ENNAKKOTIEDOTE: Eat Pray Love -tähtikirjailijan hurja muistelma elämää suuremmasta rakkaudesta ja addiktioista – Elizabeth Gilbertin Kanssasi joelle asti (Gummerus) ilmestyy suomeksi 18.1.

Kun Elizabethin paras ystävä Rayya sairastuu parantumattomaan syöpään, on aika tunnustaa: ystävät ovat syvästi ja intohimoisesti rakastuneita toisiinsa. Mutta pinnan alla kytee kahden riippuvaisen ihmisen syöksykierre kohti romahdusta.

Yhdysvaltalainen bestsellerkirjailija Elizabeth Gilbert paljastaa upeasti kirjoitetussa ja rajussa muistelmassaan, millaista oli rakastua kuolemansairaaseen, huumeriippuvaiseen parhaaseen ystävään. Teos käsittelee raivorehellisesti myös seksi- ja rakkausriippuvuutta, josta Gilbert itse oivaltaa kärsivänsä.

”Tämä kirja tarinoineen, rukouksineen, runoineen, päiväkirjamerkintöineen, valokuvineen ja piirustuksineen on paras yritykseni kertoa totuus siitä, mitä minun ja Rayya Eliaksen välillä tapahtui – ystävyydestämme, romanssistamme, kauneudestamme, raivostamme ja tuskastamme. Kerron tarinan Rayyan riippuvuudesta, hänen retkahtamisestaan ja kuolemastaan. Tämä kirja kertoo kuitenkin myös omasta riippuvuudestani ja lopulta siitä, miten luovutin ja antauduin toipumisen tielle.”

Yli 25 miljoonaa kirjaa myynyt Elizabeth Gilbert tunnetaan muun muassa Eat Pray Love, Big Magic ja Tämä kokonainen maailmani –teoksista. Hän on yksi aikamme vaikutusvaltaisimmista kirjailijoista, ja hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielelle. Gilbert on ollut ehdolla National Book Award-, National Book Critics Circle Award- ja PEN/Hemingway -palkintojen saajaksi. Hänen TED-puheitaan on katsottu yli 20 miljoonaa kertaa, ja hänen sosiaalisen median tileillään on 2,7 miljoonaa seuraajaa.

"Tämä uusi muistelmateos on yhtä voimakas kuin Eat Pray Love: rehellinen, tinkimätön ja syvästi parantava. Gilbert paljastaa sielunsa ja jakaa totuutensa niin avoimesti, että lukija saa rohkeutta kohdata myös niin oman sielunsa kuin totuutensa." – Oprah Winfrey

Elizabeth Gilbert: Kanssasi joelle asti – Rakasta. Menetä. Vapaudu. (Gummerus).

alkuteos All The Way To The River

suomentanut Taina Helkamo

374 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana 18.1., sekä e- ja äänikirjana 8.2., lukija: Mirjami Heikkinen

