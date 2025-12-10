Kausitöihin Lappiin tai rajan yli – näin sesonkityö vaikuttaa ansiopäivärahaan
Talvikauden sesonkityöt Lapissa sekä työjaksot Ruotsissa tai Norjassa houkuttelevat yhä useampia suomalaisia. Kausityö tuo tuloja, kartuttaa osaamista ja avaa ovia uusiin työmahdollisuuksiin. Samalla moni pohtii, miten työ vaikuttaa ansiopäivärahaan ja muihin Avoimen työttömyyskassan maksamiin etuuksiin.
– Useimmissa tilanteissa kausityön vastaanottaminen onnistuu ilman, että työttömyysturva vaarantuu. Oikeilla toimilla sesonkityö voi jopa vahvistaa asemaa työmarkkinoilla pidemmällä aikavälillä, kertoo A-kassan jäsenyys- ja kansainvälisten asioiden tiimiesihenkilö Mia Pakalén.
Ansiopäiväraha ja kausityö
Ansiopäivärahaa maksetaan työttömälle tai lomautetulle työnhakijalle. Kokoaikatyön ajalta päivärahaa ei makseta. Osa-aikatyössä voi kuitenkin olla oikeus soviteltuun ansiopäivärahaan, jossa palkkatulot huomioidaan etuuden määrässä.
– Työpäivät ja tulot tulee ilmoittaa hakemuksessa huolellisesti. Työnhaun on pysyttävä voimassa Työmarkkinatorilla koko osa-aikaisen työsuhteen ajan, muistuttaa Pakalén.
Kun ansiopäivärahaa saava henkilö ottaa vastaan kokoaikaisen sesonkityön, esimerkiksi talvikaudeksi Lappiin, päivärahan maksaminen keskeytyy työn ajaksi. Työn päätyttyä päivärahaa voi hakea uudelleen. Työnhaku tulee tällöin vireyttää Työmarkkinatorilla viimeistään ensimmäisenä työttömänä päivänä.
Työ Ruotsissa tai Norjassa kerryttää turvaa
Pohjoismaissa työskentely sujuu työttömyysturvan näkökulmasta joustavasti. Ruotsissa ja Tanskassa toimii Suomea vastaava työttömyyskassajärjestelmä. Näissä maissa tehty työ voidaan huomioida Suomen ansiopäivärahan työssäoloehdossa, kun työntekijä liittyy paikalliseen työttömyyskassaan työskentelyn ajaksi.
Norjassa ja Islannissa työttömyysturva perustuu työntekoon. Erillistä työttömyyskassaan liittymistä ei vaadita, jotta työ voidaan myöhemmin huomioida Suomessa.
Pohjoismaissa tehty työ voi kerryttää työssäoloehtoa Suomessa, jos henkilö palaa Suomeen, ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja hakee ansiopäivärahaa kolmen kuukauden kuluessa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan U1-lomake.
– Jos olet lähdössä esimerkiksi Norjaan rakennustöihin tai Ruotsiin hoiva-alalle, tarkista aina etukäteen, kuulutko työn aikana Suomen vai kohdemaasi sosiaaliturvan piiriin. A-kassa neuvoo jäseniään tilanteen mukaan, kertoo Pakalén.
Liikkuvuusavustus auttaa pitkien työmatkojen kuluihin
Pitkä työmatka tai tilapäinen muutto työn perässä voi oikeuttaa liikkuvuusavustukseen. A-kassa voi maksaa avustusta, kun:
- ansiopäivärahaa on maksettu välittömästi ennen työn alkua
- työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta
- avustusta haetaan kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta
- työmatka yhteen suuntaan kestää kokoaikatyössä yli kolme tuntia tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia
Liikkuvuusavustus vastaa peruspäivärahan suuruutta ja on veronalaista tuloa. Kokoaikatyössä avustusta maksetaan viideltä päivältä viikossa, osa-aikatyössä tehdyiltä työpäiviltä. Omavastuuaikaa ei ole ja maksaminen alkaa heti työsuhteen alusta. Avustusjakso kestää 30–60 päivää työsuhteen pituudesta riippuen.
– Liikkuvuusavustus on monelle vieras etuus, jota ei aina huomata hakea. Haluamme A-kassassa nostaa esille tätäkin etuutta, jotta sitä osattaisiin hyödyntää paremmin, muistuttaa Pakalén.
