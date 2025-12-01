SDP puolusti Itä-Uudellamaalla hoitoonpääsyä, henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kokoontui vuoden viimeiseen valtuustoon käsittelemään talousarviota ensi vuodelle. Kokouksen alkutahdit oli lyöty jo aluehallituksessa. Keskeiset viranhaltijoiden valmisteluun pohjaavat päätökset oli hallituksen enemmistön toimesta kumottu SDP:n vastustuksesta huolimatta. Tätä taustaa vasten SDP:n aluevaltuustoryhmä puolusti nopeaa hoitoonpääsyä, hyvinvointialueen henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä.

Valtuustoryhmän tuntoja kokouksessa avasi valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenna Perokorpi. “Viranhaltijoiden esittämät säästöt ovat myös arviointiryhmän näkökulmasta välttämättömiä. He puoltavat esimerkiksi kolmen sote-keskuksen mallia, palvelujen keskittämistä ja palveluasumisyksiköiden lakkauttamista. Nämä ratkaisut eivät ole helppoja, mutta ne ovat ratkaisuja tähän hetkeen – ratkaisuja, jotka meidän on tehtävä nyt, jotta meillä olisi tulevaisuudessa mahdollisuus taas kehittää ja kasvattaa palveluja.” SDP on valmis karsimaan seinistä, jotta voidaan panostaa palveluihin ja hyvinvoivaan henkilöstöön.

Aluehallituksen varapuheenjohtaja Tapani Eskola oli puheessaan huolissaan henkilöstöstä “Nyt henkilöstöstä haetaan 11 miljoonan euron säästöjä yt-neuvotteluissa. On perusteltua kysyä, olisimmeko voineet välttää osan irtisanomisista, jos päätöksenteossa olisi aiemmin painotettu vaikuttavuutta ja taloudellista kokonaisuutta. Tein viime vuonna SDP:n valtuustoryhmän puolesta ponsiesityksen, jonka mukaan talouden heikentyminen ei saa heikentää palvelujen laatua eikä johtaa henkilöstön irtisanomisiin tai vaarantaa potilasturvallisuutta. Valitettavasti henkilöstön osalta näin on nyt käymässä.” SDP:n ryhmä on huolissaan siitä, että suurin osa tänään päätettävistä asioista oli keskustelussa jo viime vuonna. Koska päätöksiä ei silloinkaan saatu aikaiseksi, toi se hyvinvointialueelle kymmenen miljoonaa lisää alijäämää.

“On meidän kaikkien vastuulla turvata alueen tulevaisuus, taata hoitoonpääsy kaikille ja antaa henkilöstölle mahdollisuus tehdä arvokasta työtä ilman yhtään ylimääräistä irtisanomista. SDP:lle tämä on ydinkysymys” Perokorpi painottaa ryhmäpuheenvuorossaan. Jo kevään aluevaaleissa SDP:n valtuustoryhmä lupasi olla tukemassa nopeaa hoitoonpääsyä.

Nyt hyvinvointialueella on tehty päätöksiä seinät edellä välittämästä palveluiden tosiasiallisesta toimivuudesta. SDP:n aluevaltuustoryhmä on huolissaan hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Aluevaltuustoryhmä on vakuuttunut siitä, että nyt tehdyt päätökset eivät tule riittämään alueen talouden tasapainottamiseksi ja on suuri riski, että hyvinvointialueen itsenäisyys on uhattuna.