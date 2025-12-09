Vuosi toi menestystä ja uuden omistajan pientalorakentaja DEN Finlandille
Koko Euroopan tasolla poikkeuksellinen kannattavuuskehitys toi kansainvälisten sijoittajien kiinnostuksen ja lopulta uuden omistajan DENille. Omistajavaihdokseen huipentunut vuosi oli onnistunut myös muilla mittareilla.
”Uuden omistajan myötä voimme panostaa entistä voimallisemmin kasvuun ja kehitykseen, sekä varmistaa yhtiömme taloudellisen vakauden pitkällä aikavälillä. Pysymme ylpeästi suomalaisena yrityksenä, työnantajana ja veronmaksajana: tuotantomme ja tehtaamme jatkavat toimintaansa Suomessa, samalla kun voimme tulevaisuudessa ottaa aiempaa suurempia askelia myös kansainvälistymisessä ja viennissä”, kertoo Otto Tarkiainen, DEN Groupin ja liiketoimintayhtiö DEN Finlandin toimitusjohtaja.
Hirsirakentamisen merkkivuosi
DENin hirsitalomerkki Finnlamellille tuli tänä vuonna täyteen 30 vuotta. Finnlamelli-hirsikodit, -huvilat ja vapaa-ajanasunnot, joista valtaosa toteutetaan asiakkaille muuttovalmiina, valmistetaan DENin omalla tehtaalla Alajärvellä. Finnlamelli on Suomen johtava tuotemerkki muuttovalmiissa hirsitaloissa. DEN toimittaa hirsitaloja myös vientiin, esimerkiksi Japaniin, muihin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan.
”Valmistamme kaikkien tuotemerkkiemme talot omilla tehtaillamme Suomessa. Tuotanto omilla tehtailla auttaa meitä varmistamaan laadukkaan lopputuloksen, tukee kotimaista työtä, pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä ja on kustannustehokasta, kun pystymme hallitsemaan prosessia kokonaisuutena”, kuvailee Tarkiainen.
Jatkuvasti uudistuvalle Finnlamellille on tänä vuonna julkaistu uusi hirstalomallisto, joka vastaa asiakkaiden muuttuneisiin toiveisiin ja tarpeisiin – muun muassa arjen sujuvuutta, yksilöllisyyttä ja modernia arkkitehtuuria korostaviin ratkaisuihin.
Myös vastuullisuudessa otetaan uusia edistysaskeleita jatkuvasti. Tänä vuonna kokeiltiin tuotannon sivuvirtojen jalostusasteen nostamista. Tampereen yliopiston Kiertopuu-hankkeessa syntynyt Palko-pöydänjalka valmistetaan hirsilamellien hukkapaloista, jotka muuten päätyvät energiantuotantoon.
Ei yhtään tappiollista kuukautta
Vuonna 2024 DEN Finland paransi liiketulostaan 4,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,9 miljoonasta. Käyttökate parani 25 % verrattuna vuoteen 2023. Kannattavuuskehitys jatkui positiivisena tänä vuonna.
”Vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla onnistuimme parantamaan käyttökatettamme yli 36 % verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan”, Tarkiainen kertoo.
”Olemme pitäneet yrityksemme hyvässä kunnossa voidaksemme huolehtia asiakkaistamme – nyt ja tulevaisuudessa. Taloudellinen vakaus on erityisen tärkeää silloin, kun rakennusala elää epävarmuudessa”, toteaa Tarkiainen.
Tyytyväinen asiakas on tärkeintä
DENin asiakaspalautteissa korostuvat sujuvat prosessit ja projektien hallittavuus. Esimerkiksi Itävallasta käsin Designtalonsa suunnitelleet Mimmi ja Ari Gröndahl kuvaavat rakentamisen olleen joustavaa etäisyydestä huolimatta. Finnlamelli-hirsikodin rakennuttaneet Niina ja Pasi Pohjois-Koivisto puolestaan nostavat esiin muuttovalmiin ratkaisun helppouden ja ammattimaisesti toimitetun kokonaisuuden.
“Rakentamisen helppous mahdollisti sen, että pystyimme keskittymään nauttimaan tulevasta kodista alusta alkaen.” – Niina ja Pasi Pohjois-Koivisto
”Olemme äärimmäisen kiitollisia asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja kumppaneillemme, joiden luottamuksen ansiosta olemme menestyneet. Tulemme jatkossa entistäkin vahvempana toteuttamaan ylpeinä asiakkaidemme unelmia ja pitämään asiakkaistamme hyvää huolta”, Tarkiainen kertoo.
