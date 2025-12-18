Kokoomuksen Valtola: Hallitus kitkee raskaus- ja perhevapaasyrjintää työelämästä
Hallitus esittää muutoksia tasa-arvolakiin puuttuakseen nykyistä tehokkaammin raskaus- ja perhevapaasyrjintään työelämässä. Esityksellä vahvistetaan työntekijöiden oikeusturvaa, lisätään työnantajien läpinäkyvyysvelvoitteita ja päivitetään lainsäädäntö vastaamaan muuttuneita työelämän käytäntöjä.
Hallitus vie eteenpäin tasa-arvolain muutosta, jonka tavoitteena on ehkäistä nykyistä tehokkaammin raskaus- ja perhevapaasyrjintää työelämässä. Sosiaali- ja terveysministeriö on sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen johdolla lähettänyt lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen tasa-arvolain muuttamisesta.
– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on edelleen järkyttävän yleistä, vaikka se on laissa yksiselitteisesti kiellettyä. Hallitus haluaa puuttua tähän määrätietoisesti ja varmistaa, ettei perheen perustaminen heikennä kenenkään asemaa työelämässä, sanoo kansanedustaja Oskari Valtola.
Esityksessä tasa-arvolain syrjintäperusteita täsmennettäisiin lisäämällä niihin määräaikaisuus, vanhemmuus ja perheenhuoltovelvollisuus. Lisäksi työnantajalle esitetään uutta kirjallista selvitysvelvollisuutta tilanteissa, joissa määräaikainen työsuhde päättyy tai sitä ei jatketa sen jälkeen, kun työntekijä on ilmoittanut raskaudesta, synnytyksestä tai perheenhuoltovelvollisuudesta.
– Kyse on läpinäkyvyydestä ja oikeusturvasta. Kun pelisäännöt ovat selvät, väärinkäytöksiin on helpompi puuttua ja myös rehellisten työnantajien asema vahvistuu, Valtola toteaa.
Myös kanneaikoihin ehdotetaan muutoksia. Työhönottotilanteita koskeva erillinen yhden vuoden kanneaika poistuisi, ja kahden vuoden kanneaika laajenisi koskemaan myös näitä tilanteita. Kanneajan kuluminen keskeytyisi asian tullessa vireille yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa.
Lisäksi tasa-arvolain mukainen hyvitysvelvollisuus ulotettaisiin nykyistä laajemmin myös työvoimaa toiselta työnantajalta vuokraavaan yritykseen.
– Työelämän muodot ovat muuttuneet, ja lainsäädännön on pysyttävä mukana. Vastuun on oltava siellä, missä tosiasiallinen päätösvalta ja vaikutus työntekijän asemaan on, Valtola painottaa.
Esitys on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, ja se toteuttaa Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan kirjattua tavoitetta raskaus- ja perhevapaasyrjinnän tehokkaammasta ehkäisemisestä.
– Hallituksen viesti on selvä: perheen perustaminen ei saa olla riski työuralle. Suomalaisen työelämän on oltava reilu kaikissa elämäntilanteissa, Valtola sanoo.
