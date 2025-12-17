Veikkaus Oy

Vikingloton ennätysvoitto jakautui isolle porukalle pitkin maata – katso voittopaikkakunnat

18.12.2025 08:36:26 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Tämän viikon Vikingloton arvonnassa löytyi kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto. Lähes 16,7 miljoonan euron päävoitto osui netissä laadittuun porukkapeliin.

Vikingloton historian suurin suomalaisvoitto osui veikkaus.fi:ssä pelattuun porukkapeliin, jonka oli laatinut helsinkiläinen nettipelaaja. Peli oli pelattu 8+1 järjestelmäpelinä, joka nosti noin 16 660 000,00 euron päävoiton alavoittoineen tarkalleen 16 696 186,48 euroon.

- Pelissä oli kaikkiaan 28 osuutta, joten yhden osuuden voitoksi tuli tarkalleen 596 292 euroa. Nämä lähes 600 000 euron voitot lähtivät 24 onnekkaalle asiakkaalle, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Mukana oli kaksi erityisen onnekasta pelaajaa.

- Kaksi asiakasta oli ostanut kaksi osuutta samaan peliin, joten heidän voittonsa nousee yhteensä lähes 1,2 miljoonaan euroon. Toinen näistä voittajista löytyy pieneltä paikkakunnalta Pirkanmaalta ja toinen Helsingistä. Helsingissä tuplavoiton napannut ei kuitenkaan ole voittoisan porukkapelin laatija, paljastaa Sundholm.

- Saimme kertaheitolla maahamme ennenaikaisena joululahjana poikkeuksellisen suuren joukon puolimiljonäärejä sekä kaksi miljonääriä. Lämpimät onnittelut kaikille voittajille ja sydämellisesti tervetuloa juhlistamaan ennätysvoittoa Veikkauksen Miljonäärisalonkiin perinteisten voittajakahvien merkeissä.

Porukkapeliin osunut ennätysvoitto jakautui pitkin Suomea.

Helsinkiin matkasi tuplaosuuden lisäksi sievoiset summat kahdelle voittajalle. Tampereelle meni puolestaan kolme voittoa. Muut voittopaikkakunnat ovat Siilinjärvi, Jämsä, Kurikka, Espoo, Hollola, Lahti, Kokkola, Haapavesi, Hanko, Paimio, Vaasa, Janakkala, Kirkkonummi, Kajaani, Seinäjoki, Kerava, Kuopio, Vantaa ja Rauma.

- Emme enää yllättyneet, kun tässäkin ennätysvoitossa on mukana rahapelivoitoistaan tunnettu Siilinjärvi. Paikkakunnalla on nyt Loton ja Eurojackpotin ennätysvoittojen lisäksi hallussaan osuus Vikingloton ennätysvoittoon. Uskomatonta onnekkuutta on tosiaan ilmassa Pohjois-Savon suunnilla, naurahtaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Suurimmat Suomeen tulleet Vikingloton päävoitot

  1. 28 osuuden porukka eri puolilta Suomea 16,7 M€, kierros 51/2025 
  2. Helsinki 15,9 M€ (porukka), kierros 4/2023
  3. Lahti 9,5 M€, voitettu 6+0-tulokseilla (5 osuuden porukka), kierros 33/2021
  4.  Helsinki 7,8 M€, kierros 46/2012
  5. Suomussalmi 7,5 M€, kierros 21/2014
  6. Oulu 6,5 M€, kierros 24/2023
  7. Lahti 4,6 M€, kierros 14/2010
  8. Lappeenranta 4,5 M€, kierros 51/2018
  9. Vantaa 4,2 M€, kierros 39/2025
  10. Espoo 4,1 M€, kierros 3/2012
  11. Helsinki 3,3 M€, kierros 49/2015
  12. 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea 3 M€, kierros 18/2022

 

Vikingloton suurimmat voitot, top 10

  1. 35 M€, 46/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
  2. 33,2 M€, 15/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
  3. 32,6 M€, 5/2020, täysosumia 1 kpl, Tanska
  4. 29,2 M€, 52/2020, täysosumia 1 kpl, Norja
  5. 25 M€, 12/2025, täysosumia 1 kpl, Norja
    25 M€, 45/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
    25 M€, 3/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
    25 M€, 33/2021, täysosumia 1 kpl, Tanska
  1. 24 M€, kierros 16/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
  2. 22,8 M€, kierros 11/2019, täysosumia 1 kpl, Norja
  3. 22 M€, kierros 33/2016, täysosumia 2 kpl (kummallekin n. 22M€), Norja (10 osuuden porukka) ja Tanska
  4. 21,1 M€, kierros 26/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
  5. 16,7 M€, kierros 51/2025, täysosumia 1 kpl, Suomi (28 osuuden porukka)

 

Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Slovenia ja Belgia.

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
