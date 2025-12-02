Näin vältät vahingot kausi- ja jouluvalojen kanssa – Nappaa vinkit talteen

”Käytä ulkona vain ulkokäyttöön suunniteltuja valosarjoja. Kosteus ja kylmyys vaurioittavat sisäkäyttöön tarkoitettuja valosarjoja nopeasti, mikä heikentää niiden turvallisuutta. Myös parvekkeelle tulee valita ulkokäyttöön tarkoitettu sarja”, muistuttaa Pohjantähden korvausasiantuntija Suvi Santajärvi.

10 vinkkiä valosarjojen turvalliseen käyttöön:

Tarkista, että valosarjasta löytyy CE-merkintä, joka kertoo tuotteen täyttävän EU:n olennaiset turvallisuusvaatimukset. Älä käytä sisäkäyttöön tarkoitettuja valosarjoja tai muuntajia ulkona. Ulkokäyttöön tarkoitettujen valosarjojen yleisin suojausluokka on IP44, mikä tarkoittaa, että ne ovat roiskesuojattuja. IP-luokitus kertoo pöly- ja vesisuojan tasosta. Mitä suurempi numero, sitä parempi suojaus. Tarkista valosarjojen kunto ennen käyttöä. Älä kuitenkaan kytke sähköjä, kun valosarja on vielä paketissa.

Älä kytke toisiinsa kuulumattomia valosarjoja ja muuntajia yhteen. Älä myöskään kytke muuntajaan enempää valosarjoja kuin mitä käyttöohjeen mukaan on sallittua.

Älä poista tai vaihda lamppua, kun valosarjaan on kytketty sähköt.

Älä koskaan käytä tai korjaa rikkinäistä valosarjaa.

Vältä jatkojohtojen ja adapterien käyttöä. Jos kuitenkin käytät jatkojohtoa, muistathan, että niitä ei saa kytkeä peräkkäin. Se lisää ylikuormituksen, huonojen kontaktien sekä tulipalon riskiä.

Älä anna lasten tai lemmikkien leikkiä valosarjoilla, sillä ne eivät ole leikkikaluja.

Huolehdi omasta turvallisuudestasi valoja asentaessa. Jos käytät esimerkiksi tikkaita tai jakkaraa, varmista etteivät ne pääse kaatumaan.

Varastoi valosarjat lämpimässä ja kuivassa paikassa, jossa ne eivät pääse vaurioitumaan.

”Kuiviin sisätiloihin tarkoitetuissa valosarjoissa ja muuntajissa käytetään IP20-merkintää. Jos valosarjoissa ei ole IP-luokituksen merkintää ollenkaan, valo on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa”, kertoo Santajärvi ja jatkaa: ”Joskus valosarja on tarkoitettu ulkokäyttöön, mutta siihen kuuluva muuntaja on turvallinen vain sisäkäytössä. Tällöin valosarjan johto tulee johtaa ulos esimerkiksi ikkunan kautta. Varmista, että johto ei jää tiivisteen väliin niin, että se vaurioituu. Puristunut johto voi aiheuttaa oikosulun tai palovaaran.”

Uusissa valosarjoissa käytetään hehkulamppujen sijaan LED-valoja. ”Vanhat valot olisi hyvä korvata uudemmilla LED-valosarjoilla. Ne ovat sekä energiatehokkaampia että paloturvallisempia”, huomauttaa Santajärvi.