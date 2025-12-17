Kokoomuksen Keto-Huovinen: Sosiaaliturvan väärinkäyttö heikentää hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa
Hallituksen esitys sosiaaliturvan väärinkäytöksiin puuttumiseksi lähti tänään lausuntokierrokselle. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen mukaan väärinkäytökset vievät resursseja sekä veronmaksajilta että niiltä, jotka tarvitsevat tukea aidosti.
Sosiaaliturvaetuuksien väärinkäyttöä tapahtuu Suomessa vuosittain miljoonien eurojen edestä. Hallitus on tarttunut ongelmaan vahvistamalla Kelan tiedonsaantioikeuksia väärinkäytösten ja virheellisten maksujen ehkäisemiseksi.
“Tällä hetkellä Kela ei saa tietoa esimerkiksi kaikista asiakkaan olemassa olevista tileistä, ja asiakas joutuu toimittamaan tiliotteensa itse. Tämä on raskasta sekä viranomaisille että tuenhakijoille,” Keto-Huovinen sanoo.
Viime vuonna tutkintapyyntöön johtaneiden sosiaalietuuksien väärinkäytösten arvo oli noin 4,3 miljoonaa euroa, mutta todellisen summan arvioidaan olevan selvästi korkeampi. Väärinkäytökset kuluttavat veronmaksajien rahoja, kuormittavat viranomaisia ja heikentävät luottamusta järjestelmään, joka on tarkoitettu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tueksi.
“Sosiaaliturva on rakennettu auttamaan niitä, jotka sitä aidosti tarvitsevat. Väärinkäytökset ovat pois sekä veronmaksajilta että tuen saajilta, ja siksi niihin on puututtava määrätietoisesti,” Keto-Huovinen toteaa.
Sosiaaliturvan väärinkäytöksistä on keskusteltu julkisuudessa pitkään. Kansanedustaja Ben Zyskowicz on peräänkuuluttanut viranomaisten tiedonvaihdon parantamista jo 1990-luvulta lähtien. Nyt hallitus vie asiaa eteenpäin konkreettisilla lainsäädäntötoimilla.
Väärinkäytöksiä esiintyy muun muassa tulo- ja tilitietojen salaamisena tai väärentämisenä, virheellisinä osoitetietoina, perusteettomina laskuina sekä Kela-taksien väärinkäyttönä. Syksyllä ilmi tullut Kela-taksien väärinkäyttö on arvioiden mukaan aiheuttanut jopa noin kahden miljoonan euron kustannukset veronmaksajille pienen joukon toiminnan seurauksena.
“Jokainen väärinkäytös tarkoittaa vähemmän resursseja niille, jotka tarvitsevat tukea kipeimmin. Sosiaaliturvan väärinkäyttäminen on rikos,” Keto-Huovinen korostaa.
Esitettyjen toimien arvioidaan vahvistavan julkista taloutta lähes 10 miljoonalla eurolla vuoden 2028 tasossa. Arviot tarkentuvat jatkovalmistelussa.
