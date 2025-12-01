SDP puolusti Itä-Uudellamaalla hoitoonpääsyä, henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä
SDP:n Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä pettyi aluevaltuuston budjettikokouksen päätöksiin. SDP:n valtuutetut puolustivat hoitoonpääsyä, henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kokoontui vuoden viimeiseen valtuustoon käsittelemään talousarviota ensi vuodelle. Kokouksen alkutahdit oli lyöty jo aluehallituksessa. Keskeiset viranhaltijoiden valmisteluun pohjaavat päätökset oli hallituksen enemmistön toimesta kumottu SDP:n vastustuksesta huolimatta. Tätä taustaa vasten SDP:n aluevaltuustoryhmä puolusti nopeaa hoitoonpääsyä, hyvinvointialueen henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä.
Valtuustoryhmän tuntoja kokouksessa avasi valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenna Perokorpi. “Viranhaltijoiden esittämät säästöt ovat myös arviointiryhmän näkökulmasta välttämättömiä. He puoltavat esimerkiksi kolmen sote-keskuksen mallia, palvelujen keskittämistä ja palveluasumisyksiköiden lakkauttamista. Nämä ratkaisut eivät ole helppoja, mutta ne ovat ratkaisuja tähän hetkeen – ratkaisuja, jotka meidän on tehtävä nyt, jotta meillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus taas kehittää ja kasvattaa palveluja.” SDP on valmis karsimaan seinistä, jotta voidaan panostaa palveluihin ja hyvinvoivaan henkilöstöön.
Aluehallituksen varapuheenjohtaja Tapani Eskola oli puheessaan huolissaan henkilöstöstä “Nyt henkilöstöstä haetaan 11 miljoonan euron säästöjä yt-neuvotteluissa. On perusteltua kysyä, olisimmeko voineet välttää osan irtisanomisista, jos päätöksenteossa olisi aiemmin painotettu vaikuttavuutta ja taloudellista kokonaisuutta. Tein viime vuonna SDP:n valtuustoryhmän puolesta ponsiesityksen, jonka mukaan talouden heikentyminen ei saa heikentää palvelujen laatua eikä johtaa henkilöstön irtisanomisiin tai vaarantaa potilasturvallisuutta. Valitettavasti henkilöstön osalta näin on nyt käymässä.” SDP:n ryhmä on huolissaan siitä, että suurin osa tänään päätettävistä asioista oli keskustelussa jo viime vuonna. Koska päätöksiä ei silloinkaan saatu aikaiseksi, toi se hyvinvointialueelle kymmenen miljoonaa lisää alijäämää.
“On meidän kaikkien vastuulla turvata alueen tulevaisuus, taata hoitoonpääsy kaikille ja antaa henkilöstölle mahdollisuus tehdä arvokasta työtä ilman yhtään ylimääräistä irtisanomista. SDP:lle tämä on ydinkysymys” Perokorpi painottaa ryhmäpuheenvuorossaan. Jo kevään aluevaaleissa SDP:n valtuustoryhmä lupasi olla tukemassa nopeaa hoitoonpääsyä.
Nyt hyvinvointialueella on tehty päätöksiä seinät edellä välittämästä palveluiden tosiasiallisesta toimivuudesta. SDP:n aluevaltuustoryhmä on huolissaan hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Aluevaltuustoryhmä on vakuuttunut siitä, että nyt tehdyt päätökset eivät tule riittämään alueen talouden tasapainottamiseksi ja on suuri riski, että hyvinvointialueen itsenäisyys on uhattuna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna PerokorpiItä-Uudenmaan SD-valtuustoryhmäPuh:044-2828667Puh:044-2828667jennaperokorpi@hotmail.com
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa
SDP Uusimaa: TALOUTTA EI SAADA TASAPAINOON VAIN LEIKKAUKSIN, TARVITAAN INVESTOINTEJA1.12.2025 09:13:57 EET | Tiedote
Uudenmaan Sosialidemokraatit kokoontuivat syyspiirikokoukseensa Vihtiin 29.11.2025 Kokouksessa hyväksyttiin oheinen julkilausuma
SDP Espoo: Sanomme kyllä tulevaisuudelle ja Länsiradalle11.11.2025 15:01:38 EET | Tiedote
Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on päätynyt tukemaan Länsirata-hanketta, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila.
SDP gläds – Vårdgarantin på 14 dygn bevaras och välfärdsområdet satsar 15 miljoner euro på flera viktiga tjänster11.11.2025 12:32:11 EET | Tiedote
En majoritet av grupperna inom Västra Nylands välfärdsområde har nått ett förhandlingsresultat för välfärdsområdets budget på måndagen den 10.11.2025. Förhandlingarna förlöpte väl och innehåller tilläggssatsningar på över 15 miljoner euro för områdets tjänster.
SDP riemuitsee – 14 vuorokauden hoitotakuu säilyy ja 15 miljoonan euron panostukset useisiin tärkeisiin palveluihin11.11.2025 12:27:30 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen neuvotteluissa ryhmien enemmistö pääsi talousarviosopuun maanantaina 10.11.2025. Neuvottelut sujuivat hyvin, ja ne sisältävät yli 15 miljoonan euron lisäpanostukset alueen palveluihin.
Kirkkonummen SDP ei voi hyväksyä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästöjä31.10.2025 09:13:32 EET | Tiedote
Kirkkonummen valtuustoryhmät kokoontuivat alkuviikosta päättämään vuoden 2026 talousarviosta. SDP ei hyväksy talouden linjauksia, vaan irtautuu talousneuvottelujen tuloksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme