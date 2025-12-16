Veikkaus Oy

Vikingloton lähes 16,7 miljoonan päävoitto Suomeen

17.12.2025 22:07:16 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Vikingloton kierroksella 51/2025 löytyi yksi ainoa täysosuma. Suomeen osunut lähes 16,7 miljoonan voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Vikingloton voitto.

Lottopallot odottamassa arvonnan alkamista
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata

Vikingloton tämän viikon oikea rivi on 10, 22, 25, 34, 40 ja 43. Vikingnumero on 2 ja plusnumero on 29.

Arvonnan ainoa täysosuma osui Suomeen. Lähes 16,7 miljoonan euron voitto on pelin historian suurin suomalaisvoitto ja kaikkien aikojen kymmeneksi suurin voitto Vikinglotossa. Aikaisempi ennätys löytyy vuodelta 2023, kun helsinkiläinen nettipelaaja nappasi 15,9 miljoonan euron päävoiton.

- Valtavan suuret onnittelut Vikingloton kaikkien aikojen suomalaisvoitosta! Aivan upeaa, että näin vielä joulun alla saimme Suomeen suuren miljoonavoiton, iloitsee Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

- Edellisen kerran Vikingloton päävoitto tuli Suomeen syyskuussa, kun Vantaan Koivukylän Nesteellä pelattuun riviin osui reilu neljän miljoonan euron voitto, Sundholm jatkaa.

Veikkaus tiedottaa tarkemmin voitosta ja voittopaikkakunnasta torstaiaamuna klo 9.00 mennessä.

Päävoiton lisäksi Suomeen osui peräti 16 kappaletta 5+1 voittoja. 5+1 osumalla voitti tällä kierroksella 2 882,79 euroa.

Ensi viikolla Vikingloton päävoittona on kolme miljoonaa euroa.

Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 2 7 0 3 3 0 0. Arvonnassa ei löytynyt voittoja kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin voittorivi on Praha 28. Tonnin voittoja lähti matkaan neljä kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako


Suurimmat Suomeen tulleet Vikingloton päävoitot

  1. Suomi 16,7 M€, kierros 51/2025
  2. Helsinki 15,9 M€ (porukka), kierros 4/2023
  3. Lahti 9,5 M€, voitettu 6+0-tulokseilla (5 osuuden porukka), kierros 33/2021
  4. Helsinki 7,8 M€, kierros 46/2012
  5. Suomussalmi 7,5 M€, kierros 21/2014
  6. Oulu 6,5 M€, kierros 24/2023
  7. Lahti 4,6 M€, kierros 14/2010
  8. Lappeenranta 4,5 M€, kierros 51/2018
  9. Vantaa 4,2 M€, kierros 39/2025
  10. Espoo 4,1 M€, kierros 3/2012
  11. Helsinki 3,3 M€, kierros 49/2015
  12. 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea 3 M€, kierros 18/2022



Vikingloton suurimmat voitot, top 10

  1. 35 M€, 46/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
  2. 33,2 M€, 15/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
  3. 32,6 M€, 5/2020, täysosumia 1 kpl, Tanska
  4. 29,2 M€, 52/2020, täysosumia 1 kpl, Norja
  5. 25 M€, 12/2025, täysosumia 1 kpl, Norja
    25 M€, 45/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
    25 M€, 3/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
    25 M€, 33/2021, täysosumia 1 kpl, Tanska
  6. 24 M€, kierros 16/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
  7. 22,8 M€, kierros 11/2019, täysosumia 1 kpl, Norja
  8. 22 M€, kierros 33/2016, täysosumia 2 kpl (kummallekin n. 22M€), Norja (10 osuuden porukka) ja Tanska
  9. 21,1 M€, kierros 26/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
  10. 16,7 M€, kierros 51/2025, täysosumia 1 kpl, Suomi

Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Slovenia ja Belgia.

Avainsanat

Veikkausvikinglottojokerilomatonni

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

