään työsuhdeturvaa ja lopuksi kavennetaan työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia. Näiden päätösten seuraukset näkyvät nyt koko työelämäkentässä, Suhonen korostaa.
Suhosen mukaan hallituksen yksipuolinen politiikka on rikkonut työmarkkinoiden tasapainon ja sysännyt koko järjestelmän kallellaan työnantajien eduksi työntekijöiden kustannuksella.
– Voidaan rehellisesti ja raadollisesti todeta, että työelämän tasapaino on järkkynyt vakavasti. Työelämä on kääntynyt täysin toiseen laitaan. Kyse on koko linjan epäonnistumisesta, jota ei enää yksittäisillä korjausliikkeillä käännetä, tarvitaan laajempi suunnanmuutos, Suhonen toteaa.
Hallituksen esitys vuoden 2026 talousarvioksi ei Suhosen mukaan sisällä vastauksia siihen, miten syntynyttä epätasapainoa aiotaan korjata. Päinvastoin hallitus jatkaa samaa työntekijöitä kurittavaa linjaa, vaikka seuraukset ovat jo kaikkien nähtävissä.
– Voidaan jopa todeta, että työelämän keikahduspiste on ylitetty. Tässä tilanteessa on perusteltua kysyä työministeriltä, onko hallituksella lainkaan halua tai kykyä tehdä korjaavia toimenpiteitä, Suhonen sanoo.
Suhonen painottaa, että hallituksen olisi välittömästi ryhdyttävä tasapainottaviin toimiin ja palautettava luottamusta työelämään.
– Hallituksen tulisi nopeasti tehdä päätöksiä, jotka vahvistavat työntekijöiden asemaa ja palauttavat työmarkkinoiden tasapainoa. Yksi konkreettinen ja välttämätön askel olisi alipalkkauksen kriminalisointi. Se olisi selkeä viesti siitä, että työstä maksettava palkka ei ole neuvottelukysymys, vaan perusoikeus, Suhonen linjaa.
SDP:n vaihtoehto työllisyyspolitiikalle perustuu Suhosen mukaan oikeudenmukaisuuteen, osaamisen vahvistamiseen ja toimiviin työmarkkinoihin, joissa vastuu ja oikeudet jakautuvat tasapainoisesti.
– Työllisyyttä ei rakenneta kurjistamalla työntekijöiden asemaa. Kestävä työllisyys syntyy luottamuksesta, osaamisesta ja reiluista pelisäännöistä. Nyt hallitus kulkee täysin vastakkaiseen suuntaan, Suhonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
