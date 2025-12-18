Toimeentulotukeen muutoksia: uudet velvoitteet ja tiukemmat ehdot helmikuusta alkaen

Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukea koskevan lainmuutoksen, joka tulee voimaan 1.2.2026. Toimeentulotuen uudistamisen tavoitteena on lisätä tuen velvoittavuutta ja selkeyttää toimeentulotuen roolia viimesijaisena tukena.

Toimeentulotuen tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun asiakkaan muut tuet, tulot ja varat eivät siihen riitä. Hallituksen esityksen mukaan nykyinen järjestelmä ei riittävästi ohjaa asiakkaita hakemaan toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia tai ilmoittautumaan kokoaikatyön hakijaksi. Uudistuksella halutaan vahvistaa tätä ohjausta ja vähentää pitkäaikaista toimeentulotuen varassa olemista.

Toisaalta uudistuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta. Toimeentulotukimenoihin haetaan 70 miljoonan euron säästöjä.​

Mikä toimeentulotuessa muuttuu?

Uudistus tuo mukanaan useita muutoksia, jotka vaikuttavat sekä asiakkaiden velvoitteisiin että Kelan toimintatapoihin.

Perusosaa alennetaan aiempaa useammissa tilanteissa ja jopa 50 % – työnhakuun lisää velvoitteita

Ensisijaisten tukien hakematta jättäminen tulee perusteeksi alentaa toimeentulotuen perusosaa. Perusosaa voidaan alentaa 50 %, jos asiakas ei kuukauden sisällä hänelle annetusta kehotuksesta huolimatta hae niitä ensisijaisia tukia, joihin hänellä todennäköisesti on oikeus.

Kokoaikatyön hakemisvelvollisuuden laiminlyönti. Jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta ilmoittaudu kuukauden sisällä työllisyyspalveluihin kokoaikatyön hakijaksi, Kela voi alentaa toimeentulotuen perusosaa 50 %.

Työvoimapoliittisesti moitittava menettely (karenssi, työssäolovelvoite tai alle 25-vuotiaan velvoite) ja sen mukainen työttömyystuen menetys voi johtaa perusosan alentamiseen ensimmäisenä kuukautena 20 %:lla ja sen jälkeen 40 %:lla. Työttömyystuen sanktioita ei siis korvata enää täysimääräisesti toimeentulotuesta. Asiakkaiden on hyvä huomata, että alkuvuodesta myös työttömyystuen karenssien ehdot kiristyvät.

Kotoutumissuunnitelman laiminlyönti voi johtaa perusosan alentamiseen 20 %:lla.

Yksilöllinen harkinta säilyy

Kun Kela harkitsee perusosan alentamista, Kela kuulee asiakasta. Asiakas saa mahdollisuuden antaa selvityksen niistä syistä, joiden vuoksi perusosaa ei pitäisi alentaa tai se olisi kohtuutonta. Alentaminen voidaan tehdä vain, jos se ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämää välttämätöntä toimeentuloa tai jos alentamista ei voida pitää muutenkaan kohtuuttomana.

Alentaminen vaikuttaa vain sen henkilön perusosaan, joka ei ole ilmoittautunut kokoaikatyön hakijaksi tai hakenut hänelle kuuluvia muita tukia.

Perusosaa leikataan, ansiotulovähennys poistetaan ja asumisnormien määräytymistapa muuttuu

Perusosaa leikataan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 1.3.2026 alkaen. Yksin asuvien sekä vanhempansa luona asuvien perusosaa leikataan 3 % ja muiden yli 18-vuotiaiden perusosaa 2 %. Esimerkiksi yksin asuvalle leikkaus tarkoittaa, että perusosa pienenee noin 18 e/kk.

150 euron kuukausittainen ansiotulovähennys poistetaan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. Tämä tarkoittaa, että heidän ansiotulonsa vaikuttavat jatkossa tukeen täysimääräisesti.

Yli 18-vuotiaiden saamat avustukset huomioidaan jatkossa täysimääräisinä. Tähän saakka toimeentulotuessa ei ole huomioitu tuloksi ns. vähäisiä avustuksia, joiden raja on ollut yksin asuvalla 50 e/kk ja perheellä 100 e/kk.

Toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen eli asumisnormien määräytymistapa muuttuu. Jatkossa asumisnormit voivat myös laskea. Lainmuutos tulee tältä osin voimaan 1.1.2027

Tuen myöntämiseen, maksamiseen ja lakkauttamiseen muutoksia

Vuokran osuus toimeentulotuesta maksetaan jatkossa aina suoraan vuokranantajalle, jos asunnon vuokravakuus on myönnetty osana perustoimeentulotukea. Muutos koskee kaikkia asiakkaita, joille Kela on myöntänyt vuokravakuuden nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea. Kelan maksama vuokraosuus ei välttämättä kata vuokraa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan täytyy näissä tilanteissa maksaa vuokran loppuosa vuokranantajalle itse.

Kela voi tehdä toimeentulotukipäätökset kuukautta pidemmälle ajalle. Toimeentulotuki voidaan tarpeen mukaan myöntää tai hylätä kuukautta lyhyemmältä tai pidemmältä ajalta. Kun asiakkaan tulot ja varat ovat säännölliset, asiakkaalla on mahdollisuus hakea toimeentulotukea pidemmälle ajalle, esimerkiksi 3–6 kuukaudelle. Tämä helpottaa esimerkiksi niiden asiakkaiden asiointia, jotka ovat joutuneet kuukausittain hakemaan Kelasta hylkäävän päätöksen hakeakseen hyvinvointialueelta täydentävää toimeentulotukea ateriakorvauksiin. Asiakas voi aina hakea tukea uudelleen, jos hänen tuentarpeessaan tapahtuu muutos.

Tietopyynnöt rahalaitoksille ilman erillistä päätöstä. Jos on perusteltua syytä epäillä asiakkaan antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta, Kela voi jatkossa saada rahalaitoksilta toimeentulotuen ratkaisemisen kannalta välttämättömiä tietoja, jos riittäviä tietoja ja selvityksiä ei saada asiakkaalta.

Henkilöllinen soveltamisala tarkentuu. Toimeentulotuki myönnetään Suomessa vakinaisesti oleskelevalle hakijalle tai perheelle. Kelan täytyy jatkossakin selvittää yksilöllisesti jokaisen hakijan Suomessa oleskelun tosiasiallinen luonne. Oleskeluluvan merkitys korostuu, kun Kela arvioi oleskelun luonnetta.

Mitä muutos tarkoittaa asiakkaille?

Merkittävin asiakkaita koskeva muutos liittyy toimeentulotuen perusosan alentamiseen. Asiakkaiden täytyy vastaisuudessa ilmoittautua kokoaikatyön hakijaksi työllisyyspalveluihin, pitää työnhaku voimassa sekä hakea toimeentulotukeen nähden ensisijaisia tukia.

Kela on marraskuusta lähtien kertonut asiakkaille tulevasta muutoksesta ja ohjannut selvittämään heille kuuluvat ensisijaiset tuet, jotta mahdollisimman moni hakisi niitä ajoissa ja välttäisi perusosan alentamisen.

Toinen merkittävä muutos vaikuttaa asiakkaan tulojen huomioimiseen. Toimeentulotuesta poistetaan ansiovähennys kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. Ansiotulovähennys on ollut 150 e/kk. Lisäksi jatkossa kaikki vähäisetkin avustukset vaikuttavat toimeentulotuen määrään täysi-ikäisillä. Tähän saakka toimeentulotuessa ei ole huomioitu ns. vähäisiä avustuksia, joiden raja on ollut yksin asuvalla 50 e/kk ja perheellä 100 e/kk.

Kolmas merkittävä muutos liittyy siihen, että Kela voi maksaa vuokran osuuden toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle. Tämä koskee kaikkia asiakkaita, joille on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea.

Kun lainmuutos on tullut voimaan 1.2.2026, Kela antaa ensimmäiset kehotukset ilmoittautua työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi ja hakea työttömyystukea tai muuta tukea, johon asiakkaalla on todennäköisesti oikeus. Ensimmäiset perusosan alentamiset voidaan tehdä maaliskuun lopulta alkaen niille asiakkaille, jotka eivät toimi kehotuksen mukaisesti.

Perusosan 2–3% leikkaukset 18 vuotta täyttäneille tehdään 1.3.2026 alkaen.

Lisätietoja asiakkaille