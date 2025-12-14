Fliiga

Peliveljet vei Pohjanmaan derbyn 1 178 katsojan edessä

Seinäjoen Peliveljet varmisteli asemiaan F-liigan kärkinelikossa, kun se kaatoi keskiviikon paikallisottelussa kotonaan Nurmon Jymyn 12-4. Derbyä seurasi Seinäjoen Urheilutalolla 1 178 katsojaa.

Ilman loukkaantunutta maajoukkuehyökkääjäänsä Eemil Äijälää sinnittelevä altavastaaja Jymy pysyi hyvin mukana puoli peliä. Eetu Puntanen kuittasi isäntien avausmaalin, Anton Bystedt avasi heti ensimmäisessä liigaottelussaan maalitilinsä vieden haastajan taukojohtoon, ja vielä toisessa erässä Niklas Äijälä nosti ylivoimalla 3–3-tasoituksen. Sitten SPV kuitenkin meni menojaan takoen keskimmäisen erän toiseen puolikkaaseen neljä lisämaalia. Riku Hakanen päätti maltilla hinkatun lähivapaalyönnin johto-osumaan ja Konsta Haukkala rankaisi keskialueen pallonriistosta haastonkin jälkeen taululle jääneellä maalilla. Kun vielä Joona Kajaala ja Konsta Haukkala sivalsivat parhaansa tehneen Martin Hanousekin verkkoon pallon mieheen, johtivat isännät toisella tauolla jo 7-3.

Päätöserässä Peliveljet komisteli lukemia vielä viidesti. Jymyn ilonaiheeksi jäi Julius Koiton ensimmäinen liigamaali komealla laukauksella Matias Mäenpään liikkeelle laittamasta vapaalyönnistä. SPV:n sarakkeeseen laukoi uransa ensimmäisen liigamaalin Iisakki Kuoppala.

Omaa yhden kauden piste-ennätystään paranteleva Aaro Tammiranta (2+2) sekä Riku Hakanen (1+3) olivat SPV:n neljän tehopisteen miehet.

Sarja jatkuu perjantaina Espoon paikallisottelulla Westend Indians–Oilers.

