VTT Päivi Puonti Suomen Yrittäjien uusi johtaja ja pääekonomisti
Valtiotieteen tohtori, BA Päivi Puonti (43) on nimitetty Suomen Yrittäjien johtajaksi ja pääekonomistiksi.
Puonti tulee vastaamaan Suomen Yrittäjien talouspolitiikan yksiköstä, joka hoitaa talous- ja veropolitiikkaa, osaamiseen ja digiin liittyviä kysymyksiä sekä ilmastopolitiikkaa. Hän toimii SY:n johtoryhmän jäsenenä ja raportoi toimitusjohtajalle.
Puonti siirtyy tehtävään Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta (ETLA), jossa hän toimii ennustepäällikkönä. Aiemmin hän on työskennellyt mm. valtiovarainministeriössä ja Nordeassa.
"Nyt jos koskaan on aika tehdä töitä sen eteen, että yrittäjät menestyvät. Se on koko suomalaisen yhteiskunnan etu", Puonti sanoo.
"Olen todella iloinen, että saamme Puontin vetämään talouspolitiikan tiimiä. Hän on kokenut ja monipuolisesti osaava talouspolitiikan tuntija, jolla on hyvät viestintätaidot sekä kyky yhdistää teoriaa ja käytäntöä. Puonti myös ymmärtää syvällisesti yrittäjyyden merkityksen kasvun rakentamisessa", toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Suomen Yrittäjien hallitus päätti nimityksestä 16.12.2025. Puontin tehtävä alkaa 1.3.2026.
Nimitys tuli ajankohtaiseksi, kun nykyinen pääekonomisti Juhana Brotherus siirtyy Suomalainen Työ ry:n toimitusjohtajaksi.
Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944 ja johtaja, pääekonomisti (1.3. alkaen) Päivi Puonti, 050 5343 536.
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
