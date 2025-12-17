Vikingloton ennätysvoitto jakautui isolle porukalle pitkin maata – katso voittopaikkakunnat
Tämän viikon Vikingloton arvonnassa löytyi kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto. Lähes 16,7 miljoonan euron päävoitto osui netissä laadittuun porukkapeliin.
Vikingloton historian suurin suomalaisvoitto osui veikkaus.fi:ssä pelattuun porukkapeliin, jonka oli laatinut helsinkiläinen nettipelaaja. Peli oli pelattu 8+1 järjestelmäpelinä, joka nosti noin 16 660 000,00 euron päävoiton alavoittoineen tarkalleen 16 696 186,48 euroon.
- Pelissä oli kaikkiaan 28 osuutta, joten yhden osuuden voitoksi tuli tarkalleen 596 292 euroa. Nämä lähes 600 000 euron voitot lähtivät 24 onnekkaalle asiakkaalle, kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Mukana oli kaksi erityisen onnekasta pelaajaa.
- Kaksi asiakasta oli ostanut kaksi osuutta samaan peliin, joten heidän voittonsa nousee yhteensä lähes 1,2 miljoonaan euroon. Toinen näistä voittajista löytyy pieneltä paikkakunnalta Pirkanmaalta ja toinen Helsingistä. Helsingissä tuplavoiton napannut ei kuitenkaan ole voittoisan porukkapelin laatija, paljastaa Sundholm.
- Saimme kertaheitolla maahamme ennenaikaisena joululahjana poikkeuksellisen suuren joukon puolimiljonäärejä sekä kaksi miljonääriä. Lämpimät onnittelut kaikille voittajille ja sydämellisesti tervetuloa juhlistamaan ennätysvoittoa Veikkauksen Miljonäärisalonkiin perinteisten voittajakahvien merkeissä.
Porukkapeliin osunut ennätysvoitto jakautui pitkin Suomea.
Helsinkiin matkasi tuplaosuuden lisäksi sievoiset summat kahdelle voittajalle. Tampereelle meni puolestaan kolme voittoa. Muut voittopaikkakunnat ovat Siilinjärvi, Jämsä, Kurikka, Espoo, Hollola, Lahti, Kokkola, Haapavesi, Hanko, Paimio, Vaasa, Janakkala, Kirkkonummi, Kajaani, Seinäjoki, Kerava, Kuopio, Vantaa ja Rauma.
- Emme enää yllättyneet, kun tässäkin ennätysvoitossa on mukana rahapelivoitoistaan tunnettu Siilinjärvi. Paikkakunnalla on nyt Loton ja Eurojackpotin ennätysvoittojen lisäksi hallussaan osuus Vikingloton ennätysvoittoon. Uskomatonta onnekkuutta on tosiaan ilmassa Pohjois-Savon suunnilla, naurahtaa Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Suurimmat Suomeen tulleet Vikingloton päävoitot
- 28 osuuden porukka eri puolilta Suomea 16,7 M€, kierros 51/2025
- Helsinki 15,9 M€ (porukka), kierros 4/2023
- Lahti 9,5 M€, voitettu 6+0-tulokseilla (5 osuuden porukka), kierros 33/2021
- Helsinki 7,8 M€, kierros 46/2012
- Suomussalmi 7,5 M€, kierros 21/2014
- Oulu 6,5 M€, kierros 24/2023
- Lahti 4,6 M€, kierros 14/2010
- Lappeenranta 4,5 M€, kierros 51/2018
- Vantaa 4,2 M€, kierros 39/2025
- Espoo 4,1 M€, kierros 3/2012
- Helsinki 3,3 M€, kierros 49/2015
- 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea 3 M€, kierros 18/2022
Vikingloton suurimmat voitot, top 10
- 35 M€, 46/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
- 33,2 M€, 15/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
- 32,6 M€, 5/2020, täysosumia 1 kpl, Tanska
- 29,2 M€, 52/2020, täysosumia 1 kpl, Norja
- 25 M€, 12/2025, täysosumia 1 kpl, Norja
25 M€, 45/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
25 M€, 3/2024, täysosumia 1 kpl, Norja
25 M€, 33/2021, täysosumia 1 kpl, Tanska
- 24 M€, kierros 16/2017, täysosumia 1 kpl, Norja
- 22,8 M€, kierros 11/2019, täysosumia 1 kpl, Norja
- 22 M€, kierros 33/2016, täysosumia 2 kpl (kummallekin n. 22M€), Norja (10 osuuden porukka) ja Tanska
- 21,1 M€, kierros 26/2018, täysosumia 1 kpl, Norja
- 16,7 M€, kierros 51/2025, täysosumia 1 kpl, Suomi (28 osuuden porukka)
Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jossa on nykyisin mukana kymmenen maata: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Slovenia ja Belgia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Kuvat
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Vikingloton lähes 16,7 miljoonan päävoitto Suomeen17.12.2025 22:07:16 EET | Tiedote
Vikingloton kierroksella 51/2025 löytyi yksi ainoa täysosuma. Suomeen osunut lähes 16,7 miljoonan voitto on kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut Vikingloton voitto.
Eurojackpotissa perjantaina jaossa 30 miljoonaa16.12.2025 22:07:32 EET | Tiedote
Tiistaina arvotussa Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten perjantaina on jaossa noin 30 miljoonan päävoitto.
Veikkauksen TotoTV:n striimauspalvelu uudistuu - lähetyksen kelaaminen onnistuu 16.12. alkaen16.12.2025 16:55:27 EET | Tiedote
Palvelu TotoTV:n kuvanjakelusta veikkaus.fi:ssä uudistuu 16.12.2025. Muutos tuo parannuksia asiakkaiden katselukokemukseen veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen omien pelisalien näytöillä.
Rahapelijärjestelmän uudistus on Veikkaukselle historiallinen muutos16.12.2025 13:45:41 EET | Tiedote
Eduskunta on hyväksynyt tänään hallituksen esityksen uudeksi rahapelilaiksi. Uudistuksen myötä Veikkauksen yksinoikeus rahapelien järjestämiseen päättyy vedonlyöntipeleissä sekä verkossa pelattavissa raha‑automaatti- ja kasinopeleissä vuoden 2027 kesällä.
Jokerista miljoonan euron voitto pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen: "On tässä ollut pähkäilemistä"16.12.2025 10:16:54 EET | Tiedote
Jokerista meni jakoon itsenäisyyspäivänä miljoonan euron potti täysosumalla. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen. Veikkaus pääsi onnittelemaan voittajaa puhelimitse.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme