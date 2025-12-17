Opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuus parantunut, työ puutteiden korjaamiseksi jatkuu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi huhtikuussa 2025 Pohteelle huomautuksen opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämisestä. Huomautuksen mukaan lakisääteiset opiskeluhuollon psykologipalvelut eivät toteutuneet yhdenvertaisesti koko alueella. AVI kehotti Pohdetta korjaamaan havaitut puutteet.

Tuoreessa päätöksessään AVI toteaa, että Pohde on ryhtynyt asianmukaisiin ja oikeasuuntaisiin korjaaviin toimenpiteisiin opiskeluhuollon psykologipalvelujen järjestämiseksi lainsäädännön edellyttämällä tavalla, mutta toimenpiteet eivät ole kaikilta osin riittäviä. AVI kehottaa Pohdetta jatkamaan korjaavia toimenpiteitä sekä seuraamaan toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta palvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi koko Pohteen alueella.

Korjaavista toimista on ollut apua

Pohde on työskennellyt määrätietoisesti opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuuden parantamiseksi ja tilanteessa on tapahtunut merkittävää parannusta. Psykologipalvelun saatavuutta on pystytty parantamaan esimerkiksi rekrytointeja, yliopistoyhteistyötä ja harjoittelukäytänteitä kehittämällä. Hakijamäärät psykologien avoimiin tehtäviin ovat kasvaneet. Vuoden 2025 aikana vakituisia koulupsykologeja on saatu lisättyä ainakin kymmenen henkilötyövuotta.



Tuen tarpeessa olevien oppilaiden palvelut on pystytty turvaamaan myös niissä oppilaitoksissa, joista puuttuu oma psykologi. Resurssivajetta on paikattu esimerkiksi antamalla kasvatus- ja perheneuvonnan psykologeille mahdollisuus tehdä lisätyötä opiskeluhuollossa ja käyttämällä ostopalveluja. Ostopalveluna Pohde hankkii oppilaille ja opiskelijoille tarpeen vaatiessa tehtäviä psykologisia tutkimuksia. Lisäksi etäpsykologipalvelua on lisätty. Etäpsykologit arvioivat lähetteitä tutkimuksiin ja konsultoivat niitä oppilaitoksia, joissa omaa psykologia ei vielä ole.



Myös omavalvontaa on kehitetty omavalvontasuunnitelmia yhtenäistämällä.

Psykologien saatavuutta parannetaan uusin keinoin

Koulupsykologien rekrytointia kehitetään edelleen yhdessä Pohteen rekrytointiyksikön kanssa, jotta avoimet toimet saadaan täytettyä. Myös harjoitteluyhteistyötä Oulun yliopiston kanssa kehitetään entisestään.

Kouluttautumis- ja työnohjausmahdollisuudet sekä työn joustavuus ovat veto- ja pitovoimaa lisääviä tekijöitä. Pohteen psykologeille tarjotaan ensisijaisesti hyvinvointialueen sisäisiä ja ryhmämuotoisia koulutuksia sekä ryhmämuotoista työnohjausta. Vuoden 2025 aikana Pohteella on otettu käyttöön psykologien sisäistä keikkailua vastaava malli, joka on saanut ammattilaisilta myönteistä palautetta ja sen kautta on onnistuttu purkamaan tutkimusjonoa koulupsykologipalveluissa.

Pohde valmistelee parhaillaan myös psykologien uutta palkkamallia takaamaan työn vaatimuksia vastaavan palkkauksen. Kaikkein haastavimpien rekrytointien vauhdittamiseksi voidaan käyttää rekrytointilisää.

Aluehallintoviraston kehotus korjaavien toimenpiteiden ja seurannan jatkamiseksi otetaan Pohteella vakavasti ja työskentelyä opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuuden parantamiseksi jatketaan kehotuksen mukaisesti. Aluehallintovirasto jatkaa asian valvontaa.

