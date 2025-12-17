Opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuus parantunut, työ puutteiden korjaamiseksi jatkuu
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on selvittänyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuutta. AVI toteaa, että Pohteella on tehty oikeansuuntaisia toimenpiteitä palvelujen saatavuuden parantamiseksi, mutta puutteita on yhä. Pohde jatkaa työskentelyä tilanteen parantamiseksi.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi huhtikuussa 2025 Pohteelle huomautuksen opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisestä. Huomautuksen mukaan lakisääteiset opiskeluhuollon psykologipalvelut eivät toteutuneet yhdenvertaisesti koko alueella. AVI kehotti Pohdetta korjaamaan havaitut puutteet.
Tuoreessa päätöksessään AVI toteaa, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin ja oikeasuuntaisiin korjaaviin toimenpiteisiin opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla, mutta toimenpiteet eivät ole kaikilta osin riittäviä. AVI kehottaa Pohdetta jatkamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi koko Pohteen alueella.
Korjaavista toimista on ollut apua
Pohde on työskennellyt määrätietoisesti opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuuden parantamiseksi ja tilanteessa on tapahtunut merkittävää parannusta. Psykologipalvelun saatavuutta on pystytty parantamaan esimerkiksi rekrytointeja, yliopistoyhteistyötä ja harjoittelukäytänteitä kehittämällä. Hakijamäärät psykologien avoimiin tehtäviin ovat kasvaneet. Vuoden 2025 aikana vakituisia koulupsykologeja on saatu lisättyä ainakin kymmenen henkilötyövuotta.
Tuen tarpeessa olevien oppilaiden palvelut on pystytty turvaamaan myös niissä oppilaitoksissa, joista puuttuu oma psykologi. Resurssivajetta on paikattu esimerkiksi antamalla kasvatus- ja perheneuvonnan psykologeille mahdollisuus tehdä lisätyötä opiskeluhuollossa ja käyttämällä ostopalveluja. Ostopalveluna Pohde hankkii oppilaille ja opiskelijoille tarpeen vaatiessa tehtäviä psykologisia tutkimuksia. Lisäksi etäpsykologipalvelua on lisätty. Etäpsykologit arvioivat lähetteitä tutkimuksiin ja konsultoivat niitä oppilaitoksia, joissa omaa psykologia ei vielä ole.
Myös omavalvontaa on kehitetty omavalvontasuunnitelmia yhtenäistämällä.
Psykologien saatavuutta parannetaan uusin keinoin
Koulupsykologien rekrytointia kehitetään edelleen yhdessä Pohteen rekrytointiyksikön kanssa, jotta avoimet toimet saadaan täytettyä. Myös harjoitteluyhteistyötä Oulun yliopiston kanssa kehitetään entisestään.
Kouluttautumis- ja työnohjausmahdollisuudet sekä työn joustavuus ovat veto- ja pitovoimaa lisääviä tekijöitä. Pohteen psykologeille tarjotaan ensisijaisesti hyvinvointialueen sisäisiä ja ryhmämuotoisia koulutuksia sekä ryhmämuotoista työnohjausta. Vuoden 2025 aikana Pohteella on otettu käyttöön psykologien sisäistä keikkailua vastaava malli, joka on saanut ammattilaisilta myönteistä palautetta ja sen kautta on onnistuttu purkamaan tutkimusjonoa koulupsykologipalveluissa.
Pohde valmistelee parhaillaan myös psykologien uutta palkkamallia takaamaan työn vaatimuksia vastaavan palkkauksen. Kaikkein haastavimpien rekrytointien vauhdittamiseksi voidaan käyttää rekrytointilisää.
Aluehallintoviraston kehotus korjaavien toimenpiteiden ja seurannan jatkamiseksi otetaan Pohteella vakavasti ja työskentelyä opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuuden parantamiseksi jatketaan kehotuksen mukaisesti. Aluehallintovirasto jatkaa asian valvontaa.
Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Pohde korjaa puutteita opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena Mämmi-LaukkaToimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:050 395 0339leena.mammi-laukka@pohde.fi
Minna MalilaPalvelualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:040 180 8992minna.malila@pohde.fi
Heidi LaitilaPerhekeskuspäällikkö, PohdePuh:0444195023heidi.laitila@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut opiskeluhuollossa yhtenäistyvät Pohteen ja kuntien yhteistyön tuloksena17.12.2025 15:36:38 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, alueen kunnat ja Pohjois-Pohjanmaan liitto ovat saaneet päätökseen kehittämistyön, jolla parannetaan opiskeluhuollon palveluja. Jatkossa opiskeluhuollon palveluissa asioivat lapset, nuoret ja perheet saavat palveluja yhdenvertaisemmin ja oikea-aikaisemmin.
AVI: Pohde on edistynyt kouluterveydenhuollon ja neuvolapalvelujen puutteiden korjaamisessa17.12.2025 08:36:52 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksensä koskien Pohteen kouluterveydenhuollon ja neuvolapalvelujen valvontaa. AVI toteaa, että vaikka koululääkäripalvelujen saatavuudessa on vielä haasteita, kouluterveydenhuollon palvelut ovat on parantuneet merkittävästi, ja niiden osalta valvonta päättyy. Neuvolapalvelujen parantamiseksi on tehty toimenpiteitä, mutta puutteita on yhä. Neuvolan osalta valvontaa jatketaan.
Aluehallitus hyväksyi korotukset omaishoidon palkkioihin ja asetuksen mukaiset asiakasmaksut17.12.2025 08:14:42 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 16.12.2025 vuoden viimeiseen kokoukseensa puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tehdään asetuksen mukaiset korotukset. Omaishoidon palkkioita korotetaan. Kuntien ja kiinteistöyhtiöiden kanssa solmitaan väliaikaisia vuokrasopimuksia.
Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion16.12.2025 09:15:50 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluevaltuusto kokoontui 15.12.2025 vuoden viimeiseen kokoukseen puheenjohtaja Matti Sorosen johdolla. Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2026 talousarvion muutamin muutoksin. Talouden tasapainotustoimia täytyy jatkaa, mutta talousarvio mahdollistaa myös palvelujen kehittämisen.
Ikäihmisten palvelujen muutosten tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa palveluja15.12.2025 13:00:00 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ikäihmisten toimialueelle on suunniteltu muutoksia, joiden tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa palveluja. Muutokset koskevat ikä- ja omaishoitokeskuksen sekä kotiin annettavien palvelujen palvelualueita. Muutoksiin liittyneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 10.12.2025. Muutoksia lähdetään toteuttamaan vuoden 2026 alusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme