Kausitöihin Lappiin tai rajan yli – näin sesonkityö vaikuttaa ansiopäivärahaan

Talvikauden sesonkityöt Lapissa sekä työjaksot Ruotsissa tai Norjassa houkuttelevat yhä useampia suomalaisia. Kausityö tuo tuloja, kartuttaa osaamista ja avaa ovia uusiin työmahdollisuuksiin. Samalla moni pohtii, miten työ vaikuttaa ansiopäivärahaan ja muihin Avoimen työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.