Pohjois-Karjalan marraskuu oli lämmin ja vedenpinnankorkeudet olivat matalalla
Vedenkorkeudet ovat pääosin vielä matalalla. Leudot lämpötilat ovat suurilta osin sulattaneet jo muodostuneet jääkerrokset vesistöissä. Kuukauden keskilämpötila maakunnassa oli noin kaksi ja puoli astetta keskimääräistä lämpimämpi.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan marraskuu oli Pohjois-Karjalassa noin kaksi ja puoli astetta keskimääräistä lämpimämpi. Marraskuun keskilämpötila oli maakunnassa 0,7 astetta, kun keskilämpötila on pitkän aikavälin seurantajaksolla ollut 1,9 pakkasastetta.
Marraskuun sademäärä oli Pohjois-Karjalassa aavistuksen ajankohdan keskitasoa suurempi. Kuukauden aikana satoi 54-70 mm, kun pitkän aikavälin keskimääräinen sademäärä on 57 mm. Lumen vesiarvo oli marraskuun puolivälissä noin 3 mm, kun se tyypillisesti on 10 mm.
Pielisen vedenkorkeus oli 46 cm ajankohdan pitkän ajan keskiarvoa alempana eli noin +93,55 m (N2000). Pielinen on noin 12 cm ylempänä vuoden 2024 marraskuun loppuun verrattuna. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 7 cm tammikuun alkuun mennessä.
Marras-joulukuun vaihteessa Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli 53 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Ennusteen mukaan vedenpinta nousee noin 20 cm maaliskuun loppuun mennessä.
Ruunaalla vedenpinnan korkeus oli 24 cm, Pyhäjärvellä 5 cm, Varisvesi Karviolla 3 cm, Kermajärvellä 13 cm Juojärven Juurikkasalmella 5 cm ja Viinijärven Vaiviolla 36 cm pitkäaikaisen tarkastelujakson keskiarvoa alempana. Juuan Kajoonjärven vedenpinnankorkeus oli marraskuun lopussa 18 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.
Koitajoen, Jänisjoen, Pielisjoen, Puntarikosken, Karvion, Lieksanjoen ja Saramojoen marraskuun keskivirtaamat olivat noin 48-83 % keskimääräiseen verrattuna.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli marraskuun lopussa Kontiolahden Jakokoskella 37 cm, Kontiolahden Jaamankankaalla 9 cm ja Ilomantsin Kuuksenvaarassa 43 cm keskimääräistä alempana. Marraskuun lopussa Jaamankankaalla, Jakokoskella ja Kuuksenvaaran havaintopisteillä oli 0 cm routaa. Nurmeksen Juutilankankaalla oli 2 cm routaa. Keskimääräisesti ajankohtana routaa on 2-6 cm.
Maakuntamme vesistöissä jäätä jo esiintyy, ja pienemmät järvet sekä lammet ovat juuri umpeen jäätyneitä. Mittausasemilta ei vielä marraskuun aikana ole saanut turvallisesti luettua jäänpaksuuslukemaa. Vesistöt ovat pääsääntöisesti liian heikkoja turvalliseen jäänpaksuuden mittaukseen. On syytä muistaa, että vasta 5 cm:n vahvuinen teräsjää kantaa yhden henkilön turvallisesti. Samankin vesistön eri osissa jäätilanne voi nyt vaihdella suuresti. Jäällä liikuttaessa on noudatettava suurta varovaisutta ja varustauduttava jäänaskalein.
Milla Sallinen
vesitalousasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
p. 0295026162, vaihde 0295 026 000
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
