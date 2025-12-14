Peliveljet vei Pohjanmaan derbyn 1 178 katsojan edessä
Seinäjoen Peliveljet varmisteli asemiaan F-liigan kärkinelikossa, kun se kaatoi keskiviikon paikallisottelussa kotonaan Nurmon Jymyn 12-4. Derbyä seurasi Seinäjoen Urheilutalolla 1 178 katsojaa.
Ilman loukkaantunutta maajoukkuehyökkääjäänsä Eemil Äijälää sinnittelevä altavastaaja Jymy pysyi hyvin mukana puoli peliä. Eetu Puntanen kuittasi isäntien avausmaalin, Anton Bystedt avasi heti ensimmäisessä liigaottelussaan maalitilinsä vieden haastajan taukojohtoon, ja vielä toisessa erässä Niklas Äijälä nosti ylivoimalla 3–3-tasoituksen. Sitten SPV kuitenkin meni menojaan takoen keskimmäisen erän toiseen puolikkaaseen neljä lisämaalia. Riku Hakanen päätti maltilla hinkatun lähivapaalyönnin johto-osumaan ja Konsta Haukkala rankaisi keskialueen pallonriistosta haastonkin jälkeen taululle jääneellä maalilla. Kun vielä Joona Kajaala ja Konsta Haukkala sivalsivat parhaansa tehneen Martin Hanousekin verkkoon pallon mieheen, johtivat isännät toisella tauolla jo 7-3.
Päätöserässä Peliveljet komisteli lukemia vielä viidesti. Jymyn ilonaiheeksi jäi Julius Koiton ensimmäinen liigamaali komealla laukauksella Matias Mäenpään liikkeelle laittamasta vapaalyönnistä. SPV:n sarakkeeseen laukoi uransa ensimmäisen liigamaalin Iisakki Kuoppala.
Omaa yhden kauden piste-ennätystään paranteleva Aaro Tammiranta (2+2) sekä Riku Hakanen (1+3) olivat SPV:n neljän tehopisteen miehet.
Sarja jatkuu perjantaina Espoon paikallisottelulla Westend Indians–Oilers.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Classic ja OLS karkasivat voittoihin14.12.2025 20:47:11 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina kaksi ottelua. Classic kaatoi vieraissa Nurmon Jymyn 8-3 ja OLS kotonaan LASBin 6-4.
Nokian KrP Pirkanmaan herra, EräViikingit yllätti Espoossa13.12.2025 21:23:11 EET | Tiedote
Nokian KrP nappasi jo kauden toisen derbyvoittonsa Classicista, tällä kertaa jatkoajalla maalein 5-4. Lauantain muissa otteluissa EräViikingit yllätti Espoossa Westend Indiansin 8-4, Nurmon Jymy kaatoi isossa häntäpään mittelössä kotonaan LASBin 5-4 ja Oilers kukisti kotonaan FBC Turun 10-7.
Hawksille isot pisteet Kupittaalta, Oilers palasi sarjakärkeen12.12.2025 21:27:28 EET | Tiedote
Hawks otti F-liigan miesten sarjassa tärkeän vierasvoiton kaatamalla Kupittaalla FBC Turun 5-2. Hawks nousi voitollaan pisteen päähän kahdeksantena olevasta TPS:stä. Oilers puolestaan kipusi taas taulukon kärkeen kaatamalla vieraissa EräViikingit 5-3.
Vierasvoitto Turussa nosti Westend Indiansin liigakärkeen10.12.2025 20:54:26 EET | Tiedote
Westend Indians otti vuorostaan vetovuoron F-liigan miesten sarjassa, kun se löi keskiviikon ainoassa ottelussa vieraskentällä TPS:n 6-3. Neljännen perättäisen voittonsa napannut Indians on toki pelannut kolme ottelua ohittamaansa Oilersia enemmän.
Kaksi liigauran avausmaalia samaan erään – KrP ja Indians vierasvoittoihin7.12.2025 20:52:51 EET | Tiedote
F-liigan miesten sunnuntaihin kuului kaksi ottelua, joissa nähtiin vierasvoitot. Nokian KrP löi Nurmon Jymyn 4-3 ja Westend Indians FBC Turun 8-1 ottelussa, jossa kaksi pelaajaa teki heti ensi erässä uransa ensimmäiset liigamaalit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme