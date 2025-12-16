Vikingloton lähes 16,7 miljoonan päävoitto Suomeen
Vikingloton kierroksella 51/2025 löytyi yksi ainoa täysosuma. Suomeen osunut lähes 16,7 miljoonan voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Vikingloton voitto.
Vikingloton tämän viikon oikea rivi on 10, 22, 25, 34, 40 ja 43. Vikingnumero on 2 ja plusnumero on 29.
Arvonnan ainoa täysosuma osui Suomeen. Lähes 16,7 miljoonan euron voitto on pelin historian suurin suomalaisvoitto ja kaikkien aikojen kymmeneksi suurin voitto Vikinglotossa. Aikaisempi ennätys löytyy vuodelta 2023, kun helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 15,9 miljoonan euron päävoiton.
- Valtavan suuret onnittelut Vikingloton kaikkien aikojen suomalaisvoitosta! Aivan upeaa, että näin vielä joulun alla saimme Suomeen suuren miljoonavoiton, iloitsee Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
- Edellisen kerran Vikingloton päävoitto tuli Suomeen syyskuussa, kun Vantaan Koivukylän Nesteellä pelattuun riviin osui reilu neljän miljoonan euron voitto, Sundholm jatkaa.
Veikkaus tiedottaa tarkemmin voitosta ja voittopaikkakunnasta torstaiaamuna klo 9.00 mennessä.
Päävoiton lisäksi Suomeen osui peräti 16 kappaletta 5+1 voittoja. 5+1 osumalla voitti tällä kierroksella 2 882,79 euroa.
Ensi viikolla Vikingloton päävoittona on kolme miljoonaa euroa.
Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 2 7 0 3 3 0 0. Arvonnassa ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Lomatonnin voittorivi on Praha 28. Tonnin voittoja lähti matkaan neljä kappaletta.
Katso kaikki tulokset ja voitonjako
Suurimmat Suomeen tulleet Vikingloton päävoitot
- Suomi 16,7 M€, kierros 51/2025
- Helsinki 15,9 M€ (porukka), kierros 4/2023
- Lahti 9,5 M€, voitettu 6+0-tulokseilla (5 osuuden porukka), kierros 33/2021
- Helsinki 7,8 M€, kierros 46/2012
- Suomussalmi 7,5 M€, kierros 21/2014
- Oulu 6,5 M€, kierros 24/2023
- Lahti 4,6 M€, kierros 14/2010
- Lappeenranta 4,5 M€, kierros 51/2018
- Vantaa 4,2 M€, kierros 39/2025
- Espoo 4,1 M€, kierros 3/2012
- Helsinki 3,3 M€, kierros 49/2015
- 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea 3 M€, kierros 18/2022
Vikingloton suurimmat voitot, top 10
- 35 M€, 46/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
- 33,2 M€, 15/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
- 32,6 M€, 5/2020, täysosumia 1 kpl, Tanska
- 29,2 M€, 52/2020, täysosumia 1 kpl, Norja
- 25 M€, 12/2025, täysosumia 1 kpl, Norja
25 M€, 45/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
25 M€, 3/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
25 M€, 33/2021, täysosumia 1 kpl, Tanska
- 24 M€, kierros 16/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
- 22,8 M€, kierros 11/2019, täysosumia 1 kpl, Norja
- 22 M€, kierros 33/2016, täysosumia 2 kpl (kummallekin n. 22M€), Norja (10 osuuden porukka) ja Tanska
- 21,1 M€, kierros 26/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
- 16,7 M€, kierros 51/2025, täysosumia 1 kpl, Suomi
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Slovenia ja Belgia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 30 miljoonaa16.12.2025 22:07:32 EET | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 30 miljoonan päävoitto.
Veikkauksen TotoTV:n striimauspalvelu uudistuu - lähetyksen kelaaminen onnistuu 16.12. alkaen16.12.2025 16:55:27 EET | Tiedote
Palvelu TotoTV:n kuvanjakelusta veikkaus.fi:ssä uudistuu 16.12.2025. Muutos tuo parannuksia asiakkaiden katselukokemukseen veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen omien pelisalien näytöillä.
Rahapelijärjestelmän uudistus on Veikkaukselle historiallinen muutos16.12.2025 13:45:41 EET | Tiedote
Eduskunta on hyväksynyt tänään hallituksen esityksen uudeksi rahapelilaiksi. Uudistuksen myötä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy vedonlyöntipeleissä sekä verkossa pelattavissa raha‑automaatti- ja kasinopeleissä vuoden 2027 kesällä.
Jokerista miljoonan euron voitto pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen: "On tässä ollut pähkäilemistä"16.12.2025 10:16:54 EET | Tiedote
Jokerista meni jakoon itsenäisyyspäivänä miljoonan euron potti täysosumalla. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen. Veikkaus pääsi onnittelemaan voittajaa puhelimitse.
Loton potti kohoaa 10 miljoonaan - Illan arvonnassa löytyi kaksi yli 75 000 euron voittoa13.12.2025 23:07:30 EET | Tiedote
Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa. Illan suurimmat voitot jaettiin 6+1-tuloksille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme